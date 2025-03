Fiat Punto: un ritorno possibile? Guarda i rendering indipendenti della citycar

Kleber Silva, un artista brasiliano noto sui social media come KDesign AG, immagina tramite computer grafica una rinata Fiat Punto ibrida, anche in veste sportiva Abarth

La Fiat Punto è stata una delle vetture di grande successo del marchio italiano, con un ottimo riscontro commerciale nel segmento delle compatte da città.

Rendering Fiat Punto: interpretazione indipendente di una futura compatta italiana

Dal suo debutto nel 1993 fino all'ultima prodotta nel 2018, la Punto ha rappresentato un riferimento per Fiat, vendendo quasi nove milioni di esemplari in tre generazioni.

E lo scorso anno, Fiat si è confermata il marchio di maggiore successo all'interno del gruppo Stellantis, con ottime performance soprattutto in America Latina.

Tuttavia, l'obiettivo attuale della casa automobilistica è quello di riconquistare quote di mercato anche in Europa.

Rendering Fiat Punto: una ipotesi di come potrebbe essere la plancia della citycar

H3 Fiat Grande Panda e Fiat Pandina: le nuove strategie di Fiat

Uno dei modelli chiave per il ritorno competitivo di Fiat nel Vecchio Continente è la nuovissima Fiat Grande Panda. Questa citycar, introdotta nel 2024, si basa su una piattaforma condivisa con la Citroen C3 e l' Opel Frontera, consentendo economie di scala significative.

Il modello offre una gamma di motorizzazioni ibride e 100% elettriche, combinando design moderno e tecnologie avanzate.

Parallelamente, Fiat continuerà la produzione della Panda attuale fino alla fine del decennio e potrebbe lanciare una nuova Fiat Pandina, una citycar compatta che si posizionerebbe nel segmento più popolare per il marchio.

Rendering Fiat Punto: arriverebbe con motori convenzionali e ibridi, anche lo sportivo T-Jet

Nonostante il forte interesse per una possibile nuova generazione della Fiat Punto, il CEO di Fiat, Olivier Francois, ha recentemente dichiarato che non ci sono piani concreti per il ritorno del modello. Tuttavia, ha lasciato aperta la possibilità di una riedizione della Punto nel caso in cui il mercato tornasse a favorire le automobili rispetto a crossover e SUV.

Rendering Fiat Punto: per ora il capo di Fiat Oliver Francois non prevede l'arrivo dell'auto

Sebbene non esista ancora un progetto ufficiale, alcuni designer digitali hanno immaginato come potrebbe essere una nuova Fiat Punto. Tra questi, il grafico Kleber Silva, noto sui social media come KDesign AG, ha realizzato dei rendering che reinterpretano il modello originale con un design ispirato all'ultima evoluzione di Maserati e alla nuova Alfa Romeo Junior.

Nei suoi concept, Silva propone diverse varianti della Punto:

Versione standard con motore ibrido e design premium.

Versione Abarth con il propulsore T-Jet per una guida sportiva.

Versione classica più accessibile, in linea con le precedenti generazioni.

Rendering Fiat Punto: un altro render del designer brasiliano Kleber Silva

Sebbene Fiat non abbia in programma di riportare sul mercato la Punto nel breve termine, il modello rimane un'icona nel settore delle citycar. L'introduzione della Fiat Grande Panda e la possibile Fiat Pandina dimostrano che il marchio sta lavorando per rafforzare la sua presenza in Europa.

Nel frattempo, i render di designer indipendenti come Kleber Silva offrono una visione di come potrebbe essere una futura Fiat Punto, nel caso in cui il brand decidesse di riportarla alla ribalta.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/03/2025