Hyundai e il parcheggio a "granchio". È la volta buona? I precedenti

Parcheggi ''a esse'', che fatica! Se soltanto la mia auto potesse affiancarsi alla piazzola e poi ''traslare'' sin dentro le strisce... E pensare che sistemi di parcheggio ''laterale'', sulla carta, esistono da un pezzo. Solo che ancora non puoi comprarli. Chissà che non sia proprio Hyundai, a rompere il ghiaccio: l'insistenza con la quale mostra i propri esperimenti di parcheggio ''a granchio'' fanno ben sperare. A tre mesi di distanza dalla prima demo (vedi sotto), Hyundai Mobis diffonde ora un altro filmato di un prototipo di Ioniq 5 con sistema e-Corner, stavolta in azione nel mondo reale. Il principio è intuitivo: ruote che sterzano fino a 90 gradi, auto che cammina in...orizzontale. Come un granchio, appunto. Ansia da parcheggi a esse, addio.

CRAB WALK Il sistema sviluppato dall'azienda sudcoreana consiste in un motorino elettrico (e-Corner) su ciascuna ruota. Presentato per la prima volta nel 2018, eppure non ancora pronto per l'applicazione sulle auto di serie, il meccanismo combina i sistemi di sterzo, frenata, sospensione e trasmissione. La ''Crab Mode'' è l'effetto speciale principale, ma non è l'unico. Funziona in modo simile alla mossa del granchio del GMC Hummer EV, ma mentre quel sistema può spostare il truck elettrico solo in diagonale, la Crab Walk di Hyundai può spostare l'auto lateralmente a tutti gli effetti. Ciò significa che puoi semplicemente accostare a uno spazio, innestare la funzione e scivolare dentro la piazzola come un maneggevole carrello del supermercato. In video, tutto vi sarà più chiaro.

VEDI ANCHE

ACROBATA La tecnologia Hyundai include anche una modalità chiamata ''Zero Turn'': fa girare le ruote in modo indipendente, consentendo all'auto di ruotare sul posto di 360 gradi. A noi viene in mente che anche Mercedes EQG, una volta sul mercato, potrebbe essere capace della stessa acrobazia. C'è infine anche una funzione ''Pivot Turn'' (vedi foto sotto) in cui sono le ruote posteriori a ruotare, mentre quelle anteriori rimangono in posizione. Senza contare che una funzione ''Diagonal Driving'', come quella di GMC Hummer EV, la concept Hyundai non se la fa mancare. Insomma l'auto più snodata che ci sia. Perché non la possiamo ancora usare, noi ''imbranati''? È un problema di costi?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/04/2023