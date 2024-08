Al volante della Hyundai Kona mild-hybrid: è lei quella giusta?

Dopo aver provato la versione elettrica e aver fatto il test della full hybrid, alcuni giorni al volante della Hyundai Kona 48V mi hanno permesso qualche riflessione sulle varie motorizzazioni. The winner is...

Hyundai Kona 2024: 3/4 anteriore

Per chi si fosse perso le puntate precedenti, ricapitoliamo le basi: vizi e virtù della Hyundai Kona nella sua ultima incarnazione. Forme morbide e originali colpiscono nel segno. Non lo dico io, ma i molti passanti e conoscenti che della Kona apprezzano il look. Il suo è un design innovativo, ma che non spaventa, incuriosisce senza confondere, con quella cromatura opaca che dà slancio a una silhouette molto equilibrata. Un tocco hi-tech viene dalle firme luminose anteriore e posteriore, che attraversano l'auto da parte a parte con una luce bianca nel frontale e una rossa sul portellone. Molto esposte agli urti sono le luci vere e proprie ai lati dei fascioni, che suggeriscono cautela nelle manovre di parcheggio.

REGINA DELLO SPAZIO Asso nella manica della Kona è lo spazio a bordo: abbondante in generale, è addirittura stupefacente se guardiamo alla lunghezza dell'auto, di soli 4,36 m da paraurti a paraurti. Probabilmente i designer sono riusciti a sfruttare bene l'altezza del veicolo, pari a 1,58 m, per esaltare l'abitabilità giocando con angoli e altezza delle sedute. Chi lo sa. Certo il risultato è straordinario. Punti a favore anche un pavimento poco rialzato al centro, davanti al divanetto, e un bagagliaio da 466 litri minimo che fa invidia ad auto ben più grandi. L'auto in prova ha interni misti in tessuto e similpelle: funzionali, certo, ma con l'optional della selleria in pelle (da 1.050 euro) la Kona fa tutt'altro effetto. Un extra su cui puntare, a mio avviso.

QUEL QUALCOSA IN PIÙ Sempre notevole il colpo d'occhio sulla plancia digitale, con la sua ottima leggibilità, che non rinuncia a comodi comandi fisici per clima e audio. Esclusiva la soluzione Hyundai di sfruttare la strumentazione per proporre al guidatore le immagini delle retrocamere quando attiva la freccia prima di svoltare. Non sono ancora sicuro di preferirla ai classici specchietti - che comunque rimangono al loro posto - ma in alcune circostanze può risultare utile. Utili anche i molti tasti personalizzabili, sulle razze del volante e al centro della plancia, per creare scorciatoie ad alcune funzioni. Peccato che non permettano di spegnere l'avviso di superamento dei limiti di velocità con un solo e semplice clic.

Hyundai Kona 2024, la plancia

Da un lato ci sono la prontezza, la fluidità e la silenziosità della Kona elettrica nella guida urbana; dall'altro c'è la versatilità della versione full hybrid, con la comodità del cambio automatico e i suoi consumi contenuti. Dove si posiziona la mild-hybrid 48V oggetto della prova? Naturalmente un po' più dalla parte delle auto tradizionali. I consumi rimangono un suo importante punto di forza, con una media in città attorno ai 7,5 l/100 km e la possibilità di rimanere tra i 5,5 e i 6,0 l/100 km negli spostamenti del weekend. Il tutto, però, a patto di lavorare parecchio con il cambio manuale per tenere bassi i giri del motore.

COME SU GUIDA ''ECO'' Ci pensa un indicatore sul quadro strumenti a indicare la marcia giusta e il momento di innestarla, ma i suoi consigli vi portano invariabilmente a guidare ''sottocoppia'', come si diceva qualche tempo fa. In pratica, dando retta al computer di bordo per risparmiare al massimo la benzina, vi troverete a passare ai rapporti superiori prima che il contagiri raggiunga quota 2.100 rpm. Risultato, una guida un po' lenta e impacciata, visto che il piccolo motore tre cilindri turbo della Kona, comincia a spingere davvero dopo tale regime.

Hyundai Kona 2024, i sedili anteriori

LE MANCA L'AUTOMATICO C'è di buono che, tirando un pochino di più le marce, la spinta è ragionevolmente vivace, con il sound un po' ruvido del tre cilindri ben tenuto a bada dall'insonorizzazione dell'abitacolo, mentre una piccola pecca è che il sistema Start&Stop, preposto a spegnere e riaccendere il motore al semaforo per consumare e inquinare meno, non è sempre efficace nel riavviare l'auto, e ciò le prime volte mi ha colto in contropiede, facendomi perdere qualche istante più del dovuto per premere a fondo la frizione e reinnestare la marcia, così da far ripartire la procedura di riavvio automatico. Questa è un'auto che trarrebbe grande vantaggio dall'avere un cambio automatico, che tuttavia non è previsto neppure tra gli optional.

EFFETTI SONORI Nell'insieme, comunque, la Kona Hybrid 48V fa il suo con un comportamento equilibrato e sicuro, con sospensioni più gentili sulle ondulazioni che sul pavé, a consigliare le gomme da 17'' dell'allestimento base, piuttosto che quelle da 18'' previste per gli allestimenti superiori. I molti aiuti alla guida, poi, possono diventare molesti in alcune circostanze. Per esempio l'avviso di superamento dei limiti di velocità - reso obbligatorio dalla Commissione Europea - continua a suonare su quelle strade dove i limiti cambiano di continuo. E pure il controllo dell'attenzione del conducente è un po' troppo zelante. Spegnere tutto si può, ma è un po' laborioso e va ripetuto a ogni riavvio dell'auto.

Tre gli allestimenti per la Kona Hybrid 48V: XLine, NLine e XClass. Si parte da 29.500 euro con la XLine che, a ben guardare, ha già di serie tutto il necessario: frenata automatica, cruise control, mantenimento di corsia e molti altri aiuti alla guida, con clima automatico, plancia digitale e infotainment con navigatore, Apple CarPlay e Android Auto. Oltre all'ormai immancabile ricarica wireless per lo smartphone.

PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ L'allestimento sportivo NLine, per 30.500 euro, mette nel pacchetto una caratterizzazione estetica che passa anche per i cerchi maggiorati da 18'', a cui potreste voler rinunciare in nome di un comfort superiore. Il top di gamma XClass, da 32.800 euro, è praticamente full optional, con audio Bose, tetto apribile e portellone elettrico. Inoltre ha telecamere a 360° e a una dotazione di sensori più completa per monitorare le retrovie, con sistemi anti-collisione in grado di intervenire in un maggior numero di situazioni.

UNA PROPOSTA ALTERNATIVA La mia scelta cadrebbe sulla versione base con il plus dei sedili in pelle riscaldati e ventilati (nel Comfort Pack da 1.050 euro). Potendo spendere di più sceglierei senza indugio la versione Full Hybrid, che attacca a 34.500 euro e di serie ha il cambio automatico a doppia frizione, oltre a un motore più potente da 140 CV. Oppure prenderei in considerazione la Kona 1.0 T GDI 2WD DCT esclusivamente a benzina, sempre con il tre cilindri da 120 CV ma privo di tecnologia mild hybrid, che con il cambio automatico DCT ha un prezzo di 30.500 euro. Con i sedili in pelle ventilati e riscaldati che mi piacciono tanto fanno 31.550 euro.

Motore 3 cilindri, 1,0 litri turbo, benzina, mild hybrid Potenza massima 120 CV a 6.000 giri Coppia massima 200 Nm a 3.500 giri Velocità 180 km/h 0-100 km/h 12 secondi Cambio manuale a 6 marce Trazione anteriore Dimensioni 4,36 x 1,83 x 1,58 m Bagagliaio da 466 a 1.300 litri Peso 1.395 kg Prezzo da 29.500 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/08/2024