Nuova Kona Electric, la maturazione. I prezzi, il primo mini test

Breve storia... buffa. Metti il caso di un tale signor Mario Rossi che avesse capito male, e cioè che l’anno del controverso stop in tutta Europa ai propulsori termici sia il... 2025 (ops!). Preso un po’ dall’ansia più che da un reale desiderio, Rossi si precipita a comprare un SUV elettrico. Rapito dal design, opta per nuova Hyundai Kona Electric. Salvo poi farsi assalire da mille rimorsi: forse il Rossi avrebbe fatto meglio ad acquistare Kona Hybrid e godersi la comodità del pieno di benzina per una dozzina d’anni ancora? Beh, anche in assenza di obblighi di legge, forse invece la sua scelta ha il suo perché. Ormai, che ve lo dico a fare: todo depende. Intanto, prima guida (in vista di un test drive più approfondito).



Nuova Kona Electric: cambia, eccome se lo fa

La nostra storiella è ambientata nel futuro prossimo: al momento in cui scrivo (metà settembre 2023) Kona Electric, in Italia, a differenza della Kona ibrida o a benzina, è appena entrata a listino. Togliamoci allora il fastidio di dover nominare il fattore oggettivamente sfavorevole. Il prezzo. Per una Kona Electric 65,4 kWh X Class, il top di gamma, se paga cash il signor Rossi spende (al netto di promozioni Hyundai, in via di definizione) 49.900 euro (niente incentivi, cifra fuori target). Ben di più, a parità di allestimento, dei 37.500 euro (meno incentivi e promozioni) di una Kona Hybrid, modello del quale vi invito a leggere il nostro primo contatto dei mesi scorsi. A titolo di cronaca: la versione base della EV, Kona Electric standard range (48,4 kWh) allestimento X Line, parte di listino da 42.000 euro (meno ecobonus, promo lancio, etc.). Già un po' meglio, ma con l'ibrida c'è sempre un... gap. Almeno, all'atto dell'acquisto.

Meglio Kona Hybrid o Kona Electric? Dipende

Una volta accettato il sacrificio di pagare una Kona tanto quanto una Tucson, la convivenza tra il signor Rossi e il suo e-SUV inizierà a farsi molto più dolce. Rispetto alla generazione precedente, Kona Electric “long range” è dunque ora equipaggiata da batterie da 65,4 kWh anziché da 64,2 kWh. Un upgrade all'apparenza piccolo piccolo: se l’autonomia media dichiarata cresce fino al ragguardevole valore di 514 km con una singola carica (anziché i precedenti 415 km, quindi percorri quasi 100 km in più), è infatti anche grazie sia a un motore elettrico più efficiente (ci arrivo tra un attimo), sia al nuovo design più aerodinamico (Cx 0,27), cioè un fattore che solo all’apparenza gioca un ruolo secondario.

Nuove batterie, ma anche nuova aerodinamica

EV NATIVE A proposito, nuova Kona, intesa come gamma, è un modello speciale anche perché “nasce” come SUV compatto elettrico e solo successivamente presta il proprio esoscheletro ed endoscheletro, lo stesso di cugina Kia Niro, anche ai modelli termici o elettrificati solo in parte. In passato, ma in diversi casi ancora oggi, per altri modelli EV accade il contrario.

Ecco perché, ad esempio, qualsiasi nuova Kona, dentro, è così spaziosa: il passo di 2 metri e 66 (cioè 6 cm in più di vecchia Kona) è pensato per fare posto, sotto al pavimento, al pacco batterie. E non è soltanto sull’elettrica, vista l’assenza di organi di trasmissione, che l’eventuale quinto passeggero non dovrà litigare con un ''dosso'' in mezzo alle sue gambe.

In seconda fila, pavimento piatto

MI ILLUMINO DI PIXEL Esternamente parlando, nuova Kona Electric (bella e bella grande: 4 metri e 36, cioè 15 cm più lunga del modello precedente) la riconosci soprattutto se ti viene incontro: oltre che per lo sportello di ricarica frontale, da davanti la EV si differenzia per la calandra chiusa e per la grafica a LED pixelata nella fascia inferiore, che genera anche originali animazioni e che ritroviamo pure sul paraurti posteriore. Individuale anche la fiancata, con i passaruota in lamiera e in tinta anziché in plastica nera. in generale, a un concorso di bellezza, nuova Kona batte vecchia Kona per distacco.

L'elettrica la riconosci al primo sguardo

Nei dintorni di Nosovice, Repubblica Ceca, dove ha sede l'ultramoderno stabilimento Hyundai europeo, guido proprio Kona Electric ''top performance''. Autonomia oltre quota 500 (nota bene: coi cerchi da 19'' anziché 17'', la percorrenza cala), ma anche un nuovo motore da 217 cv e 255 Nm di coppia istantanea che non la faranno volare, ma sulla breve distanza la fanno galoppare. 0-100 km/h in 7,8 secondi, velocità massima di 172 km/h, quindi in autostrada non devi certo viaggiare nella corsia dei camion.

Più autonomia, ma anche più sprint

ENTRY LEVEL Esiste ancora, dicevamo, una variante “low range”, con batterie a loro volta più capienti di prima (cioè 48,4 kWh anziché 40 kWh scarsi), indice di autonomia di 377 km (quindi devi fare il ''pieno'' un po’ più spesso), motore registrato su 156 cv ma con gli stessi 255 Nm di coppia, quindi immagino che nello sprint faccia la sua figura (da scheda tecnica, 0-100 km/h in 8,8 secondi).

Long range o standard range?

FAST CHARGE Chiudo il discorso cifre con la tecnologia di ricarica a 400 Volt di tensione (manca la tecnologia a 800 Volt dei modelli Ioniq) e fino a 102 kW di potenza in un tempo, per passare dal 10 all’80% del serbatoio di energia, in 41 minuti non uno di più, non uno di meno. Se programmo una sosta di ricarica nella navigazione, la batteria inizia con anticipo il “riscaldamento”. Se piove e il cavo di ricarica è bagnato fradicio, lo alloggio nel pratico ''frunk'' da 27 litri.

Il vano anteriore è pratico e capiente

HI-TECH SUV Insomma, il signor Rossi passerà molto più tempo alla guida, che non fermo alla stazione di ricarica. E alla guida ritrovo la pace e la dolcezza già assaporate per esempio su Ioniq 5, l’elettrica della quale Kona riprende anche il doppio display ultraconnesso e aggiornabile da remoto da 12,3 pollici e la soluzione del selettore delle modalità di marcia conficcato nel piantone del volante anziché sul tunnel centrale, ora ancor più libero da protuberanze (e quanto spazio!). Tanto digitale, ma anche clima a tasti fisici, dei quali impari a memoria la posizione e mentre guidi li ritrovi al tatto: brava Kona.

Interni tecnologici, spaziosi e di alta qualità

SWEET KONA Brillante in accelerazione e ripresa, non esattamente sportiva nel misto a causa del suo peso di quasi 1.800 kg. Ma chissenefrega, per me qui è più importante prendere nota dell’ottimo assorbimento delle imperfezioni stradali, del volante leggero, ma preciso, inoltre della fiducia che mi infonde il ricco pacchetto di aiuti elettronici alla guida, dalla frenata automatica al mantenimento di corsia, passando per l'assistenza alle manovre di parcheggio, il monitoraggio del grado di attenzione del conducente (non gliela si fa!), etc. Ah, gradevole il sound artificiale (e-ASD) sintonizzato sulle fasi di guida e che dall’infotainment è pure configurabile.

Al volante, puro relax

UNO O DUE PEDALI? Ben registrata anche la modalità di guida con un solo pedale, tecnica che Hyundai chiama i-Pedal (lo slogan One Pedal era già stato assegnato) e che massimizza l’intensità della frenata rigenerativa e consente di dimenticarsi - salvo i casi di emergenza - del pedale del freno. Personalmente, a me piace di più frenare... con il piede. Ma ammetto che l’i-Pedal qui è ben calibrato: anche se sollevi di colpo, la decelerazione avviene in modo abbastanza naturale, senza strattoni.

IN CONCLUSIONE

Più grande, più moderna di design, più tecnologica. Kona elettrica o ibrida (o perché no, solo a benzina, mica è stata ''licenziata''), in tutti i casi il salto generazionale si vede e si sente. Come sempre, una ricetta valida per tutti non esiste. De gustibus. De soldibus. De omnibus.

Nuova Kona Electric, che progressi rispetto al passato!

HYUNDAI KONA ELECTRIC 65,4 kWh X Class

Lunghezza 4.355 mm Larghezza 1.825 mm Altezza 1.575 mm Passo 2.660 mm Peso o.d.m. 1.773 kg Bagagliaio 466-1.300 litri (post.), 27 litri (ant.) Motore elettrico sincrono a magneti permanenti Trazione anteriore Potenza 217 cv Coppia 255 Nm Acc. 0-100 km/h 7,8 secondi Velocità max. 172 km/h Consumi 14,7-16,6 kWh/100 km Autonomia 514 km (combinato WLTP) Ricarica 10-80% in 41 minuti (100 kW) Prezzo 49.500 euro

14/09/2023