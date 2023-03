Hyundai, la ricarica all’auto elettrica te la fa il robot. Il video

Verrà presentato al Mobility Show 2023 di Seul il primo robot che si occupa di ricaricare da solo le auto elettriche. Si chiama Automatic Charging Robot, è stato progettato da Hyundai, e potrebbe rendere ancor più comoda la vita di noi sempre più pigri automobilisti.

ACR di Hyundai, Automatic Charging Robot, per la ricarica automatica

FA TUTTO DA SOLO Come si vede nel video, infatti, è sufficiente parcheggiare (anche malino) l’auto accanto al robot e andarsene. Sarà l’automa a prelevare il cavo dalla colonnina, connettersi con l’auto, aprire il portello di ricarica, inquadrare la presa con le proprie telecamere e inserire correttamente il cavo, calcolando posizione e angolazione corretta, così da dare inizio al processo vero e proprio di ricarica. Una volta che le batterie sono al 100% (oppure se torna il proprietario), il robot provvede a staccare il cavo, riporlo nella colonnina e chiudere lo sportello.

ACR di Hyundai, Automatic Charging Robot: ecco come funziona nel video

VEDI ANCHE

ANTI-TUTTO Il robot ACR è progettato per funzionare in tutti gli ambienti, larghi o stretti, illuminati o bui, indipendentemente dalla posizione del caricatore e dello sportello di ricarica, dalle condizioni meteorologiche (dispone di un grado di protezione IP65 contro acqua e polvere) o altri ostacoli. L’ACR utilizza infatti una tecnologia di controllo basata su una fotocamera 3D in grado di leggere l’ambiente circostante e adattare di conseguenza le proprie risposte. Per capirci, pensate a una versione decisamente più evoluta degli aspirapolvere che girano per casa. Il robot dispone inoltre di numerosi sensori che rilevano ostacoli e potenziali pericoli, sempre in funzione, e che interrompono la ricarica fino al ritorno alle condizioni ottimali.

ACR di Hyundai, Automatic Charging Robot: ecco come funziona nel video

SERVE DAVVERO Secondo Hyundai, i robot specializzati nella ricarica automatica potrebbero aumentare in maniera importante la praticità della ricarica dei veicoli elettrici, in particolare se combinati con sistemi autonomi per il parcheggio delle auto. In più, lasciando da parte la battuta sulla pigrizia, il robot di Hyundai potrebbe rivelarsi cruciale anche per aiutare persone con difficoltà motorie, pensando anche a quanto sono pesanti i cavi per la ricarica rapida.

DOVE VEDERLO Se vi capita di passare da quelle parti, il robot di Hyundai sarà esposto al Seoul Mobility Show 2023 che si terrà nella capitale coreana dal 31 marzo al 9 aprile, presso lo stand espositivo del gruppo Hyundai.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/03/2023