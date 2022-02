La Batmobile di Robert Pattinson svelata... dal modellino. Il video

La Batmobile è sempre uno degli elementi di maggiore interesse tra i gadget del Crociato Incappucciato. E se è vero che l'auto riflette l'evoluzione di Batman, scoprire le forme precise del veicolo e quanti più dettagli possibile aiuta a soddisfare la curiosità di chi attende con ansia l'uscita del nuovo film The Batman, in cui a vestire i panni dell'Uomo Pipistrello sarà Robert Pattinson. Qualche elemento in più nel video qui sotto, che mostra il modellino appena lanciato in Germania dalla Jada Toys.

QUANTO COSTA Realizzato in scala 1:18, il modellino di cui sopra è apparso sul sito online del rivenditore tedesco CK-modelcars e costa poco meno di 63 euro. Conferma la grande somiglianza della nuova Batmobile con la Dodge Challenger del 1969, che fu la base per l'indimenticabile Generale Lee di Hazzard. Ma a parte i volumi, la silhouette e in particolare la forma del tetto, la trasformazione nell'auto del Pipistrello ha dato origine a un veicolo decisamente meno realistico di batmobili solo in apparenza meno verosimili, come The Tumbler guidata da Christian Bale nella trilogia di Chris Nolan.

VEDI ANCHE

The Batman: la Batmobile di Robert Pattinson, il motore

UN MOTORE, ANZI DUE? Le luci funzionanti del modellino mettono infatti in evidenza tanti dettagli di cui forse capiremo meglio il senso guardando il film (qui le foto della vera Batmobile). Motore dietro, come si era già notato: biturbo, ma con sei scarichi senza marmitte e con post-bruciatore. Ma motore anche davanti, si direbbe, con scarichi laterali davanti a improbabili pedane sottoporta per arrampicarsi su un'auto... bassissima. O forse sono solo protezioni per fare a sportellate? Chissà.

The Batman: la Batmobile di Robert Pattinson, l'interno

GLI INTERNI All'interno vediamo un roll-bar a gabbia che sembra ispirato ai bolidi della Nascar e una leva che sembra ricordare la manetta degli aerei, laddove le auto normali avrebbero il cambio. Il volante è a calice - un gustoso tocco vintage - mentre la console centrale vede un cruscottino pieno di interruttori dal sapore aeronautico, fortemente angolato verso il guidatore. Altro che touch screen!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/02/2022