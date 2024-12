Nuova C3 Hybrid, perché, a chi (e "se") conviene rispetto a C3 benzina

Se la full electric non fa al caso tuo, ma a un pizzico di elettrificazione non vorresti rinunciare, ecco la formula che fa per te. Come previsto, ad alcuni mesi di distanza da nuova Citroen C3 a benzina e nuova Citroen e-C3 a trazione elettrica, ecco che debutta sul mercato nuova Citroen C3 Hybrid, la C3 ''equilibrista''. E una C3 che ha tutta la sua ragione di esistere.

C3 Hybrid, la terza via

OVER MILD HYBRID Gli ingredienti sono i medesimi già impastati sotto la crosta di tutti gli altri modelli ibridi ''soft'' del Gruppo Stellantis di piccole medie dimensioni già in commercio. Ovvero: motore 3 cilindri 1,2 litri turbo benzina da 100 cv (la stessa identica unità che equipaggia la versione termica), motore elettrico di supporto da 21 kW integrato nel cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti (sigla e-DCS6), batteria da 48 volt di tensione e 0,9 kWh di energia. Il differenziale con C3 benzina si misura in termini di migliori performance, maggiore piacere di guida (l'automatico...), consumi inferiori del -10% circa (sotto i 5 l/100 km nel ciclo combinato, in attesa dei dati ufficiali). Tutto questo proprio in seguito all'aiuto che il motogeneratore elettrico eroga in fase di avviamento e in ripresa e accelerazione. Senza contare che, a batteria carica (la rigenerazione avviene in automatico, in fase di frenata e decelerazione: niente spina, insomma), C3 Hybrid avanza anche in modalità 100% elettrica. Fino a 1 km di percorrenza continuativa, fino a una velocità di 30 km/h, oppure anche a velocità superiori, purché ai bassi carichi (tipo in autostrada, a velocità costante). Tutti concetti già noti. Ora, il prezzo.

Nuova C3 Hybrid, interni uguali ad e-C3

COSTI BENEFICI Nuova Citroen C3 Hybrid è ordinabile da metà dicembre 2024, a un prezzo di 20.550 euro in allestimento You Pack Plus (clima manuale, sensori di parcheggio, Head-up Display, sospensioni Advanced Comfort, ruote da 17”, tetto bicolore con barre, schermo centrale da 10,25”, sedili Advanced Comfort) e di 22.550 euro in edizione Max. In gallery, puoi confrontare le due configurazioni dall'esterno e dall'interno (a nostro avviso, torna utile). A parità di allestimento (You Pack Plus), il ''premio'' rispetto a C3 1.2 benzina ammonta a +2.800 euro. Ok, si torna a superare quota 20.000 euro, ma C3 Hybrid consuma meno, specie se guidi prevalentemente in città, quindi coinvolgi spesso e volentieri il motorino elettrico. E poi ha l'automatico. E poi c'è top di gamma. Last but not least, a seconda della regione nella quale viene immatricolata, C3 Hybrid beneficia delle solite agevolazioni fiscali (vedi, tassa di possesso) riservata ai modelli a propulsione ibrida. Promozioni? Ancora niente di specifico. Ma è solo questione di tempo, sospettiamo.

Nuova Citroen C3 Hybrid da 20.550 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/12/2024