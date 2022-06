Old but gold: il video della Fiat 126 indistruttibile

Il video da milioni di like della Fiat 126 da rally, che per ben due volte sfida la distruzione totale finendo fuori strada

Il rumore ''sputazzante'' di un tosaerba sotto steroidi, ruote anteriori dalla campanatura imbarazzante, rollbar e sedili degni di una WRC: non hanno timori reverenziali nei confronti di nessuno la Fiat 126p né il suo pilota Piotr Filapek, che nei rally ha dato spettacolo. Non a caso il suo video (ormai vintage) ha raccolto milioni di clic: se non l'avete mai visto, fatevi un regalo e guardatelo qui sotto.

VEDI ANCHE

IL CUORE OLTRE L'OSTACOLO Sono epiche le scene in cui, per ben due volte, la piccola ma caparbia Fiat 126 di Piotr sfida la distruzione totale: finendo fuoristrada, riuscendo miracolosamente a non inchiodarsi nel canale di scolo e a evitare lo schianto contro un albero. Ma non mancano gustosi drift, passaggi nell'acqua a tutta velocità e rotonde sterrate fatte di traverso. Una volta di più la dimostrazione che la grandezza nei rally non si misura né in cavalli né in denaro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/06/2022