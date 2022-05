Video follie: una Lada sollevata da una gru... attaccata con la colla!

Si può sollevare un’auto da terra usando una gru, e tenendola appesa solo con della super colla? La risposta a questa domanda è nel video che trovate qui sotto. Che poi uno più che altro sarebbe curioso di capire come fanno a venire in mente idee del genere... Ma non divaghiamo, e gustiamoci l’ultimo, folle esperimento dei folli ragazzi di Garage 54!

SUPER COLLA L’idea è abbastanza semplice: vedere se la supercolla è davvero così efficace come dicono. E per scoprirlo, cosa c’è di meglio che non applicare delle piastre di metallo alle ruote di una vecchia Lada, agganciare queste piastre di metallo a una gru, e provare a sollevare l’auto da terra?

Follie da YouTube: come sollevare una Lada usando solo la supercolla

VEDI ANCHE

GOMMA O METALLO? Nella sua prima versione l’esperimento consisteva nell’attaccare tra loro due pneumatici, e agganciare i cavi della gru al secondo pneumatico. In un secondo momento è stato deciso di provare ad attaccare direttamente una placca di metallo alle gomme, per scoprire che anche così la solidità sembrava sufficiente per portare a termine l’esperimento con successo.

Follie da YouTube: come sollevare una Lada usando solo la supercolla

A PROVA DI GRU E così è stato, dimostrando oltre ogni ragionevole dubbio la solidità e l’efficacia della supercolla prodotta in Russia: ci sono stati dei cedimenti, come vedrete nel video, ma non legati alla colla. Nel primo caso, una gomma era talmente vecchia che si è staccato direttamente il battistrada dalla ruota; nel secondo caso, hanno ceduto i cavi che tenevano l’auto agganciata alla gru! La colla, invece, non ha fatto un plissé. A quel punto i ragazzi di Garage 54 sono passati direttamente alle catene, sollevando l’auto per le ruote anteriori. Riuscendoci perfettamente. La prossima volta che rimanete in panne, sapete cosa fare. Ma solo se avete una Lada!

Follie da YouTube: come sollevare una Lada usando solo la supercolla

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/05/2022