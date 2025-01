Te la do io la Burton Batmobile. Sapevi di quella Fiat 126...?

Alzi la mano chi - siamo a fine anni Ottanta, inizio anni Novanta -, uscito da una delle sale nelle quali proiettavano il primo o il secondo Batman versione Tim Burton, non si è immaginato di guidare una Batmobile jet-powered nella sua personalissima lotta al crimine organizzato.

Per alcuni spettatori, il desiderio emerse così forte, da spingerli a costruire una Bat-replica, spesso basata su Corvette C4.

Anche la protagonista dell'articolo è una replica della Batmobile epoca Tim Burton. Un piccolo dettaglio: numerose componenti, inclusi propulsore e trasmissione, sono di origine Fiat 126.

E dove si trova la più originale delle Batmobile? Beh, qui in Italia, è ovvio. Ah, è in vendita?

Batmobile replica su base Fiat 126: è tutto vero (foto: Bring a Trailer)

LA BATMOBILE DI TIM BURTON

Un passo indietro a quella ''vera''. La Batmobile originale del 1989, comunemente chiamata ''Batmobile Burton'' in onore del regista, fu progettata da un team britannico in Inghilterra. Tra i membri principali si ricordano Anton Furst, designer di produzione, e Julian Caldow, al quale si deve il concept.

Il processo creativo iniziò con una serie di schizzi guidati dalle indicazioni di Burton medesimo. Una volta approvati i disegni finali, venne realizzato un modello in scala ridotta. Il quale modellino servì poi da base per la creazione di una versione in polistirolo a grandezza naturale. La quale creazione in scala 1:1 fu infine utilizzata per realizzare lo stampo in fibra di vetro.

La Batmobile di ''Batman'' di Tim Burton, 1989 (foto: Wikimedia Commons)

Per costruire l'auto, si scelse un telaio di Chevrolet Impala, che venne tagliato e allungato per adattarsi al passo di oltre 3,5 metri. Il motore era un V8 con trasmissione automatica, tuttavia nella finzione del film la Batmobile si dice sia alimentata da un motore a reazione con postbruciatore.

Alcuni componenti di motori a reazione furono effettivamente utilizzati, inclusi pezzi di un motore Rolls-Royce e di un Harrier Jump Jet. Per simulare l'effetto del postbruciatore, venne installato un bruciatore a gas nella parte posteriore.

Le armi e i gadget della Batmobile

La Batmobile era equipaggiata con una serie di armi di scena e dispositivi. Tra le quali:

mitragliatrici Browning;

un rampino a gas;

lanciatori di dischi montati lateralmente;

strumenti spacca-gambe fissati al telaio.



Due esemplari della Batmobile furono costruiti per i film Batman (1989) e Batman Returns (1991). Altri tre modelli furono realizzati per scopi promozionali e uno di questi è oggi esposto al Petersen Museum di Los Angeles. Nel corso degli anni sono state costruite numerose repliche, tutte con carrozzeria in fibra di vetro come gli originali.

Sì, ma vuoi mettere la BatFiat...

LA BATMOBILE ''MADE IN ITALY''

La mia Batmobile è... diversa (foto: Bring a Trailer)

Un intraprendente appassionato della saga dell'Uomo Pipistrello ha acquistato una Fiat 126, l'ha smontata e si è messo pazientemente al lavoro.

Un telaio in acciaio tubolare è stato realizzato su misura, mentre una carrozzeria ispirata alla Batmobile Burton è stata modellata in fibra di vetro.

Batmobile replica ''Fiat 126 powered'': telaio tubolare, carrozzeria in fibra di vetro (foto: Bring a Trailer)

Il bicilindrico in linea da 652 cc e il cambio manuale a 4 marce della superutilitaria Fiat anni Settanta e Ottanta, unitamente al peso ridotto del veicolo, sono garanzia di prestazioni più che dignitose: dalla Batcaverna a qualsiasi quartiere malfamato della propria Gotham City in... un tempo breve.

L'auto è dotata di due sedili imbottiti con logo Batman, copriruote neri con lo stesso simbolo e un volante giallo. È stata costruita con guida a destra e un cruscotto essenziale che include solo i comandi e le luci principali.

Fiat 126 / Batmobile replica: l'abitacolo (foto: Bring a Trailer)

Sebbene le dimensioni siano notevolmente più contenute rispetto all'originale, l'auto può comunque ospitare due adulti affiancati.

Specifiche Tecniche

Motore: Fiat 126, bicilindrico in linea da 652 cc

Fiat 126, bicilindrico in linea da 652 cc Trasmissione: manuale a 4 marce

manuale a 4 marce Dimensioni: lunghezza 280 cm, larghezza 140 cm, altezza 85 cm

lunghezza 280 cm, larghezza 140 cm, altezza 85 cm Sterzo: a cremagliera

a cremagliera Sospensioni anteriori: molle elicoidali

molle elicoidali Assale posteriore: rigido con balestra trasversale

rigido con balestra trasversale Freni: a tamburo

a tamburo Ruote: 10 pollici



L'assale posteriore rigido con balestra trasversale (foto: Bring a Trailer)



Batmobile Fiat vendesi​​​​​​

L'auto si trova a Firenze ed è in vendita all'asta. L'annuncio è pubblicato su Bring a Trailer, senza prezzo di riserva ma completa di atto di vendita.

Clicca qui per ulteriori dettagli e per la fotogallery completa. O per partecipare all'asta...

Batmobile replica all'asta online (foto: Bring a Trailer)

