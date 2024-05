Nuova Hyundai Santa Fe, via agli ordini. Sorpresa: costa meno

Normalmente, un salto generazionale si trascina dietro un ritocchino anche al listino prezzi. La buona notizia, invece, è che - oltre che più grande fuori, più spaziosa dentro, più tecnologica, eccetera eccetera - nuova Hyundai Santa Fe è anche più economica. Per il moderno SUV di dimensioni medio-grandi del brand coreano, si parte infatti da 49.600 euro, anziché da 56.800 euro come nel caso della generazione precedente, fuori produzione. La ragione risiede nella re-introduzione di un allestimento (Business) un poco meno accessoriato, ma non per questo incompleto. E il motore? Ibrido, naturalmente. Ordini al via da maggio 2024. Sotto, panoramica.

Nuova Hyundai Santa Fe 2024 è in vendita

CAR CONFIGURATOR Almeno inizialmente, Hyundai Santa Fe quinta generazione è in vendita esclusivamente con motorizzazione 1,6 litri benzina con tecnologia full-hybrid (sigla 1.6 T-GDI HEV) con potenza di sistema di 215 CV (un lieve downgrade, rispetto ai precedenti 231 CV) e abbinamento al cambio automatico a 6 rapporti. Si valuta se introdurre in Europa, Italia inclusa, anche il propulsore ibrido plug-in, per ora escluso (come il diesel). In configurazione a trazione anteriore (2WD) e a 5 posti, prezzi dunque rispettivamente di 49.600 euro per la versione Business e di 54.350 euro per la top di gamma XClass, a sua volta meno cara della corrispondente versione in commercio sino al 2023. Per le quattro ruote motrici (AWD) occorrono 2.000 euro in più. Altri 1.200 euro per l'optional dell'abitacolo a 7 posti.

Sempre interni a 5 o 7 posti

RATEIZZIAMO Nuova Hyundai Santa Fe Full Hybrid 2WD 5 posti in allestimento Business è proposta con rate da 329 euro al mese per 36 mesi – in caso di permuta o rottamazione e finanziamento Hyundai Plus (TAN 7,45%, TAEG 8,49%) – a fronte di un anticipo di 11.010 euro. Scegliendo questa soluzione, Hyundai calcola un vantaggio cliente di 5.250 euro.

Nuova Santa Fe da 329 euro al mese

ENTRY LEVEL L’allestimento Business prevede una configurazione di serie già piuttosto ricca, che comprende cerchi in lega da 18 pollici, fari anteriori e posteriori Full LED, portellone posteriore elettrico, barre portatutto sul tetto, luci interne a LED, clima bizona, cambio shift-by-wire, Smart Key, sedili anteriori riscaldati e volante riscaldato e rivestito in pelle. Presenti anche il sistema di navigazione con display touchscreen da 12,3 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless, Bluetooth e riconoscimento vocale, servizi telematici Bluelink, retrocamera e aggiornamenti Over The Air (OTA), oltre a sensori di parcheggio anteriori e posteriori, tendine parasole posteriori, caricatore wireless per smartphone, prese USB anteriore e posteriore e quadro strumenti analogico digitale con schermo TFT da 4,2 pollici.

ADAS Tra le funzioni di sicurezza e assistenza alla guida Hyundai SmartSense: frenata autonoma di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli e funzione junction, Rear Occupant Alert, sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità, sistema di mantenimento al centro della corsia, Highway Driving Assist e Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go, oltre a In Cabin Camera e sistema eCall.

Hyundai Santa Fe XClass, gli interni

TOP DI GAMMA Dal canto suo, l’allestimento XClass aggiunge cerchi in lega da 20 pollici, fari anteriori Full LED Wide Projection, vetri posteriori oscurati, sedili in pelle, quadro strumenti Cluster SuperVision TFT LCD ad alta definizione da 12,3 pollici, sedili in pelle (anteriori elettrici riscaldati e ventilati, posteriori riscaldabili), luce ambiente e finiture premium.

ADAS Arricchita ulteriormente anche la dotazione Hyundai SmartSense, con Blind Spot Collision Avoidance, Rear Cross-Traffic Collision Avoidance, Safe Exit Assist, Blind-Spot View Monitor, regolazione automatica dei fari abbaglianti, Remote Smart Parking Assist e rilevamento della stanchezza del conducente. Potenziati anche il sistema Highway Driving Assist (versione 2.0) e la frenata autonoma di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e funzione Junction,che acquisisce le funzionalità ''turning''.

NON PLUS ULTRA Per chi cerca il massimo, è infine disponibile il pacchetto opzionale “Calligraphy Pack”, per un look ancora più esclusivo. Gli esterni si arricchiscono di dettagli in nero lucido e cerchi da 20 pollici dedicati. Internamente, il pacchetto include sedili in pelle nappa, sedili anteriori relaxation con funzione memory, volante con regolazione elettrica, Premium Sound System Bose a 8 canali con woofer e amplificatore, Head-Up Display, doppio caricatore wireless anteriore e Cassetto UV-C. What else.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/05/2024