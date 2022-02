Lada Niva by Zubr Concept: un "mostro" da fuoristrada

Nonostante il debutto di Lada Niva risalga al 1977, l'immortale fuoristrada russo è ancora oggi una scelta molto gettonata tra i puristi del 4x4 (qui il restyling 2020). Tuttavia, per chi fosse alla ricerca di qualcosa di ancora più radicale, l’azienda tedesca Zubr Concept ha trasformato il celebre off-roader in un mezzo estremo davvero inarrestabile. Le modifiche - che hanno coinvolto tanto l’esterno quanto gli interni - hanno reso la Niva ancor più rocciosa, regalando all’auto un aspetto davvero minaccioso, tanto da guadagnarsi l’appellativo di ''Monster''.

Lada Niva by Zubr Concept

ROCCIOSO Un rapido sguardo alla Lada Niva ''Monster'' lascia subito intendere che l’auto è stata riprogettata da cima a fondo. Robusti pneumatici Hankook Dynapro M/T sono calzati su cerchi in lega da 16 pollici, a cui si aggiunge l’immancabile ruota di scorta sul portellone posteriore. I passaruota maggiorati (e imbullonati alla carrozzeria) dispongono di estensioni laterali supplementari. Lo stesso dicasi per il paraurti anteriore (con verricello elettrico) e posteriore. Sul frontale è stata aggiunta una griglia personalizzata che ingloba fari LED tondeggianti dal look moderno. All’appello non mancano poi la presa d’aria laterale per affrontare i guadi più impegnativi, i vetri oscurati e il doppio tubo di scarico sul retro.

Lada Niva originale e la versione di Zubr Concept

PROFONDE MODIFICHE Lada Monster è 15 cm più alta da terra rispetto a una normale Niva, che a sua volta dista 23,5 cm dal suolo. Numerose sono state le modifiche al telaio, che si sommano a interventi alle sospensioni (pensate per l’off-road estremo) e all’aggiunta di protezioni ad hoc per il sottoscocca. Immutato invece il motore benzina 1,7 litri da 83 CV e 129 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale 5 marce e alla trazione integrale permanente (qui il video su come guidare in fuoristrada). All’interno l’equipaggiamento di serie prevede: aria condizionata, sedili riscaldati, specchietti elettrici, sistema audio USB e prese da 12 volt di cortesia. Ma non è tutto! Zubr Concept mette infatti a disposizione dei clienti un vasto assortimento di accessori che includono: luci LED ausiliarie, paraurti con tubolari rigidi, portapacchi per il tetto e relativa scaletta. Il tempo medio per la ''trasformazione'' dela Niva si aggira intorno alle 12 settimane.