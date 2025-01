Nuova Renault Captur E-Tech 145: l’analisi del B-SUV full-hybrid 2024

Grazie all’arrivo della nuova Renault Captur E-Tech 145, il costruttore francese consolida la propria posizione in un segmento competitivo, caratterizzato da modelli che coniugano dimensioni compatte, versatilità e un rapporto qualità-prezzo che può venire incontro al potere di spesa di un'ampia fetta di automobilisti. L’offerta si può arricchire ulteriormente grazie a eventuali incentivi e promozioni, che rendono questo B-SUV una scelta di particolare interesse per un’ampia fascia di mercato.

Renault Captur E-Tech 145: la prova del B-SUV full-hybrid francese

Renault integra la tecnologia full-hybrid nel motore della Captur, puntando su un elemento tecnologico chiave per attrarre un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e all’efficienza nei consumi.

In occasione dell’ultima comparativa 2024 di MotorBox, la Captur equipaggiata con il sistema ibrido E-Tech è stata provata nella variante Esprit Alpine, configurazione di punta della gamma e messa faccia a faccia con Fiat 600 Hybrid La Prima e Ford Puma Hybrid ST Line X. Sebbene la francese non fosse in cima alle mie preferenze per alcuni motivi tra i quali un design complessivamente meno coinvolgente per i miei gusti e alcuni dubbi sulla funzionalità del suo cambio automatico MultiMode, una più attenta analisi ha evidenziato numerosi vantaggi funzionali e prestazionali, ribaltando le mie aspettative iniziali.

La Renault Captur 2024 presenta un linguaggio stilistico aggiornato, caratterizzato da proporzioni equilibrate e dettagli moderni.

FRONTALE EVOLUTO

La porzione anteriore si distingue per i fari a LED sottili, le luci diurne a “boomerang” e un paraurti dal design più robusto, che donano al veicolo un carattere distintivo rispetto alla versione precedente.

Renault Captur E-Tech 145: il design moderno della coda e le proporzioni equilibrate

NOVITÀ AL POSTERIORE

Le modifiche al retrotreno comprendono un paraurti ridisegnato e una nuova firma luminosa a LED, che contribuiscono a rafforzare la percezione di modernità.

L’aumento delle dimensioni esterne rispetto al modello precedente si traduce in una maggiore abitabilità, mettendo la Captur in una posizione di vantaggio rispetto ad altri B-SUV.

SPAZIO OTTIMIZZATO

Con una lunghezza di 4,24 metri, una larghezza di 1,80 metri e un'altezza di 1,58 metri, la Captur offre un ambiente interno particolarmente arioso. La sensazione di spaziosità è amplificata dall’illuminazione naturale, mentre piace molto la qualità dei materiali utilizzati per rivestimenti e finiture.

Renault Captur E-Tech 145: i sedili anteriori sostengono bene il corpo per un buon comfort

BAGAGLIAIO E MODULARITÀ

Il bagagliaio, con una capacità variabile tra 348 e 480 litri prima di reclinare gli schienali, può essere sfruttato fino all'utlimo centimetro utile grazie al suo profilo lineare. Il valore aggiunto, viene dal sedile posteriore scorrevole fino a 16 cm, che consente una gestione molto più flessibile dello spazio rispetto alle dirette conocorrenti.

La Captur integra tecnologie avanzate, ponendo particolare attenzione sull’esperienza digitale e sulla sicurezza attiva.

SISTEMA OPEN R-LINK

La plancia del tutto digitale ospita il touchscreen verticale da 10,4'', supportato dal sistema Open R-Link basato su Google Automotive per sfruttare tutto il potenziale di Google Maps e Google Assistant. Questo ecosistema offre una vasta gamma di applicazioni e funzionalità di connettività avanzata, inclusa la gestione remota di tutte le funzioni di bordo tramite smartphone.

VEDI ANCHE

Renault Captur E-Tech 145: il ponte di comando con strumentazione digitale

ADAS ALL'AVANGUARDIA

La Captur può essere equipaggiata con un'ampia scelta di sistemi di assistenza alla guida. Infatti, sono disponibili fino a 28 dispositivi che garantiscono sicurezza e supporto attivo. L’implementazione del livello 2 di guida semi-autonoma (opzionale) rappresenta un suo punto di forza, piazzando questo modello al vertice del suo segmento in termini di innovazione tecnologica.

Renault Captur E-Tech 145: motore ibrido con 145 CV e 250 Nm di coppia massima

Il sistema E-Tech combina un motore quattro cilindri di 1,6 litri a combustione interna con due unità elettriche, generando una potenza complessiva di 143 CV e una coppia massima di 250 Nm. La trasmissione MultiMode assicura una guida fluida, minimizzando l’effetto ''scooter'' tipico delle trasmissioni CVT. Una volta prese le misure alla logica di funzionamento del cambio, la guida si fa piacevole con uno scatto dal semaforo piuttosto vivace e un allungo altrettanto calibrato.

La Captur trasmette molto bene la sensazione di guida elettrica pura poiché i motori EV entrano in gioco spesso, soprattutto in ambito urbano. Ci sono quattro profili di guida, dal più attento ai consumi al più sportivo, per adattare la risposta alle singole esigenze. Bene anche l'assetto, che predilige il comfort grazie a una taratura delle sospensioni molto gentile e risponde colpo su colpo alle strade rovinate.

I CONSUMI RILEVATI

Città: 4,6 l/100 km

Autostrada: 6,9 l/100 km

Misto: 4,3 l/100 km

Questi valori posizionano la Captur tra i modelli più efficienti della categoria, con prestazioni paragonabili a quelle di una citycar.

Motore 1,6 litri, 4 cilindri benzina, full-hybrid Potenza 143 CV Coppia 250 Nm Cambio Automatico MultiMode Trazione Anteriore Velocità 180 km/h 0-100 km/h 10,6 secondi Consumo dichiarato 4,6 - 4,8 litri/100 km Misure 4,24 x 1,80 x 1,58 m Bagagliaio 348 - 480 litri Prezzo da 32.700 euro

Il prezzo di listino della Captur E-Tech 145 Esprit Alpine parte da 32.700 euro. Questo B-SUV si piazza direttanente al vertice della gamma e tale cifra include una dotazione standard completa, comprensiva di fari full LED, materiali interni di alta qualità e tecnologie avanzate per infotainment e sicurezza.

Renault Captur E-Tech 145: la leva del cambio automatico MultiMode sulla consolle centrale

OPTIONAL STRATEGICI

Tra gli accessori opzionali, troviamo il sistema audio Harman Kardon, il tetto apribile e il parcheggio assistito. Se volete un consiglio, la guida autonoma di livello 2 rappresenta un’aggiunta particolarmente consigliata in ottica sicurezza.

Renault Captur E-Tech 145: il frontale con fari full LED e paraurti muscolosi

LA RENAULT CAPTUR IN BREVE

B-SUV 4,2 metri di lunghezza

Nuovo design

Interni aggiornati

Divanetto posteriore scorrevole

Infotainment con Google Assistant

Motori benzina, mild-hybrid, full-hybrid, GPL

Fino a 1.000 km di autonomia dichiarata

ADAS fino a livello 2 e 28 sistemi di assistenza alla guida

3 versioni a partire da 22.800 euro

Tornando alla protagonista di questa prova, la Renault Captur E-Tech 145 si posiziona come una soluzione di mobilità avanzata per il 2024, combinando efficienza energetica, comfort e innovazione tecnologica.La scheda tecnica della francese parla di un motore full-hybrid tecnologicamente avanzato, che consuma poco e silenzioso. Il design è moderno e piacevole e l’abitacolo sa essere più versatile di altri modelli dello stesso segmento, tanto da renderla una scelta competitiva nel panorama dei B-SUV in Italia, anche in un'ottica di prezzo allineato alle rivali. Un’opzione ideale per chi cerca un equilibrio tra sostenibilità comfort e piacere di guida.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/01/2025