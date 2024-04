Hyundai Driving Experience: un weekend ad alte prestazioni con Ioniq 5 N

L'elettrica high performance, ma anche Tucson. A scuola da Hyundai per imparare i "trucchi" del mestiere per il massimo controllo

Se vi piace guidare e volete farvi un regalo, Hyundai Driving Experience potrebbe essere il percorso ideale per soddisfare la vostra passione. Andiamo dritti al sodo: il programma si divide su 3 giorni e prevede esperienze a bordo della nuovissima Ioniq 5 N e del SUV Tucson in versione Plug-in Hybrid. Nella sua configurazione invernale, l'Experience si svolge sulle cime di Sölden (dove l'inverno è ancora in corso...), nota località sciistica austriaca, e consiste in una serie di appositi esercizi per imparare a controllare l'auto in condizioni di scarsa e scarsissima aderenza. Il pacchetto è acquistabile al seguente link. Ora, la mia... testimonianza.

Hyundai Ioniq 5: i 770 Nm di coppia sono erogati istantaneamente

La vera e propria esperienza di guida si svolge su un giorno ed è suddivisa in due momenti distinti: mattina con Ioniq 5 N, pomeriggio con Tucscon PHEV. Lo metto in chiaro: il mio contatto con la nuova sportiva elettrica della divisione N è soltanto un ''assaggio''. Condividerla con un collega svolgendo esercizi di guida tra coni e birilli non può restituire un'idea complessiva di come effettivamente si comporti Ioniq 5 N su strada (o in pista). Detto questo, la percezione che avverto stringendo tra le mani il volante dell'ultima ''creatura'' N è di qualcosa che può davvero riscrivere il tema della prestazioni elettriche. Non soltanto perché si tratta della Hyundai più potente di sempre - 650 CV e 770 Nm di coppia - ma piuttosto per come esprime tutta la carica innovatica che si porta appresso. Ioniq 5 N è un'auto che sperimenta tutto quello che si può sperimentare, dalla distribuizione della coppia motrice, al suond artificiale, per finire con il cambio simulato. Tutto quanto, a un primo impatto, funziona incredibilmente bene. Torniamo al corso.

Hyundai Ioniq 5: la trazione è integrale con possibilità di ripartizione della coppia

Gli esercizi a bordo della sportiva riguardano il controllo dell'auto in condizioni di perdita di stabilità. Quindi sottosterzo e sovrasterzo. Con un percorso segnalato da birilli, al pilota è chiesto di compiere uno slalom a una velocità compresa tra i 30 e i 40 km/h simulando quello che potrebbe essere un cambio di corsia improvviso a causa di un ostacolo su strada. Grazie anche agli pneumatici Hankook realizzati su misura, non avverto mai un senso di insicurezza, l'auto rimane sempre perfettamente controllabile. Il livello successivo prevede un incremento della velocità a 60 km/h e una frenata d'emergenza: la sera prima ha nevicato e di notte le temperature, scendendo sotto lo zero, hanno ghiacciato il manto. La peggior condizione possibile: il ghiaccio è il nemico più temibile di ogni automobilista. Anche in queste condizioni proibitive, il comportamento è comunque impeccabile, con gli pneumatici, l'assetto e i sistemi di assistenza alla frenata che mi permettono di arrestare la Ioniq 5 N in piena sicurezza.

UN PO' DI DIVERTIMENTO Trattandosi di un'auto sportiva, e trovandoci su neve, gli istruttori della Driving Experience allestiscono un apposito spazio per insegnarci a gestire un sovrasterzo di potenza. Un esercio più divertente che utile, ma a un traverso è impossibile dire di no. La funzione che più apprezzo è la possibilità di distribuire la coppia motrice a piacimento tra l'asse anteriore e quello posteriore. Quindi è possibile avere un'auto a sola trazione posteriore, oppure un 20-80, o un 30-70, etc. Giocando un po', effettivamente avverto la differenza tra le diverse impostazioni: con il ''tutto dietro'' diventa più difficile controllare il sovrasterzo (770 Nm non sono pochi), mentre con il 20% davanti e l'80% dietro riesco a trovare il giusto equilibrio e a disegnare qualche bella traiettoria nel bianco immacolato delle vette tirolesi.

Hyundai Tucson PHEV: ha 265 CV di potenza

La seconda parte della giornata si svolge dunque a bordo del SUV Tucson PHEV (qui la nostra prova in un contesto più ''comune''). Veicolo totalmente diverso per contenuti rispetto all'elettrica ad alte prestazioni e quindi, per lei, sono pensati esercizi che ne esaltino la versatilità in fuoristrada e la sua dotazione di sistemi di assistenza alla guida. Il suo sistema plug-in hybrid eroga ben 265 CV e questa è l'unica Tucson disponibile con la trazione integrale. Trazione che apprezzo, perché in grado di assicurarmi la massima aderenza anche su un fondo così insidioso come la neve ghiacciata. Quindi il senso di sicurezza che mi restituisce è piuttosto elevato. L'esercizio più complesso che affronto è una discesa ripida con svolta a destra: lascio che l'Hill Descend Control prenda i comandi e mi guidi giù da solo, io mi limito a seguire con lo sterzo la direzione della strada, per il resto, la fluidità di marcia è eccezionale. A fine esperienza realizzo quanto Tucson possa soddisfare le aspettative di versatilità e sicurezza lontano dall'asfalto, questo sebbene non si tratti propriamente di un fuoristrada. Esperienza da ripetere.

Hyundai Tucson PHEV: la trazione integrale è molto efficiente