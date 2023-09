Pioggia e detriti? Telecamere "rotanti" e autopulenti. L'idea Hyundai Kia

Ti sarà pur capitato di guidare sotto un acquazzone. Hai idea di cosa avresti visto, se i tergicristalli avessero fatto le bizze? Niente. Saprai anche che, se piove forte per davvero, nemmeno i moderni rivestimenti idrofobici servono a qualcosa. Ecco, pure telecamere e sensori auto esterni, sotto la pioggia battente, entrano in crisi, sai che schizzi. Con tanti saluti alla guida autonoma, o anche solo alla guida assistita. Soluzione: telecamere e sensori autopulenti. Sì, ma un po' speciali. Telecamere... rotanti.

IL PRECEDENTE Descritta in modo dettagliato dal magazine The Drive, la proposta Hyundai Kia per sensori LiDAR e videocamere ''self cleaning'', per la verità, non è esattamente novità assoluta. BMW iX, ad esempio, utilizza ugelli spruzzatori a scomparsa per lavare i detriti dalle lenti dei sensori anteriori e posteriori. Gli spruzzatori BMW, tuttavia, potrebbero non lavare completamente i detriti dall'obiettivo. Senza contare il rischio di ostruzione temporanea della visione della fotocamera in seguito a un'asciugatura non corretta. L'approccio Hyundai Kia è diverso.

Guida autonoma e sensori/videocamere, Hyundai Kia ha la soluzione anti-pioggia

GIRO GIROTONDO Per risolvere il problema di eventuali gocce d'acqua ''killer'', il Gruppo coreano ha pensato a un grande meccanismo incassato che ospita una telecamera dietro un alloggiamento rotante. Nella parte anteriore è presente una lente in vetro che che resiste agli agenti atmosferici e che protegge la delicata fotocamera retrostante. Quando la lente esterna si sporca, anziché limitarsi a spruzzare la lente e lasciarla asciugare all'aria, il meccanismo Hyundai si avvale dell'uso di una piccola spazzola tergicristallo che scorre sulla superficie del vetro stesso. Nella pratica: un software determina che la telecamera è bloccata a causa di detriti, un ugello spruzza l'obiettivo, l'obiettivo esterno - azionato da un motorino elettrico - ruota su se stesso mentre il ''micro-tergi'' resta fermo, agendo a mo' di spatola, rimuovendo i detriti e asciugando pure l'acqua. Sotto, un'infografica aiuta a capire.

VEDI ANCHE

Sensori e telecamere rotanti: uno spaccato (fonte: The Drive)

PROBLEM SOLVING Al momento, le videocamere rotanti Hyundai Kia sono ancora allo stadio di prototipo. Né esistono video o fotografie che illustrano il funzionamento nel dettaglio, se non le animazioni a corredo del servizio pubblicato su The Drive. Quel che è certo è che, qualora il brevetto trovasse prima o poi un'applicazione sulle auto di serie, un annoso grattacapo dei progettisti troverebbe soluzione. E la guida autonoma sarebbe un pelo più sicura. Quindi, un pelo più vicina.

Fonte: The Drive

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/09/2023