Hyundai i10: piccola di nome ma non di fatto con sicurezza e connettività al top

Misure ridotte e forme amichevoli, abbasso le ruote alte e viva l’agilità, la praticità e il comfort, con una bella dose di sicurezza e connettività. In barba ai SUV grandi o piccoli, le city-car piacciono ancora e sono tanti gli affezionati a misure e forme più compatte e amichevoli. E in questo caso, Hyundai si gioca un bel jolly con la i10, la piccolina di casa che fin dal suo debutto nel 2019 si è ritagliata una bella fetta di simpatie. E che tanto piccolina non è… Poiché, se le dimensioni sono da vera cittadina con meno di 3,7 metri di lunghezza, i contenuti tecnologici, multimediali e per la sicurezza sottolineano la sua vocazione di auto pratica, vivace, sicura e super connessa.

Hyundai i10: la citycar porta a bordo connettività e assistenti di guida evoluti

Ma la i10 si è rifatta anche il look, con un leggero maquillage che le ha regalato un pizzico di freschezza in più. Non che ce ne fosse bisogno, poiché il suo stile è nato già moderno e piacevole, ma adesso la compatta coreana è ancora più attuale. Cambia la griglia, che ora integra le luci diurne in modo più elaborato, cambiano i cerchi, le luci dei fari posteriori e ci sono nuovi colori. Un bel colpo di spugna per regalare più carattere alla i10. E la N Line, con motore 3 cilindri 1.0 turbo da 100 CV al posto dell’aspirato da 67 CV, esalta il suo carattere sbarazzino con accenti rossi che fanno tanto motorsport e sottolineano la maggiore vivacità su strada. Anche l’occhio vuole la sua parte…

Hyundai i10: misure compatte ma grande abitabilità

Ma dentro troviamo altre novità, a partire dal cruscotto, che adesso è un display TFT da 4,2”, ci sono nuovi comandi del clima e si aggiungono le luci ambiente blu. La versione N Line evidenzia ancora una volta il suo lato sportivo con dettagli sulle bocchette dell’aria e sui sedili rossi, cuciture a contrasto rosse e pedaliera con finiture in metallo.

Hyundai i10: i sedili con finiture rosse della versione N Line

Tuttavia, il valore aggiunto di i10, da sempre, sono connettività e sicurezza. Una city-car solo di nome, poiché di fatto potrebbe essere un’auto di ben altro segmento. Il “value for money”, il rapporto qualità-prezzo, che esprime la i10 è sottolineato dai sofisticati sistemi di bordo: dalla connessione Bluelink agli ADAS del pacchetto Hyundai Smart Sense. Conosciamoli insieme punto per punto.

Hyundai i10: la nuova plancia con cruscotto digitale e touchscreen da 8''

Tutta la gamma i10 è equipaggiata con bluetooth, touchscreen da 8” con Apple CarPlay e Android Auto wireless e prese di ricarica USB. Con l’allestimento Prime troviamo anche la piastra a induzione per caricare lo smartphone. Ma sono i servizi Bluelink (di serie su i10 Prime e in optional su i10 Connectline e i10 N Line) a esaltarne le doti di connettività. Innanzitutto, si può gestire l’auto dal telefono cellulare attraverso l’app dedicata, oppure direttamente con la voce grazie all’assistente vocale. Inoltre, con il sistema di navigazione Navi Pack è incluso un abbonamento gratuito di tre anni ai servizi live di Hyundai con due aggiornamenti OTA (Over-the-Air) all'anno gratuiti di mappe e software dell’infotainment. Con i servizi Live si può accedere alle informazioni su traffico, meteo e punti di interesse in tempo reale. Per esempio, avete bisogno di trovare un parcheggio? Ci pensa l’assistente di bordo. Cercate un ristorante nelle vicinanze? Basta un tocco sul display. Trovate traffico sulla strada? Il navigatore connesso alla rete vi suggerisce le scorciatoie per non arrivare in ritardo. Un pacchetto completo di servizi via web, che troviamo a bordo di modelli premium, più che compatte da città.

Hyundai i10: il navigatore satellitare online del sistema Bluelink

Attraverso il sofisticato sistema di assistenza alla guida Smart Sense, la i10 offre di serie il pacchetto di tecnologia di sicurezza attiva più completo nel segmento delle city-car. Fin dall’allestimento Connectline, di accesso alla gamma, la compatta coreana porta a bordo:

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA): sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti

High Beam Assist (HBA): gestione automatica dei fari abbaglianti

Lane Keep Assist System (LKAS): sistema di mantenimento attivo della corsia

Driver Attention Warning (DAW): monitoraggio attenzione del guidatore

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW): sistema di riconoscimento limiti di velocità.

Hyundai i10: pacchetto ADAS molto ricco per una citycar

UNA COMPATTA CHE RISPONDE A TUTTE LE ESIGENZE Tutta questa tecnologia rende la i10 un’automobile davvero eclettica e capace di essere protagonista della mobilità urbana. Una city-car che abbina il look moderno, al piacere di condividere viaggi brevi o lunghi, con un perfetto equilibrio tra connettività e sicurezza. In più, con un listino molto semplice e vantaggioso, definito da tre allestimenti e due tipi di cambio, manuale 5 marce o robotizzato, sempre a 5 marce:

Connectline 1.0 MPI M/T 67 CV da 16.950 euro

Connectline 1.0 MPI A/T 67 CV da 17.950 euro

Prime 1.0 MPI M/T 67 CV da 19.050 euro

Prime 1.0 MPI A/T 67 CV da 20.050 euro

N Line 1.0 T-GDI M/T 100 CV da 19.050 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/09/2023