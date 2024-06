Sussulti Seat: Ibiza Black Edition, cogli l'attimo degli incentivi

Leggermente trascurata per dare risalto al più dinamico brand Cupra, ex sotto-marchio oggi nei panni di marchio ammiraglio dell'offerta iberica Volkswagen Group, Seat torna periodicamente a dare segni di vitalità. Dopo che alcuni mesi fa autocelebrò le sue prime 40 primavere con la limited editiion ''Anniversary'', la cara vecchia Ibiza torna in pista con una nuova serie speciale. Lo fa sulla falsariga di sorella Arona, il SUV compatto del quale la serie Black Edition è già in vendita dallo scorso febbraio: nuova Seat Ibiza Black Edition aggiunge al pacchetto un tocco di carisma. E grazie agli incentivi, è un tocco di carisma a buon mercato.

SPECIALE PERCHÈ In edizione Black Edition, la quinta generazione della storica utilitaria Seat adotta di serie cerchi in lega da 17 pollici Sport Black, fari fendinebbia, il Marina Pack con sedili in Seaqual Yarn, infine vetri posteriori oscurati e colore carrozzeria metallizzato, una tinta a scelta tra Bianco Nevada, Argento Urban, Nero Midnight, Grigio Magnetico e Blu Zaffiro. Solo il Rosso Intenso richiede un surplus di prezzo di 170 euro. Incluso nell'equipaggiamento standard è anche l'ecosistema Media System Color composto di display touchscreen capacitivo da 8,25 pollici a colori, ingresso USB tipo C, Bluetooth, 6 altoparlanti, radio DAB e 10 anni di servizi Seat Connect.

Ibiza Black Edition, l'abitacolo

PREZZO E PROMO Disponibile nella motorizzazione 3 cilindri 1.0 TSI turbo benzina in configurazione 95 CV, associato a cambio manuale a 5 marce, nuova Seat Ibiza Black Edition è ordinabile da giugno 2024 a un prezzo di listino - come Ibiza Style - di 21.000 euro. Cifra che cala anche di -3.000 euro, scendendo a quota 18.000 euro, approfittando degli incentivi di terza fascia (il 1.0 TSI 95 CV è omologato a 123 g/km di CO2) e rottamando un usato Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Seat propone un finanziamento ad anticipo zero, 36 rate da 199 al mese (Tan 4,95%, Taeg 6,51%) e valore futuro garantito (formula Seat Senza Pensieri).

Seat Black Edition: ora è una gamma intera

E FANNO TRE Contestualmente a Ibiza Black Edition, esordisce sul mercato anche Ateca Black Edition: trilogia Black ora al completo. Disponibile nei colori Nero Fondente, Bianco Nevada, Argento Reflex e Grigio Grafite, Ateca Black Edition si distingue per i mancorrenti al tetto neri, i fari Full LED e i fari posteriori a LED, i cerchi in lega da 18 pollici, i vetri posteriori oscurati e il colore carrozzeria metallizzato. All'interno, sedili in Dinamica nera, navigatore da 9,2 pollici, videocamera posteriore, volante sportivo multifunzione in pelle e illuminazione interna a LED multicolore. Una motorizzazione a scelta tra 1.0 TSI 115 CV, 1.5 TSI 150 CV DSG e 2.0 TDI 150 CV DSG e finanziamenti da 219 euro al mese, dietro anticipo di 5.500 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/06/2024