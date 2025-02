Fiat Grande Panda Pop vs Citroen C3 YOU: "entry level" a confronto

Grande come dimensioni (almeno, rispetto a ''Pandina'') e di ambizioni, nuova Fiat Grande Panda, piccola di prezzo (almeno, rispetto a un mercato dai listini sempre più ''ipertrofici''). Proprio come Citroen C3, se hai fatto caso.

Fiat Grande Panda punta al titolo di global best seller Fiat

Figlie di un progetto condiviso (pianale Smart Car by Stellantis), il nuovo modello Fiat e la baby del marchio francese si misurano ora nella fascia delle super citycar, o micro SUV che dir si voglia, a costi... interessanti.

Interessante è soprattutto mettere a confronto le rispettive configurazioni ''base'' e individuare le eventuali differenze in chiave prezzo, ma anche in termini di equipaggiamento di serie.

Nuova Citroen C3

Le domande alle quali vogliamo fornire una risposta precisa sono due:

Avventuriamoci allora in un rapido parallelismo tra Fiat Grande Panda Hybrid Pop e Citroen C3 PureTech YOU.

Non vuoi mai che alcuni piccoli particolari ci siano sfuggiti. Tipo la tecnologia del propulsore.

Andiamo dritti al sodo e snoccioliamo, in ordine, le cifre nude e crude.

Quanto costa Fiat Grande Panda 1.2 Hybrid Pop

Al lancio, nella sua versione più accessibile Fiat Grande Panda è associata alla motorizzazione 1,2 litri turbo benzina mild hybrid 48 volt da 100 CV, con cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti, e all'allestimento Pop.

Prezzo di listino di 18.900 euro, prezzo promozionale (con finanziamento e rottamazione) di 16.900 euro. Il programma finanziario proposto da Stellantis Financial Services prevede le seguenti voci:

Anticipo 5.585 euro

Rate mensili: 35 rateda 79 euro

TAN (fisso) 5,99% - TAEG 8,94%

- TAEG Rata finale / Valore Futuro Garantito: 11.503 euro



Visita il sito web ufficiale Fiat per configurare Grande Panda nell'allestimento che vuoi tu.

Fiat Grande Panda Pop

Il prezzo di Citroen C3 1.2 PureTech YOU

Contrariamente a Grande Panda, l'edizione di C3 oggi in commercio esiste in configurazione termica pura. Dietro la sigla C3 PureTech si nasconde sempre un 3 cilindri 1.2 turbo benzina da 100 CV, ma sprovvisto di qualsiasi forma di elettrificazione. Altra differenza, l'associazione col cambio manuale a 6 marce.

Dal 2025, Citroen C3 è in vendita anche in formato 1.2 Hybrid, come Grande Panda. Tuttavia, C3 Hybrid non prevede l'allestimento base YOU, essendo abbinabile solo agli ''abbigliamenti'' Plus e Max. Ecco perché, per il momento, C3 Hybrid la escludiamo dal confronto.

Citroen C3 PureTech YOU a partire da 15.240 euro: a febbraio 2025, nessuna promozione in corso. Il finanziamento Simply Drive prevede:

Anticipo 5.828 euro

Rate mensili: 35 rateda 69 euro

TAN (fisso) 5,99% - TAEG 9,50%

- TAEG Rata finale / Valore Futuro Garantito: 9.548 euro



Visita il configuratore online di Citroen.

Citroen C3 YOU

Riassumiamo

Sotto, una tabella riepilogativa per fissare cifre e differenze.

Fiat Grande Panda Pop Citroën C3 YOU Prezzo 16.950 € (promo) 15.240 € Anticipo 5.585 € 5.828 € Rate Mensili 35 rate da 79 € 35 rate da 69 € TAN (fisso) 5,99% 5,99% TAEG 8,94% 9,50% Rata Finale / VFG 11.503 € 9.548 €

Fiat Grande Panda Pop, gli interni

Appreso delle differenze nel prezzo e nella tipologia di motore e trasmissione, passiamo ora in rassegna i principali accessori inclusi nei rispettivi allestimenti di partenza.

Altra tabella riepilogativa, per un confronto diretto.

Fiat Grande Panda Pop Citroen C3 PureTech YOU ESTERNI Cerchi in acciaio neri da 16'' con coprimozzo con copertura integrale Pyrite da 16'' Fari alogeni alogeni con firma luminosa a LED COMFORT E TECNOLOGIA Volante regolabile in altezza e profondità regolabile in altezza e profondità Climatizzatore automatico manuale Infotainment No (supporto smartphone) No (supporto smartphone) Altoparlanti 2 2 Strumentazione schermo digitale da 10'' schermo digitale da 10,25'' Sensori di parcheggio posteriori posteriori Freno a mano elettronico meccanico Alzacristalli elettrici anteriori anteriori Specchi esterni elettrici No Sì Presa USB-C 1 1 SICUREZZA airbag 6 6 Rilevatore pressione pneumatici No Sì Lane keeping assist Sì Sì Frenata autonoma di emergenza Sì Sì Traffic sign recognition Sì Sì Chiamata d'emergenza E-call Sì Sì Rilevatore di stanchezza Sì Sì

Citroen C3 YOU, gli interni

CONCLUSIONI



Fiat Grande Panda Pop costa di più, ma offre la tecnologia mini-ibrida e il cambio automatico.



Dal canto suo, Citroen C3 YOU ha un prezzo inferiore e un allestimento interno solo lievemente meno tecnologico.



Sotto il profilo dei dispositivi di sicurezza, infine, Grande Panda e C3 si equivalgono.



A ognuno la sua scelta, in attesa di Grande Panda 1.2 benzina (coming soon).

