Hyundai Kona Full Hybrid alla prova consumi: scopri l'efficienza nel mondo reale

Comoda e spaziosa, Hyundai Kona è un'auto dalle grandi virtù e proposta in diverse motorizzazioni. Dopo aver provato la versione elettrica e aver fatto il test della versione mild hybrid, ecco l'analisi dettagliata dei consumi nel mondo reale della versione full hybrid (HEV), per capire se il gioco vale la candela.

Hyundai Kona full hybrid, 3/4 anteriore

Inutile girarci intorno, la prima cosa che guardi, quando prendi in considerazione un'auto full hybrid, sono i consumi nel mondo reale. E in questo la Hyundai Kona HEV ha fatto registrare valori tra i più contenuti, nella nostra prova su strada sul circuito del MotorRing:

Consumo in città: 3,9 l/100 km.

3,9 l/100 km. Consumo in autostrada: 6,0 l/100 km.

6,0 l/100 km. Consumo in extraurbano: 4,2 l/100 km.

4,2 l/100 km. Consumo medio: 4,8 l/100 km.

Con l'ibrido Hyundai si fa tanta strada in elettrico: basta abituarsi a partire dolcemente al semaforo e sollevare leggermente il piede una volta raggiunta la velocità desiderata.

In questo modo il motore a benzina si spegne e basta una pressione delicata sull'acceleratore per far sì che l'auto veleggi a batterie, che si ricaricano quando rallentiamo.

Alla guida della Hyundai Kona 1.6 GDI HEV 2WD DCT

Fin dai primi minuti al volante della Kona, capisci che è un'auto al passo coi tempi. Utili le telecamere di manovra per uscire dai parcheggi stretti, comodo il volante leggero.

Tutto è sotto controllo sull'ampio schermo della strumentazione digitale e un buon numero di tasti e pomelli raccolti al centro della plancia (curata e solida) rendono più accessibili le funzioni di utilizzo frequente.

Nel traffico capisci subito che è un'auto silenziosa: dote che si porta dietro anche alle velocità autostradali per un comfort di viaggio elevato. Bene le sospensioni su pavé, mentre sui dossi di rallentamento paiono meno precise nel copiare l'ostacolo.

Precisa senza essere rigida, confortevole senza essere flaccida, la Kona ha un assetto azzeccato, che fa buona impressione anche tra le curve, dove la sento rigorosa e ben piantata.

Buono il feeling con il volante, mentre la frenata richiede un pochino più pressione sul pedale del normale, per via del sistema che armonizza la frenata rigenerativa elettrica (quella che ricarica le batterie) e quella meccanica che passa per dischi e pastiglie.

Molti gli aiuti alla guida, ma l'avviso di superamento dei limiti di velocità (ora obbligatorio) continua a suonare su quelle strade dove i limiti cambiano di continuo.

A volte viene voglia di spegnerlo, insieme con il mantenimento di corsia, e questa operazione è un po' laboriosa, oltre a doversi ripetere a ogni riavvio dell'auto: pur agevolata da tasti-scorciatoia programmabili su volante e plancia.

Sempre sorprendente veder comparire sul quadro strumenti le immagini delle retrocamere quando attivo la freccia prima di svoltare o cambiare corsia. Non viene immediato usare questa funzione, perché bisogna abbassare lo sguardo dalla strada, ma una volta abituati diventa utile.

Hyundai Kona, infotainment: il menu degli aiuti alla guida

Che motore monta la Kona?

L'ibrido della Hyundai Kona HEV full-hybrid combina un 4 cilindri a benzina da 1,6 litri e 93 CV con un motore elettrico da 43,5 CV a dare una potenza ''di sistema'' di 129 CV. Il cambio è un automatico a doppia frizione e 6 rapporti.

Le prestazioni non sono particolarmente brillanti, parliamo di 165 km/h di velocità massima e di uno 0-100 km/h in 12 secondi - un tempo decisamente rilassato.

Tuttavia alla guida non si ha l'impressione di un'auto lenta, perché la Kona risponde con grande immediatezza alla pressione sull'acceleratore, grazie al pronto supporto del motore elettrico.

Più lenta la risposta nelle riprese autostradali, quando il cambio impiega qualche istante in più per capire l'urgenza e per scalare tutte le marce necessarie.

Le palette dietro al volante cambiano le marce in modalità Sport, mentre in Eco regolano l'intensità del freno motore e con esso il recupero dell'energia al rilascio dell'acceleratore: non si arriva alla guida monopedale, ma insistendo sulla leva sinistra si ferma l'auto al semaforo.

Hyundai Kona full hybrid, il motore

Motore 4 cilindri, 1,6 litri, benzina, full hybrid Potenza massima 129 CV Coppia massima -- Velocità 165 km/h 0-100 km/h 12 secondi Cambio automatico a doppia frizione a 6 marce Trazione anteriore Dimensioni 4,35 x 1,83 x 1,58 m Bagagliaio da 466 a 1.300 litri Peso 1.485 kg Prezzo da 32.700 euro

Hyundai Kona non manca di originalità. Unisce forme tondeggianti e linee pulite con particolari che ne accentuano la presenza scenica, come le plastiche a protezione dei passaruota.

Caratteristica la firma luminosa, che attira l'occhio su un frontale non bello in senso classico, ma sicuramente particolare. La fiancata ha un certo slancio, accentuato dalla cromatura sul terzo montante. Le luci, va detto, sono un po' sporgenti ai lati dei fascioni anteriore e posteriore: per fortuna la suite di aiuti al parcheggio è completa.

Molto spaziosa, per i suoi 4,35 m di lunghezza, la Kona HEV supera le aspettative, mettendo sul piatto anche anche un pavimento poco rialzato al centro, davanti al divanetto, e un bel bagagliaio: 466 litri, prima di reclinare i sedili posteriori, e con un ampio doppiofondo (già conteggiato nella capacità indicata).

Hyundai Kona full hybrid, la cormatura sul terzo montante

Sono quattro gli allestimenti per la Hyundai Kona Full Hybrid 2025:

Xtech - 32.700 euro.

- 32.700 euro. Business - 34.100 euro.

- 34.100 euro. N Line - 35.500 euro.

- 35.500 euro. Exellence - 35.500 euro.

Le dotazioni di serie della Hyundai Kona Xtech

L'allestimento base già prevede:

Telecamera di bordo.

Guida autonoma di secondo livello in autostrada.

Clima automatico.

Strumentazione digitale da 12''.

Infotainment da 12,3'' con navigatore, radio DAB, Apple CarPlay e Android Auto.

Le dotazioni di serie dell'allestimento Business

Per un sovrapprezzo di 1.400 euro, Kona Business aggiunge all'offerta:

Cerchi da 18 pollici.

Barre portatutto.

Vetri posteriori oscurati.

Uno schermo migliore per la strumentazione.

Retrovisore elettrocromico.

Ricarica wireless per lo smartphone.

Hyundai Kona full hybrid, cerchio e luci anteriori

Dotazioni di serie dell'allestimento N Line

Il terzo livello di allestimento alza ancora l'asticella, aggiungendo ai contenuti della Business anche:

Fari full LED.

Look sportivo.

Interni sportivi.

Pedaliera in alluminio.

Luci ambient.

L'equipaggiamento della Kona Excellence

Allo stesso prezzo della N Line, la Excellence aggiunge alle dotazioni della Business:

Monitoraggio delle retrovie.

Anticollisione in retromarcia.

Fari full LED.

Luci ambient.

Impianto audio premium Bose.

In definitiva, proprio il top di gamma Excellence potrebbe essere il miglior acquisto, visto quanto offre in più e quant'è contenuto il sovrapprezzo rispetto all'allestimento base (2.800 euro).

Si paga a parte il Comfort Pack, disponibile solo su Excellence. Per 1.000 euro porta in dote:

Sedili rivestiti in tessuto e pelle.

Sedili anteriori riscaldabili.

Volante riscaldabile.

Portellone posteriore elettrico.

Hyundai Kona, interni: sedili in pelle riscaldati del Comfort Pack

Scopri perché la Hyundai Kona full hybrid potrebbe essere un'ottima scelta

In conclusione, la Hyundai Kona full hybrid spicca per:

Consumi davvero contenuti.

Abitabilità sorprendente.

Tecnologie avanzate.

Comfort e costruzione solida.

Dimensioni compatte.

Se ancora hai dubbi su quale sia la versione della Hyundai Kona ibrida sia più adatta per le tue esigenze, leggi anche le prove della versione elettrica e della versione mild hybrid. E lasciaci le tue opinioni con un commento!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/02/2025