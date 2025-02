Prova Hyundai Inster: scopri come va e come è fatta la citycar elettrica (video)

La prova su strada della nuova Hyundai Inster ha riservato tante belle sorprese nello spazio di una giornata al volante e i motivi sono numerosi. Dimensioni compatte, prestazioni tutto sommato vivaci e un buon comfort generale si uniscono alla giusta dose di tecnologia per connettività e sicurezza.

Insomma, una pratica e furba utilitaria a corrente ideale per muoversi nel traffico di tutti i giorni. Anche chi non predilige spine, wallbox e colonnine, potrebbe apprezzarne le tante virtù.

Hyundai Inster: una compatta citycar elettrica piacevole da guidare

La compatta coreana colpisce subito per il suo stile audace e originale. Un mini-SUV compatto con linee squadrate e dettagli che ispirano simpatia. Il frontale si distingue per le sottili luci Pixel LED, accompagnate da fari rotondi dal look distintivo. Il profilo è ben bilanciato e termina in un posteriore caratterizzato da fanali orizzontali a LED posizionati sotto il lunotto. Con una lunghezza di 3,82 metri, si conferma perfetta per la città, garantendo anche un’ottima abitabilità interna.

Hyundai Inster: batterie da 42 kWh o 49 kWh e autonomia urbana dichiarata fino a 518 km

L'interno della citycar (o city SUV, come preferite) di Hyundai sorprende per lo spazio e la versatilità. Il pavimento piatto e il passo di 2,58 metri contribuiscono a creare un ambiente confortevole sia per i passeggeri anteriori sia posteriori. L’auto è omologata per quattro persone, scelta che sacrifica un posto ma offre maggiore comodità e veratilità.

Hyundai Inster: baule da 280/351/1.059 litri grazie ai sedili posteriori modulabili

Il bagagliaio versatile

Il bagagliaio ha una capacità di 280 litri, che può espandersi fino a 1.059 litri reclinando gli schienali. Inoltre, i sedili posteriori sono scorrevoli, permettendo di modulare lo spazio in base alle esigenze di carico o comfort. Inoltre, potete piegare in avanti anche gli schienali anteriori per il massimo della versatilità, un optional sulla versione base, di serie sulla top di gamma X-Class.

Hyundai Inster: il passo di 2,58 metri contribuisce al comfort dei quattro passeggeri

L'auto è dotata di una suite tecnologica completa, con soluzioni avanzate per connettività e sicurezza, che troviamo già a bordo di modelli come i10, i20, addirittura Ioniq, Tucson o Santa Fe. Ecco le principali:

Cruscotto digitale da 10,25”

Touchscreen centrale da 10,25''

Apple CarPlay e Android Auto wireless

Navigatore satellitare

Assistente vocale

Servizi telematici BlueLink

Presa USB anteriore (X-Class anche posteriore)

Ricarica wireless smartphone (X-Class)

Hyundai Inster: abitacolo versatile e plancia hi-tech con due display da 10,25''

Hyundai Inster: sopravvivono i comandi analogici

Ci sono tanti pulsanti fisici per alcune regolazioni come clima e radio, sistemati sulla consolle a forma di penisola che accoglie una grande vaschetta portatutto ma che, in verità, sembra un po’ elaborata nella forma. In compenso ci sono tanti vani e tasche portaoggetti per lasciare in ordine l’abitacolo e i rivestimenti sono solidi oltre che vivaci nelle finiture.

Hyundai Inster: pacchetto ADAS di livello 2

Per quanto riguarda la sicurezza, la Inster offre i più avanzati sistemi di assistenza, raggiungendo il livello 2 della guida semi-autonoma con tutti gli ADAS che abbiamo imparato a conoscere e che include tra gli altri il cruise control adattivo, il mantenimento della carreggiata, la frenata automatica di emergenza e il riconoscimento della segnaletica stradale.

Alla guida, la Hyundai Inster si dimostra agile e brillante, ideale per affrontare il traffico urbano. È disponibile con due motorizzazioni, da 97 CV o 115 CV con 147 Nm di coppia, come quella del test. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,6 secondi, mentre la velocità massima è di 150 km/h. Lo sterzo è preciso e le sospensioni sono ben calibrate, garantendo un buon compromesso tra comfort e stabilità.

Hyundai Inster: poco rumore in abitacolo, sterzo diretto e sospensioni ben tarate

Hyundai Inster: bassi consumi di elettricità

La Inster scatta svelta sia in modalità ECO sia, soprattutto in Sport dove trova le migliori performance nonostante un peso di circa 1.400 kg. I consumi medi si attestano intorno ai 15-15,5 kWh/100 km. La presenza delle palette al volante permette di regolare la frenata rigenerativa e la funzione one-pedal molto efficace, consentono di migliorare l’efficienza della batteria, ottimizzando l'autonomia complessiva, che in città arriva a 518 km dichiarati con la batteria da 49 kWh (473 km con batteria da 42 kWh).

Hyundai Inster: city-SUV per la città, che se la cava bene fuori dal traffico

Hyundai Inster: ricarica 11 kW di serie

La presa di serie da 11 kW (con sportello sulla mascherina anteriore) assicura la ricarica in 4 ore con batteria da 42 kWh o 4 ore e mezza con la “Long-Range” da 49 kWh. In corrente continua dal 10 all’80% servono 40 minuti a 100 kW oppure mezz’ora a 120 kW.

Hyundai Inster: la presa anteriore per la ricarica AC 11 kW e fino a 120 kW in CC

Ma dopo le impressioni scritte, guardate il video completo della prova su strada, poiché si aggiungono tanti approfondimenti sul city-SUV, che punta a diventare best seller sul nostro mercato nella gamma elettrica coreana. Infatti, secondo le stime comunicate da Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia, la stima è di circa 4.000 esemplari venduti nel 2025.

Motore elettrico sincrono a magneti permanenti Potenza max 115 CV (97 CV) Coppia max 147 Nm Velocità max e 0-100 km/h 150 km/h (140 km/h) e 10,6 sec. (11,7 sec.) Batteria 49 kWh (42 kWh) Dimensioni 3,82 x 1,61 x 1,61 metri Peso 1.410/1.428 kg (1.380/1.398 kg) Autonomia combinata WLTP 360/370 km (327 km) Prezzo da 28.650 euro (da 24.900 euro)

Hyundai Inster: in arrivo la versione Cross, con accessori e finiture per il tempo libero

La Hyundai Inster è disponibile in due allestimenti. La versione X-Tech, equipaggiata con la batteria da 42 kWh, parte da 24.900 euro e con quella da 49 kWh attacca a 26.650 euro. La X-Class 49 kWh è offerta da 28.650 euro.

Pochi gli optional, tra cui diversi tipi di vernice extraserie, da 400 a 900 euro e il Login Pack a 750 euro per la X-Tech. Invece troviamo il tetto a contrasto (600 euro), i cerchi in lega da 17” (250 euro) e il Tech Pack a 2.050 euro, per la X-Class. In arrivo anche la variante ''Cross'' più orientata al tempo libero, con accessori come la vasca portatutto sul tetto, elementi decorativi per la carrozzeria e finiture interne esclusive, che sottolineano la vocazione da piccolo SUV tuttofare.

Hyundai Inster: l'abitacolo della versione ''Cross'' con finiture esclusive

Grazie al suo design distintivo, alla tecnologia avanzata e alle brillanti prestazioni, la Hyundai Inster si posiziona come una delle citycar elettriche più interessanti sul mercato. Il prezzo non è basso e i modelli di segmento A con motori endotermici sono più economici. Tuttavia, è una proposta interessante nell’ottica di una transizione “green” che, o prima o poi, si affermerà nella vita di tutti i giorni. Ma adesso tocca a voi, diteci cosa ne pensate della nuova compatta elettrica di Hyundai. Potrebbe essere una buona scelta come seconda auto di famiglia? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/02/2025