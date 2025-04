Auto in leasing nel 2025, tutto quello che devi sapere

Cos'è il leasing, come funziona, in cosa si distingue dal noleggio a lungo termine. A chi conviene questa alternativa all'acquisto

Se per l'auto scegli il leasing, scegli una formula... elastica.

Negli ultimi anni, il modo in cui le persone decidono di “possedere” un’auto è profondamente cambiato. Sempre più automobilisti, sia privati che aziende, scelgono di optare per formule alternative all'acquisto tradizionale.

Tra queste, una delle più gettonate è senza dubbio il leasing auto, una soluzione flessibile che permette di guidare un veicolo nuovo, senza acquistarlo. Almeno, non immediatamente.

Questa guida ti accompagna passo dopo passo alla scoperta del leasing auto, chiarendo in modo semplice e pratico come funziona, le differenze rispetto ad altre formule come il noleggio a lungo termine e, soprattutto, se conviene davvero nel tuo caso specifico.



Leasing auto: un piccolo ''libretto di istruzioni''

Il leasing auto è un contratto attraverso il quale una società finanziaria (detta società di leasing) concede in uso un’automobile a un cliente, che può essere un privato, un libero professionista o un’azienda. Il cliente, detto anche utilizzatore, paga un canone mensile fisso per un periodo determinato, solitamente dai 24 ai 60 mesi.

Come funziona in pratica il leasing auto

Ecco, in poche parole, come si articola il contratto di leasing.

Scelta del veicolo : l’utilizzatore sceglie l’auto desiderata (marca, modello, optional) presso un concessionario.

Stipula del contratto : la società di leasing acquista l’auto scelta e la concede in uso all’utilizzatore tramite un contratto di leasing.

Canone mensile : il cliente paga una rata mensile che comprende l’utilizzo dell’auto e, in alcuni casi, servizi aggiuntivi come assicurazione o manutenzione.

Valore di riscatto : alla fine del contratto, il cliente può: restituire il veicolo rinnovare il leasing con una nuova auto acquistare il veicolo pagando un valore residuo già stabilito (detto anche ''valore di riscatto'')





Leasing: non solo auto di lusso

Caratteristiche principali

Il veicolo resta di proprietà della società di leasing fino al riscatto finale.

È prevista in molti casi una maxi rata iniziale (anticipo), che può variare in base all’accordo.

Il leasing è personalizzabile: è possibile scegliere durata, chilometraggio annuo, servizi inclusi.



Sebbene possano sembrare simili, il leasing auto e il noleggio a lungo termine sono due formule ben distinte, ognuna con le proprie peculiarità.

Leasing auto Noleggio a lungo termine Proprietà del veicolo Società di leasing (con possibilità di riscatto) Società di noleggio Possibilità di acquisto Sì, tramite riscatto No Servizi inclusi Dipende dal contratto Assicurazione, manutenzione, assistenza Anticipo iniziale Spesso richiesto Spesso più basso o assente Flessibilità chilometraggio Maggiore, ma con penali oltre soglia Stabilito nel contratto, con penali Durata contrattuale 24-60 mesi 12-60 mesi Clientela ideale Aziende, professionisti, privati Soprattutto aziende e professionisti



Riassumiamo i punti chiave.

Il leasing offre la possibilità di diventare proprietari del veicolo , mentre con il noleggio ciò non è mai previsto.

Il noleggio include più servizi nel canone mensile, ideale per chi non vuole gestire direttamente costi e burocrazia.

Il leasing può essere più conveniente sul lungo termine, specie se si intende riscattare l’auto.



Leggi anche la nostra guida sul noleggio a lungo termine.

Il leasing auto non è una soluzione universale: conviene a chi ha esigenze specifiche e conosce bene le proprie necessità. Vediamo a chi si adatta meglio.

Leasing auto: ok per flotte aziendali

Professionisti e aziende

Per partite IVA e imprese, il leasing è una delle formule più vantaggiose.

Vantaggi fiscali : è possibile dedurre i canoni e detrarre l’IVA in misura variabile.

Gestione finanziaria ottimizzata : non immobilizza capitali, lasciando liquidità all’azienda.

Parco auto sempre aggiornato: a fine contratto è semplice cambiare veicolo.



Privati con esigenze particolari

Anche i privati possono trovare vantaggi, soprattutto se:

vogliono cambiare auto frequentemente ;

cercano un’opzione più economica dell’acquisto immediato ;

sono interessati a riscattare l’auto al termine del contratto.



Quando non conviene

Il leasing potrebbe non essere ideale se:

si desidera guidare l’auto per molti anni (oltre 10);

si fanno pochi chilometri all’anno ;

si preferisce una formula “tutto incluso” (in tal caso, meglio il noleggio).

Quando si valuta il leasing auto, è fondamentale conoscere ogni aspetto contrattuale, normativo e pratico legato a questa formula. Vediamo insieme cosa sapere per fare una scelta consapevole e informata.

Costi da considerare

Anche se il leasing può sembrare conveniente a prima vista, ci sono diversi costi da tenere in considerazione.

Canone mensile : fisso, ma influenzato dal modello dell’auto, durata e servizi extra.

Anticipo o maxi rata iniziale : non obbligatorio, ma frequente per abbassare i canoni.

Spese accessorie : assicurazione, manutenzione e bollo possono non essere inclusi.

Penali per chilometri extra: se superi il limite annuo previsto, potresti pagare un sovrapprezzo.



Assicurazione e manutenzione

A differenza del noleggio a lungo termine, nel leasing non è sempre inclusa l'assicurazione. In molti casi, sarai tu a dover sottoscrivere una polizza Kasko obbligatoria, oltre alla RC Auto.

La manutenzione ordinaria e straordinaria può essere compresa solo se esplicitamente prevista nel contratto. In alternativa, questi costi ricadono su di te.

Durata del contratto e opzioni finali

I contratti di leasing variano tra i 24 e i 60 mesi, con una media intorno ai 36 mesi. Alla scadenza, puoi:

riscattare l’auto con il valore residuo stabilito all'inizio ;

cambiare veicolo e stipulare un nuovo leasing;

semplicemente restituire il mezzo.



Con il leasing, l'auto è di proprietà della società. Sino all'eventuale riscatto

Cosa succede in caso di danni o furto

In caso di sinistri o furto, le clausole assicurative entrano in gioco. Poiché l’auto è di proprietà della società di leasing, ogni danno rilevante va segnalato immediatamente. Le assicurazioni solitamente coprono questi eventi, ma potrebbero esserci franchigie o scoperti a tuo carico.

Concludiamo con una sessione Q&A riepilogativa.

Posso riscattare l'auto a fine contratto di leasing?

Sì, alla fine del contratto puoi acquistare l’auto pagando il valore residuo concordato inizialmente, noto come ''valore di riscatto''.



Sì, alla fine del contratto puoi acquistare l’auto pagando il valore residuo concordato inizialmente, noto come ''valore di riscatto''. Il leasing auto è deducibile fiscalmente?

Sì, per partite IVA e aziende, i canoni di leasing sono deducibili e l’IVA può essere detratta, secondo i limiti previsti dalla legge.



Sì, per partite IVA e aziende, i canoni di leasing sono deducibili e l’IVA può essere detratta, secondo i limiti previsti dalla legge. È possibile interrompere anticipatamente il contratto?

Sì, ma generalmente comporta penali. È fondamentale leggere con attenzione le clausole sul recesso anticipato.



Sì, ma generalmente comporta penali. È fondamentale leggere con attenzione le clausole sul recesso anticipato. Quali documenti servono per un leasing auto?

Servono documenti d’identità, codice fiscale, ultime buste paga (per privati), dichiarazioni dei redditi (per autonomi) o bilancio aziendale (per imprese).



Servono documenti d’identità, codice fiscale, ultime buste paga (per privati), dichiarazioni dei redditi (per autonomi) o bilancio aziendale (per imprese). Che differenza c’è tra leasing finanziario e leasing operativo?

Il leasing finanziario è quello più diffuso per le auto: prevede l’uso del bene con eventuale riscatto. Quello operativo, più raro in ambito auto, non consente il riscatto ed è più simile al noleggio.



Il leasing finanziario è quello più diffuso per le auto: prevede l’uso del bene con eventuale riscatto. Quello operativo, più raro in ambito auto, non consente il riscatto ed è più simile al noleggio. Il leasing è disponibile anche per auto usate?

Sì, anche se meno comune. Alcune società offrono leasing su auto usate recenti, in buone condizioni e con garanzia.



Leasing auto, un'alternativa da tenere in considerazione

IN CONCLUSIONE: QUANTO CONVIENE IL LEASING?

Il leasing auto rappresenta una soluzione strategica per chi vuole guidare veicoli nuovi e performanti, senza affrontare subito l’acquisto.

È particolarmente indicato per professionisti, aziende e privati con esigenze specifiche di mobilità, che desiderano flessibilità contrattuale e magari l’opzione di diventare proprietari del veicolo.

Tuttavia, non è la formula ideale per tutti: è importante valutare chilometraggio annuale, durata d’uso dell’auto e budget disponibile. Il leasing offre il vantaggio di una rata prevedibile e spesso inferiore a un canone di noleggio, ma richiede una buona pianificazione economica e attenzione alle condizioni contrattuali.

Chi cerca un’opzione tutto incluso e priva di preoccupazioni potrebbe preferire il noleggio a lungo termine, mentre chi ama possedere un’auto a lungo termine senza vincoli futuri potrebbe ancora preferire l’acquisto tradizionale.

Ti senti più a tuo agio con il classico finanziamento? Leggi la nostra guida pratica.

Pubblicato da La Redazione, 15/04/2025