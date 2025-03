Fiat Grande Panda: provala tu, c'è il Porte Aperte nelle concessionarie

Scopri la nuova Fiat Grande Panda con il Porte Aperte 2025 questo weekend. Prova l'auto nei concessionari FIAT in tutta Italia

Nuova Fiat Grande Panda arriva nelle concessionarie e il 29 e 30 marzo 2025 sarà protagonista del primo Porte Aperte presso la rete dei concessionari FIAT in tutta Italia.

Questo evento rappresenta un'occasione unica per scoprire da vicino il nuovo modello e provare su strada l'auto che segna il ritorno di FIAT nel segmento B.

Fiat Grande Panda punta al titolo di global best seller Fiat

Lunga 4 metri e con un bagagliaio da 350 litri, la Fiat Grande Panda è stata progettata presso il Centro Stile di Torino sulla base della Smart Car Platform di Stellantis, una piattaforma multi-energia che consente sia la versione con motore ibrido sia quella full electric

La versione ibrida ha un motore turbo a benzina da 1.2 litri e 110 CV, con sistema mild-hybrid a 48V integrato nel cambio automatico a doppia frizione. È la versione ideale per un utilizzo senza limitazioni.

La Grande Panda elettrica raggiunge i 320 km di autonomia, grazie alla batteria da 44 kWh e al motore elettrico da 83 kW (113 CV). È più indicata per chi ricarica a casa la notte e usa l'auto prevalentemente per il commuting.

Fiat Grande Panda Pop, gli interni

Su Grande Panda, FIAT ha introdotto soluzioni innovative e materiali eco-compatibili, come:

Lapolen Ecotek : componenti in plastica riciclata da cartoni per bevande, utilizzati negli interni.

Bambox Bamboo Fiber Tex: tessuti sostenibili con fibre di bambù per il rivestimento della plancia.

Queste tecnologie non solo riducono l'impatto ambientale, ma offrono anche un design unico e originale.

Fiat Grande Panda La Prima

La Fiat Grande Panda sarà disponibile in due versioni principali:

Versione Ibrida : disponibile negli allestimenti Pop , Icon e La Prima .

Versione Elettrica: disponibile nella versione top di gamma La Prima e nella versione (Grande Panda) Red, con un focus sul miglioramento dell'impatto sociale.

Le sette livree proposte per la Grande Panda richiamano gli elementi naturali italiani, come il sole, il mare, l'acqua e la terra, accanto ai colori classici come bianco, rosso e nero.

Fiat Grande Panda (RED)

Durante il weekend di Porte Aperte, i clienti potranno partecipare a test drive esclusivi, scoprire le soluzioni innovative della nuova Fiat Grande Panda e approfittare delle offerte di lancio.

Offerte Speciali

Fiat Grande Panda Ibrida : a partire da 16.950 euro.

Fiat Grande Panda Elettrica: a partire da 22.950 euro.

Fiat Grande Panda La Prima

1. Quali sono le motorizzazioni disponibili per la Fiat Grande Panda?

La Fiat Grande Panda è disponibile con motorizzazione ibrida (motore 1.2 turbo da 110 CV) e con motorizzazione completamente elettrica (motore da 83 kW, 113 CV).

2. Qual è l'autonomia della versione elettrica della Fiat Grande Panda?

La versione elettrica ha un'autonomia di 320 km nel ciclo WLTP combinato, rendendola ideale per l'uso quotidiano e le brevi gite del weekend.

3. Dove posso provare la Fiat Grande Panda?

Puoi partecipare all'evento Porte Aperte presso i concessionari FIAT in tutta Italia il 29 e 30 marzo 2025, oppure prenotare un test drive direttamente presso uno showroom FIAT.

4. Quali sono i vantaggi delle soluzioni sostenibili?

La nuova Fiat Grande Panda utilizza materiali innovativi e riciclati, come la plastica proveniente dai cartoni per bevande e tessuti in fibra di bambù, riducendo l'impatto ambientale senza compromettere la qualità.

5. Quali sono gli allestimenti disponibili per la Fiat Grande Panda?

La Fiat Grande Panda è disponibile in due versioni: ibrida con allestimenti Pop, Icon e La Prima; e elettrica con allestimenti La Prima e (Grande Panda) Red.

L'alternativa: scopri similitudini e differenze tra Fiat Grande Panda e la cugina Citroen C3 You. Leggi il confronto a tavolino.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/03/2025