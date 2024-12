Nuova Citroen C5 Aircross, dalla concept car alla produzione il passo è breve

Presentata in forma di concept al Salone dell’Auto di Parigi lo scorso autunno e prevista per il debutto sul mercato nel 2026, la nuova Citroen C5 Aircross è stata beccata sulle strade nel sud della Francia durante una serie di collaudi dinamici. Più che del modello di produzione, in realtà, qui vediamo i prototipi del tutto mimetizzati dalle pellicole, tuttavia, possiamo cominciare a farci un’idea sulle proporzioni, sul design e su qualche dettaglio. Lanciata nella capitale parigina come show car dall'aspetto spettacolare, che si diceva fosse ''vicina al 95% all'auto definitiva'', in effetti, si può intuire che molti tratti del design rispecchiano il modello visto in occasione della kermesse francese. E questo non è per niente male, visto che il look di quel concept era davvero impattante.

Nuova Citroen C5 Aircross: il SUV francese inizia i collaudi su stradaUNA PIATTAFORMA CONDIVISAIl SUV di segmento C sarà costruito sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, utilizzata anche nella Peugeot e-3008 e per la Opel Grandland e sarà disponibile con motori a combustione interna, ibridi e completamente elettrici. A giudicare dalle cifre del concept, la nuova C5 Aircross sarà lunga circa 4,65 metri, cioè 15 cm in più dell'attuale C5 Aircross, ma alta solo 1,66 metri, il che le conferirebbe una silhouette più aerodinamica ed efficiente in termini di consumi d’energia a tutto vantaggio della versione BEV. Infatti, ciò prometterebbe di estenderne l'autonomia, con i modelli equipaggiati con batteria di grandi dimensioni che potrebbero superare i 700 chilometri con una singola carica.

Nuova Citroen C5 Aircross: lunghezza di circa 4,65 metri e abitacolo super confortevoleUN DESIGN DI ROTTURARompendo con i consueti design smussati, la nuova C5 Aircross ha uno stile distintivo che è opera dell'ex stilista BMW Pierre Leclercq. Nella parte anteriore, le luci a tre punti, presenti negli ultimi modelli del marchio, sono costituite da segmenti sottili che esaltano la larghezza del SUV. Nella parte posteriore, gli stilisti hanno reinterpretato la firma luminosa a tre punti per adattarla alle forme di questo modello. Due punti luce si estendono dalla modanatura laterale della carrozzeria, sembrando fluttuare come pinne. Questa firma luminosa, chiamata Citroen Light Wings, aiuta anche a gestire l'aerodinamica convogliando correttamente i flussi d'aria. Anche l'area curva vicino al paraurti posteriore è progettata in modo che, a seconda della velocità, il flusso d'aria che si unisce inverta parzialmente la resistenza e crei spinta. Infine, il tetto è stato ridisegnato e le alette e le prese d'aria integrate migliorano ulteriormente le prestazioni aerodinamiche.

Nuova Citroen C5 Aircross: stile originale ed efficace per aumentare l'autonomiaINTERNI RIPROGETTATI PER IL MASSIMO COMFORTL'altra priorità per i designer è lo spazio interno, con la sagoma che promette di offrire un'esperienza a tutto comfort per le famiglie. Tuttavia, l’abitacolo non è stato ancora mostrato, ma Citroen afferma che è stato progettato come un'''area benessere'' che ricorda un salotto, consentendo a cinque occupanti di rilassarsi e viaggiare comodamente.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/12/2024