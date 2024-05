Lo sapevi? Picanto 2024 è in vendita (da un pezzo). Ecco come configurarla

La notizia è passata un po' in sordina e solo chi, recentemente, avesse fatto visita a un concessionario Kia, avrà realizzato come nuova Kia Picanto, dopo il reveal di luglio 2023, dalla primavera 2024 sia regolarmente in vendita, come da agenda. Sotto il nuovo vestito (nuova griglia, nuove luci posteriori) e i nuovi interni (il cluster strumenti digitale, il nuovo schermo di infotainment), la storica ''baby Kia'' è in realtà sempre la stessa auto. Non siamo di fronte a una nuova generazione vera e propria, tuttavia l'aspetto evolve in modo piuttosto radicale, in più l'offerta si arricchisce di un nuovo motore (anche se ne perde un paio per strada). Quindi ci sembrava giusto spendere due righe su di lei, e passare in rassegna le versioni, i prezzi e le eventuali promozioni.



Nuova Kia Picanto 2024, più di un semplice restyling

Si può equipaggiare Kia Picanto 2024, innanzitutto, ancora col noto 3 cilindri 1,0 litri a benzina (sigla 1.0 MPi), con potenza di 63 cv (cioè -4 cv rispetto all'edizione precedente) e prezzi di listino a partire da 16.500 euro. Oppure - novità - con un 4 cilindri 1,2 litri benzina da 79 cv (1.2 MPi), come un tempo: listino da 19.750 euro. Il primo è ideale per un uso prevalentemente cittadino, il ''milledue'' si presta meglio anche a un impiego misto urbano/extraurbano/autostradale. Ambedue i motori possono essere accoppiati a cambio manuale a 5 marce, oppure a cambio automatico robotizzato sempre a 5 marce, un optional da +1.000 euro. Non più in gamma, invece, né il 1.0 turbo benzina, la motorizzazione benzina/GPL. Per ora, almeno.

Cambio manuale o automatico robotizzato

BASE Quattro opzioni in tutto. La versione di ingresso, Picanto Urban (solo per 1.0 MPi) prevede di serie cerchi in lega da 14” e un set di accessori interni già piuttosto interessante e che prevede anche quadro strumenti analogico-digitale con display LCD da 4,2”, schermo touchscreen da 8'' con Kia Navigation System, radio DAB, Apple Car Play/Android Auto, retrocamera con linee guida dinamiche, sensori di parcheggio posteriori, Lane Keeping Assist e Forward Collision Avoidance assist con riconoscimento vetture e pedoni e ciclisti.

Display centrale di serie dall'allestimento base

UPGRADE Già più completo il secondo livello, Picanto Launch Edition (sovrapprezzo di +1.450 euro), a sua volta solo su 1.0 MPi. Livello che adotta i cerchi in lega da 16'' e comprende (in più rispetto a Urban), fari anteriori Full LED, fari posteriori a LED, vetri posteriori oscurati, retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati a LED, volante e pomello del cambio rivestiti in pelle e rear seat occupant alert.

Sulla Launch Edition, i fari Full LED

SFIZIOSA Si arriva così all'alto di gamma. Dedicato esclusivamente al propulsore 1.2 MPi, Picanto Style include cerchi in lega da 16’’ e aggiunge climatizzatore automatico, wireless phone charger, smart key con start button, finiture interne in high glossy black e sedili in pelle artificiale.

Cerchi fino a 16''

OVER THE TOP Per finire con il nonplusultra, Picanto GT-Line. A disposizione su entrambe le motorizzazioni (1.0 MPI e 1.2 MPI), equipaggiamento ''top'' (+1.000 euro rispetto a Style e +2.000 euro rispetto a Launch Edition) significa cerchi in lega da 16’’ GT Line, fascia anteriore centrale a LED, paraurti anteriore e posteriore GT Line, pedaliera in alluminio, volante sportivo in pelle.

Nuova Kia Picanto GT-Line

A maggio 2024, grazie agli ecoincentivi della Casa e anche in assenza di incentivi statali, nuova Kia Picanto 1.0 Urban è in offerta a 14.750 euro, per uno sconto che ammonta quindi a -1.750 euro. con finanziamento Scelta Kia, piano di ammortamento in 35 rate da 99 euro al mese (Tan 4,96%, Taeg 7,26 %), dopo un anticipo di 4.250 euro e prima della maxirata finale / Valore Futuro Garantito di 8.910 euro. That's all Folks.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/05/2024