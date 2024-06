Nuova Hyundai Tucson, tutti i prezzi del SUV multi-hybrid

Ve lo abbiamo già spiegato, nuova Hyundai Tucson non è nuova dalla A alla Z. Nuova Hyundai Tucson è un pesante aggiornamento di Tucson quarta generazione, ovver l'edizione che è in commercio dal 2020. Il restyling porta in ogni caso interessanti migliorie sotto il profilo del design, dei contenuti interni, dei tool tecnologici. La differenza con la Tucson pre-facelift è insomma percepibile da ogni punto di vista. Ordini aperti e, come prima, hai l'imbarazzo della scelta. Solo ibrida, ma l'ibrido qui viene modulato dall'intensità più bassa ad un registro ultra-elevato.



Hyundai Tucson 2024, ordini al via

L’offerta di nuova Hyundai Tucson ruota attorno al powertrain Full Hybrid da 215 CV basato sull’efficiente 1.6 T-GDI, con cambio automatico a 6 rapporti e in versione 2WD (prezzi da 36.800 euro) o 4WD (da 41.400 euro). Disponibili, in base agli allestimenti, anche le opzioni mild hybrid 48 volt sia benzina 1.6 T-GDI 160 CV 2WD, con cambio manuale (MT) a 6 marce (da 32.850 euro) o automatico (DCT) a 7 marce (da 37.150 euro), sia diesel 1.6 CRDi 136 CV 2WD, solo con automatico DCT (da 38.950 euro). Completa la gamma la versione 1.6 Plug-in Hybrid 4WD AT da 235 CV– capace di percorrere fino a 65 km in modalità 100% elettrica: da 50.700 euro.

L'ibrido in ogni sua declinazione

ENTRY LEVEL L'allestimento XTech (a partire da 32.850 euro) prevede un equipaggiamento già completo che include fari anteriori Full LED, quadro strumenti digitale da 12,3’’ con schermo TFT da 4,2’’, cerchi in lega da 17’’, cruise control, paddle al volante e cambio Shift-by-wire (solo per versioni DCT e AT). Di serie anche il sistema di navigazione con display touchscreen da 12,3” con Apple CarPlay e AndroidAuto wireless e aggiornamenti software over-the-air (OTA). Massima praticità e comfort grazie al divano posteriore abbattibile 40:20:40, sensori di parcheggio anteriori e posteriori (con retrocamera), volante rivestito in pelle, sedili rivestiti in tessuto e luci interne a LED. Completano la dotazione i sistemi inclusi in Hyundai SmartSense, tra cui il Forward Collision Assist (FCA) con il rilevamento di auto, pedoni e ciclisti, assistente al mantenimento della corsia (LFA), l’assistente intelligente dei limiti di velocità (I.S.L.A.) e il sistema di rilevamento della stanchezza del conducente (DAW).

Interni profondamente rinnovati

PROFESSIONAL Nuova Tucson è poi disponibile anche in allestimento Business (da 35.350 euro): sviluppato pensando alle necessità di aziende e professionisti, aggiunge alla dotazione di serie Blind Spot Collision Avoidance Assist (B.C.A.), frenata autonoma di emergenza con funzione junction (F.C.A. 1.5), cerchi in lega da 18’’, Cluster SuperVision con schermo ad alta definizione da 12.3’’, vetri posteriori oscurati, Smart Cruise control (solo per versioni DCT e AT), sedile guidatore e passeggero regolabili in altezza con supporto lombare elettrico, clima automatico a due zone e caricatore wireless per smartphone.

Quattro allestimenti progressivi

ALTO DI GAMMA Nella parte alta del listino, l’allestimento Excellence (da 39.650 euro): cerchi in lega leggera da 19’’, fari anteriori Full LED Wide Projection a matrice, fari posteriori Full LED, portellone posteriore elettrico, sedili anteriori e volante riscaldabile, Remote Seat Folding, Head-Up Display e Krell Premium Sound System a 8 canali con subwoofer e amplificatore.

Anche con fari a matrice di LED

SPORTIVA La gamma si completa con nuova Tucson N Line, in vendita a partire da 39.650 euro, allestimento che combina design dinamico, comfort e connettività avanzata allo stile ispirato al motorsport. La dotazione comprende cerchi in lega da 19” con design dedicato, paraurti sportivi e passaruota in tinta carrozzeria. All’interno, cuciture rosse a contrasto, oltre ai sedili sportivi N Line riscaldabili e regolabili elettricamente rivestiti in misto pelle/tessuto scamosciato con design dedicato e pedaliera rivestita in metallo.

Tucson N Line, sedili sportivi

Grazie all'ecobonus statale e al contributo Hyundai, nuova Tucson Full Hybrid 2WD in allestimento Business riceve uno sconto fino a 5.700 euro (con permuta o rottamazione e finanziamento Hyundai Plus): proposto un piano finanziario con rate da 249 euro al mese per 36 mesi, a fronte di un anticipo di 6.370 euro.

LONG TERM RENT Con un occhio di riguardo per flotte e ai professionisti, nuova Tucson diesel mild hybrid (1.6 CRDi 48V 2WD DCT) in allestimento Business è disponibile a noleggio a lungo termine con canone mensile di 489 euro IVA inclusa (48 mesi e 20.000 km annui, anticipo 5.000 euro), comprensivo di tutti i servizi come manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione Kasko e assistenza stradale.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/06/2024