Hyundai Ioniq 10 Duke: una concept da sogno da un designer indipendente

Rétro e ultra-moderna allo stesso tempo: così il designer coreano Jeeeun Youn immagina Hyundai Ioniq 10 Duke, il concept per un'auto elettrica che raccolga l'eredità del Marchio, per confezionare l'immagine stessa del lusso nel nuovo millennio. Linee tese, precise, si sposano a spigoli netti che donano audacia alla silhouette, con un cofano lunghissimo a suggerire l'idea di ''valore senza tempo'', per dirla con le parole del Designer.

Hyundai Ioniq 10 Duke Concept, 3/4 posteriore

UNA CONCEPT DA CINEMA Due sole porte, ad accentuare un senso di esclusività, curiosi cerchi differenziati tra anteriore e posteriore, la Hyundai Ioniq 10 Duke gioca con le luci per sottolineare l'appartenenza alla famiglia Ioniq. Impensabile che da Hyundai arrivi una proposta reale per sfidare Maybach sul suo stesso terreno, ma l'auto di questi rendering farebbe bella figura al cinema, magari come Nautilus Car, l'auto del capitano Nemo in un ipotetico reboot di The League of Extraordinary Gentlemen: se non ve la ricordate, la trovate nella foto-gallery. Che ne pensate?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/03/2023