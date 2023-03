Coupé sportiva Hyundai in cantiere? Quei test in pista con la Alpine...

Non "sequestri" una A110 S e le chiedi di girare al Nürburgring, se non hai in mente di costruire una sportiva a motore centrale...

Che studi da vicino hot hatch come Civic Type R, target naturale di i30 N, o SUV sportivi come T-Roc R, rivale designata di Kona N, ha pure un senso. Che invece Hyundai ''rapisca'' una Alpine e la torturi sino a quando non confessi i suoi segreti di driving dynamics, questo appare già molto più strano. Eppure è proprio ciò che accade, come documentato al Nürburgring dall'istruttore di guida Misha Charoudin in un post Facebook. Una A110 S del parco auto Hyundai - come testimonia la targa speciale - in sosta in un parcheggio del ''Green Hell'', in attesa di esibirsi a beneficio dei collaudatori del brand coreano. Forse come ''benchmark'' per una coupé supersportiva?



SCUOLA DI ALPINISMO Al momento, si possono solo formulare alcune ipotesi. Da un lato, Hyundai potrebbe aver identificato tratti nell'A110 S che ritiene dovrebbero replicarsi su tutti i modelli N, incluse berline e crossover ad alte prestazioni. Nel progettare la dinamica di guida di Ioniq 5 N e Ioniq 6 N, entrambe attualmente in fase di sviluppo, la Casa potrebbe ad esempio guardare all'Alpine come ispirazione per il bilanciamento del telaio. Il più possibile equilibrato e maneggevole, proprio come su una sportiva a motore centrale. Suona verosimile, che dite.

Hyundai Ioniq 5 N, preparazione precampionato

IN AVANSCOPERTA Un'alternativa è che Hyundai voglia costruire una coupé sportiva vera e propria, e stia eseguendo una due diligence prima che i collaudi abbiano inizio. Non è da escludere del tutto, dal momento che il Costruttore asiatico, col concetto di sportiva, flirta abitualmente. Vedi il prototipo a idrogeno N Vision 74, ma anche la coupé 100% elettrica RM22, essenzialmente una Ioniq 6 da sparo.

Hyundai N 74 Concept e Hyundai RN22: solo prototipi?

PAZZA IDEA L'ultima opzione, quella più fantasiosa ma - fino a prova contraria - da non escludere a priori, è che Hyundai stia effettivamente perseguendo un'auto sportiva a motore centrale. Dopotutto, il marchio già misurò l'interesse per un progetto del genere nel 2014, quando il concept Hyundai PassoCorto (una collaborazione con lo IED) rubò le luci della ribalta al Salone di Ginevra. PassoCorto, tuttavia, non oltrepassò mai lo stadio di concept. Non resta che attendere eventuali indizi più concreti. Più di una semplice Alpine in condizioni di...prigionia. Sappiamo che Hyundai N non abbandonerà i motori a combustione, non a breve almeno. Ma al tempo stesso, quale il senso di investire risorse in un telaio specifico per un modello destinato a una tiratura limitata? Insomma, quotazioni di una super Hyundai a motore posteriore molto basse. Ma a scommettere un caffé, ci stiamo.

Hyundai PassoCorto concept, quando Hyundai pensava a una supersportiva...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/03/2023