Grande Panda, missione "best seller". Sai qual è oggi la Fiat N.1 al mondo?

Grande di nome, Grande anche come ambizione. Presto, Fiat Grande Panda sarà la Fiat più venduta al mondo. O almeno, del destino di ''global best seller'' del nuovo city crossover del Lingotto, si dice convinto il CEO di Fiat Olivier Francois.

''Essere globali oggi è fondamentale per garantire resilienza e con nuova Grande Panda - spiega Francois in occasione dei media test drive - vogliamo rispondere alla crescente domanda di B-SUV a livello internazionale''.

''L’addio alla Punto ci aveva temporaneamente allontanati dal segmento B, che per noi rappresentava un punto di riferimento. Ora però - spiega il manager francese - vi facciamo ritorno con un modello destinato a diventare un vero e proprio successo, caratterizzato da praticità e concretezza''.

Fiat Grande Panda (RED)

Un ''appeal universale'', secondo Francois, prioetterà Grande Panda al primo posto nella classifica delle Fiat più vendute in tutto il mondo.

Il primo posto, al posto di quale modello? La risposta ti sorprenderà.

LA FIAT PIÙ VENDUTA AL MONDO NEL 2024

Fiat Strada è la Fiat più venduta al mondo nel 2024

Risulta che il modello Fiat che nel 2024 ha registrato i volumi di vendita più alti in assoluto sia... un pickup.

Proprio così, global best seller Fiat 2024 è lei (o lui), Fiat Strada. Un mezzo che in Brasile, per il quarto anno consecutivo, si è confermato leader nazionale delle vendite con 144 mila unità e una quota di mercato al 5,8%, in crescita.

Eh già, Fiat è il brand di Stellantis più globale in assoluto. E interessante è snocciolare qualche numero, tra quelli che il marchio italiano registra in altre parti del mondo.

Fiat il marchio di Stellantis più globale

Sud America, un ''feudo'' Fiat

Nel 2024, Fiat si è confermata leader del mercato auto brasiliano con una quota del 20,9% e oltre 521 mila unità vendute, superando di 118 mila unità il secondo classificato.

Fiat ha dominato i segmenti pick-up, hatchback e van, piazzando tre modelli tra i primi dieci più venduti: Strada, Argo e Mobi.

Fiat Mobi: come Panda, in salsa brasileira

Il Fiorino è stato il furgone più venduto per l’11° anno consecutivo con 26 mila immatricolazioni e una quota del 36,7%, mentre lo Scudo ha mantenuto la leadership nel settore per il secondo anno.

Il 2024 ha segnato anche il debutto delle versioni ibride di Pulse e Fastback, destinate a rivoluzionare il mercato locale.

Fiat Fatback, SUV coupé per il Brasile

La leadership Fiat in Turchia

Fiar ha mantenuto il primato nel mercato turco per il sesto anno consecutivo, con una quota record dell’11,2% nel 2024.

Il modello più venduto è Fiat Egea, con oltre 84 mila unità immatricolate, rafforzando il suo status di auto preferita in Turchia dal 2016, con 650 mila unità totali vendute.

Fiat Aegea, una Fiat Tipo turca

Anche il Fiorino ha ottenuto ottimi risultati, con oltre 25 mila immatricolazioni.

Nel settore dei commerciali leggeri, Fiat ha infine raggiunto una quota del 20%, con il Doblò che ha dominato le vendite per il sesto anno consecutivo.

Fiat prima anche in Algeria

Fiat Doblò è leader di mercato in Algeria

Il 2024 ha segnato un anno eccezionale per Fiat anche in Algeria, dove ha raggiunto una impressionante quota di mercato del 62%, con oltre 64 mila unità vendute.

Il Doblò è stato il veicolo più acquistato con 27 mila unità.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/01/2025