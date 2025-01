Renault 5 E-Tech Electric e Alpine A290 vincono il premio Auto dell’anno 2025

Le Renault 5 E-Tech Electric e Alpine A290 sono state premiate come Auto dell’Anno 2025 durante la cerimonia ufficiale organizzata dalla giuria europea di The Car of the Year al Salone dell’Auto di Bruxelles, in Belgio. Questo prestigioso riconoscimento sottolinea il successo della strategia di elettrificazione adottata da Renault e Alpine nell’ambito del piano Renaulution, che si distingue per l’innovazione e la qualità dei nuovi modelli.

Al centro di questo progetto si trova la piattaforma AmpR Small, unica in Europa, che offre una combinazione di valore competitivo e personalizzazione. Questa tecnologia consente a Renault e Alpine di esprimere al meglio la propria identità attraverso design esclusivi, tecnologie avanzate e un’eccezionale esperienza utente.

Renault 5 E-Tech Electric

Dopo le prime selezioni avvenute a novembre, la Renault 5 E-Tech Electric e l’Alpine A290 (qui la nostra prova) sono entrate nella lista dei sette finalisti insieme a modelli come Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster e Kia EV3. La giuria, composta da 60 giornalisti automobilistici di 23 Paesi, ha assegnato un totale di 353 punti ai due modelli vincitori. Per Renault, questo è l’ottavo titolo di The Car of the Year, aggiungendosi a successi storici come la Renault 16 (1966), la Renault Clio I (1991) e, più recentemente, la Scenic E-Tech Electric (2024).

Alpine A290 GTS

La Renault 5 torna nel 2024 come una city car completamente elettrica, progettata per accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile in Europa. Grazie al suo design, alle tecnologie avanzate e all’esperienza di guida intuitiva, la nuova R5 rende la mobilità elettrica più accessibile e se vogliamo anche più appetibile. La city car sarà disponibile nel 2025 anche nella versione base a partire da 25.000 euro (cifra che non tiene conto di eventuali incentivi). Prodotta nel nord della Francia presso il centro Ampere ElectriCity, la Renault 5 E-Tech Electric punta dunque a diventare il punto di riferimento per il segmento delle city car elettriche.

Renault 5 E-Tech Electric

Da oltre 12 anni, Renault si impegna nella cosiddetta ''democratizzazione'' della mobilità elettrica, rendendola accessibile a tutti. E dopo il successo dei modelli Mégane e Scénic nel segmento C, Renault ha ampliato la sua gamma E-Tech Electric nel segmento B con i nuovi modelli Renault 5 e Renault 4, quest’ultima attesa sul mercato nel corso dell’anno. Questi modelli rappresentano dunque un passaggio cruciale nella diffusione della mobilità sostenibile, consolidando la posizione di Renault come leader nella transizione verso veicoli a basse emissioni. Clicca qui per leggere la nostra prova della Renault 5 vincitrice del titolo Auto dell'Anno 2025.

VEDI ANCHE