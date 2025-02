Nuova Citroën C3 Aircross 2024: motori, prezzi, interni e opinioni dopo la prova

La nuova Citroën C3 Aircross 2025 si candida tra le auto più interessanti dell'anno. Completamente rinnovata, ha prezzi che partono da meno di 20.000 euro, interni molto spaziosi, un design più deciso e la grande novità dell’opzione a 7 posti in meno di 4,40 metri di lunghezza. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo innovativo SUV compatto.

Citroen C3 Aircross 2024, 3/4 anteriore

Un Look Totalmente Rivisto

Rispetto alla precedente Citroën C3 Aircross, il nuovo modello cambia radicalmente. Il design ora è più spigoloso e deciso, con belle proporzioni che la fanno apparire più compatta.

Il frontale è pulito e imponente al tempo stesso, caratterizzato dal nuovo logo Citroën danvanti al cofano alto e piatto. Le fiancate muscolose e - in opzione - il tetto bicolore, con tanto di mancorrenti, le donano un look da vero SUV.

Crescono le Dimensioni

La lunghezza aumenta da 4,15 m a 4,39 m, migliorando lo spazio a bordo senza sacrificare la manovrabilità tipica di un SUV compatto. Inoltre, il passo di 2,66 m garantisce un’ottima abitabilità interna, mentre la larghezza di 1,79 m è garanzia di agilità nel traffico e facilita la vita a chi debba guidare e parcheggiare in spazi ristretti.

Citroen C3 Aircross 2024 a 7 posti: i sedili della terza fila

Abitacolo Spazioso e Versatile

Nuova Citroën C3 Aircross 2024 è il primo SUV compatto del segmento B a offrire fino a 7 posti, anche se si tratta di posti molto risicati: poco agevoli da raggiungere e sacrificati per i piedi di chi siede in ultima fila.

Il bagagliaio, comunque, è da riferimento: 460 litri con piano di carico regolabile in altezza, capacità che scende a 330 litri nella Citroen C3 Aircross a 7 posti.

I sedili Advanced Comfort (opzionali) assicurano un’ottima ergonomia, mentre il design degli interni punta su praticità e tecnologia.

Le plastiche sono tutte dure, ma il bel gioco dei colori a contrasto scongiura l'effetto ''economico'' e piacciono alcune semplificazioni a strumentazione e comandi di bordo.

Citroen C3 Aircross 2024, lo ''head-up display fisico'' alla Citroen maniera

Tecnologia a bordo

Head-up display fisico : non proietta le immagini sul parabrezza, ma su un display alla base dello stesso e l'effetto è simile. Non ti dà le indicazioni del navigatore, ma ti permette di leggere le informazioni di marcia in un lampo, distogliendo il minimo indispensabile lo sguardo dalla strada.

Display infotainment da 10 pollici : offerto a partire dal secondo livello di allestimento. La C3 Aircross base sostituisce la radio con un'app per lo smartphone.

Il climatizzatore ha comandi fisici: il volume dell'audio si regola invece tramite lo schermo touch a centro plancia, ma le icone che servono rimangono sempre in vista sul lato destro, risultando comode da usare per il passeggero.

Da segnalare che il comando dell'alzacristalli lato guida ha la funzione ''auto'' solo in discesa. In pratica basta un tocco per spalancare il finestrino al casello, ma per richiuderlo bisogna tenere tirata la levetta fino al termine dell'operazione.

Citroen C3 Aircross 2024, il test drive

Che motore monta la Citroën C3 Aircross 2024?

La gamma motori include opzioni per ogni esigenza:

1.2 PureTech turbo benzina 100 CV con cambio manuale a 6 marce: 179 km/h di velocità e 0-100 km/h in 9,5 s.

1.2 Hybrid 136 CV con motore elettrico integrato nel cambio automatico a 6 rapporti: 192 km/h e 0-100 km/h in 8,8 s.

e-C3 Aircross elettrica da 113 CV con oltre 300 km di autonomia (400 km nel 2025): 143 km/h e 0-100 km/h in 11,7 s.

I motori termici derivano dal famigerato tre cilindri dotato di ''distribuzione con cinghia in bagno d'olio'': una soluzione che in passato ha accusato qualche problema di affidabilità, ma che ora è stata definitivamente abbandonata e non crea più problemi.

Alla guida della Citroen C3 Aircross 2024

Al volante della Nuova Citroen C3 Aircross ho subito l'impressione di un'auto ariosa e semplice da gestire. Il volante è piccolo e leggero, e come sulle Peugeeot rimane visivamente al disotto della strumentazione.

Larga appena 1,79 m, il city SUV francese è agile e maneggevole: facile da condurre e parcheggiare in spazi ristretti, con l'aiuto dei sensori di parcheggio posteriori che - di serie fin dal livello base - sopperiscono alla visuale posteriore risicata.

Bene il comfort grazie alle sospensioni Advanced Comfort previste di serie ed esaltato dai sedili omonimi che presentano un'imbottitura aggiuntiva in superficie che pare il ''topper'' dei materassi di lusso.

Le stesse sospensioni si rivelano validissime nella guida dinamica: tra le curve la Citroen C3 Aircross si muove leggiadra e precisissima: incollata all'asfalto e progressiva nelle reazioni. Rassicurante e divertente al tempo stesso.

Piacciono i due tasti dedicati sulla plancia, a sinistra del piantone di sterzo, per spegnere al volo l'allarme per il superamento dei limiti di velocità e il mantenimento di corsia, che in certe situazioni possono risultare fastidiosi.

Consumi e prestazioni

Oggetto della prova è la versione mild hybrid da 136 CV, che rappresenta la proposta più interessante e completa. Il brio non le manca, anche se l'insonorizzazione potrebbe essere più curata, visto che il rombo del tre cilindri si fa sentire in accelerazione: specie a motore freddo.

Ottimi i consumi nel mondo reale: 4,7 l/100 km è il dato medio registrato dal computer di bordo durante il test drive, tra la cittadina di Sitges (vicino a Barcellona) e le colline circostanti.

C3 Aircross, tasti per spegnere allarme velocità e mantenimento corsia

Quanto costa la Nuova C3 Aircross 2024?

1.2 PureTech 100 CV benzina: da 19.700 euro

Hybrid 136 CV: da 25.800 euro

e-C3 Aircross elettrica: da 27.400 euro

Allestimenti Disponibili

You (non disponibile per Hybrid) You Pack Plus (+2.200 euro) Max (+5.700 euro, non disponibile per PureTech 100 CV)

Quale scegliere?

L'allestimento You, che cattura l'attenzione per il prezzo e offre di serie:

Climatizzatore manuale.

Sensori di parcheggio posteriori.

Cruise control non adattivo.

Riconoscimento dei limiti di velocità.

Frenata automatica di emergenza.

Assistente al mantenimento di corsia.

Radio via smartphone: una semplificazione che passa per un'app dedicata.

Sospensioni Advanced Comfort.

Citroen C3 Aircross 2024, schermo touch da 10'' a centro plancia

Si tratta di un equipaggiamento all'osso che, a ben guardare, potrebbe risultare fin troppo essenziale. Molto più interessante il Pack Plus, che aggiunge:

Schermo touch da 10'' a centro plancia.

Retrocamera.

Clima automatico.

Sedili Advanced Comfort.

Vetri posteriori oscurati.

7 posti a richiesta (+850 euro)

È proprio questa la proposta più equilibrata che con motore ibrido vale 25.800 euro. L'allestimento Max, top di gamma, alza ulteriormente l'asticella con:

Infotainment con navigatore.

Ricarica wireless per lo smartphone.

Monitoraggio angolo cieco.

Sedili con rivestimento dedicato.

Luci posteriori a LED con effetto 3D.

Tetto bicolore e cerchi specifici.

Tutte cose utili, ma non essenziali. E mancano in ogni caso il tetto panoramico e il portellone elettrico, che non sono disponibili neppure a richiesta. Del resto, le possibilità di personalizzazioni à-la-carte sono minime, a tutto vantaggio della facilità di scelta.

La nuova Citroën C3 Aircross è già ordinabile nelle versioni a benzina, mild hybrid ed elettrica con 300 km di autonomia; l'elettrica ''long range'' da 420 km, con batteria da 54 kWh, arriverà più avanti nel corso del 2025. La produzione avviene nello stabilimento Stellantis di Vigo, in Spagna. Scopri tutte le configurazioni e personalizza la tua C3 Aircross sul sito ufficiale Citroën!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/02/2025