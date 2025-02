Tornerà la Fiat Panda: quella vera. Scopri quando arriva il nuovo modello

Non solo Grande Panda: una nuova Fiat Panda è in arrivo. Fatta in Italia, con design retrò, tecnologia ibrida ed elettrica

Diciamocelo: la nuova Fiat Panda, nelle vesti cresciute della Grande Panda, ha sopreso gli spettatori che si sono collegati all'ultimo minuto. C'è chi la Panda la conosce piccola e a quella rimane affezionato.

Per questo Fiat, che deve gran parte del suo successo alle city car iconiche come la Fiat 500 e la Panda appunto, ha dato il via libera alle nuove generazioni di entrambi i modelli, che saranno disponibili in versioni ibride, oltre che elettriche. Musica per le orecchie degli italiani!

Nuova Fiat Grande Panda

Il futuro della Fiat Panda: cosa aspettarsi

La terza generazione della Fiat Panda, introdotta nel 2012, resterà in produzione fino alla fine del decennio (qui l'approfondimento). La sua vera erede non sarà la Grande Panda (leggi qui la prova), bensì la quarta generazione, prevista per il 2030.

Come spiegato dal CEO di Fiat, Olivier François, la futura Panda avrà un design che richiama le linee del modello degli anni '80:

“Mi aspetto che il design della nuova Panda sia più vicino all'originale degli anni '80. Quando vedrete la Grande Panda e la nuova Panda insieme, sembreranno mamma orsa e cucciolo. Sarà davvero carina. Non sarà solo una versione ridotta della Grande Panda, ma la richiamerà nello stile, avrà le stesse radici e la silhouette iconica.”

Buone notizie, visto che l'operazione nostalgia sulle linee del passato sta giovando alla rivale Renault, che dopo il premio Auto dell'Anno vinto dalla Renault 5 modernizzata si prepara al raddoppio con le future Renault 4 e Twingo.

Nuova Fiat Panda 2030 assomiglierà al modello degli anni '80

Tecnologia e piattaforma della Nuova Fiat Panda

La nuova Fiat Panda sarà basata sulla piattaforma STLA City, l’architettura sviluppata da Fiat per la Fiat 500e, che nel 2025 verrà affiancata dalla versione mild-hybrid 500 Ibrida. Si prevede che anche la futura generazione della Fiat 500, attualmente in fase di sviluppo, utilizzerà la stessa piattaforma.

Che è diversa, per chiarire, dalla Smart Car della Fiat Grande Panda (utilizzata anche da Citroën C3/C3 Aircross e dall’Opel Frontera), come è diversa dalla STLA Small.

Produzione Made in Italy

Stellantis ha confermato che la produzione della Panda e della 500 resterà in Italia:

La Fiat Panda continuerà a essere prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco .

La Fiat 500 sarà realizzata negli impianti di Mirafiori.

Fiat 500e

Fiat si espande in nuovi segmenti

Oltre alle city car, Fiat punta ad ampliare la sua gamma con nuovi modelli. Tuttavia, il CEO di Fiat ha sottolineato che nessun modello supererà i 4,5 metri di lunghezza, per evitare sovrapposizioni con altri marchi di Stellantis, come Citroën.

Nuovi modelli in arrivo entro il 2027

I concept ispirati alla Panda presentati lo scorso anno si trasformeranno in modelli di serie. Tra le novità attese:

SUV compatto : posizionato nella fascia inferiore del segmento C per sfidare Dacia Bigster (qui nel video dal vivo).

Fastback crossover : pensato come sostituto della Fiat Tipo .

Pick-up compatto: destinato al mercato sudamericano, come erede della Fiat Strada.

Tutti questi veicoli utilizzeranno la piattaforma Smart Car, compatibile con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche.

Fiat il marchio di Stellantis più globale

Fiat in Europa: addii e nuove strategie

Attualmente, la gamma Fiat in Europa è composta da:

Fiat 500

Fiat 600

Fiat Panda

Fiat Grande Panda

A causa delle nuove normative sulla sicurezza, Fiat ha dovuto interrompere la produzione della 500X e della Tipo la scorsa estate. Commentando questa decisione, il CEO Olivier François ha dichiarato:

“Le cose sono state difficili, ma ne siamo usciti più forti.”

Con la nuova Fiat Panda 2030, Fiat punta a rinnovare il suo successo nel settore delle city car, offrendo un modello che unisce tradizione e innovazione.

Fonte: Autocar

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/02/2025