Questa è pazza. Anzi no, per niente. Nuova Hyundai Santa Fe, un gigante... furbo

O la va, o la spacca. Con forme così, la nuova Hyundai Santa Fe lascia subito un po’ basiti. Ho pensato: sono pazzi, quando ho visto le prime foto. Ma quando l’ho vista la prima volta dal vivo, mi sono ricreduto. Considerando ciò che offre e a quale prezzo, poi, la nuova Santa Fe ha le carte in regola per conquistare un buon numero di fan.

Hyundai Santa Fe 2024: impossibile passare inosservati

Da tempo non mi sentivo così osservato al volante di una nuova auto. La Hyundai Sante Fe 2024 che sto provando, al form factor aggiunge anche il color factor, una colorazione optical, bianca opaca con dettagli e cerchi neri. Ho visto tante teste girarsi di 180 gradi al mio passaggio e altri occhi che mi hanno seguito in manovra fino a quando sono sparito all’orizzonte. Il suo stile inconfondibile è fuori dagli schemi: spacca, è sicuro.

I caratteristici fari ad H

GEOMETRIE E CROMIE La sua non banalità deriva dalle linee boxy, squadrate come quelle di un elettrodomestico: per disegnarla è stato utilizzato soltanto il righello, anche per i suoi parafanghi muscolosi, uniche interruzioni delle sue superfici lisce e pulite. Ma è fatta anche da dettagli originali come le luci diurne anteriori e posteriori a forma di H, o la fascia delle luci posteriori, bassa e che continua sui lati fino al passaruota. Bianca e nera non incontra il mio gusto, ma la nuova Hyundai Santa Fe offre una gamma colori che affianca tinte sobrie a colori originali come le sue forme, metallizzati, micalizzati e opachi. Giusto per far capire che ama distinguersi, il colore disponibile senza sovrapprezzo è Il Terracotta Orange, un color mattone allegro.

Originale anche la vista posteriore

Originale all’esterno come all’interno, la Hyundai Santa Fe 2024 fa di tutto per farmi sentire a casa. Anche all’interno vale il principio del ''semplice e originale'', banalizzato dal colore nero della Santa Fe che sto provando e valorizzato dal Pecan Brown, un bel color biscotto disponibile per gli interni, oltre al grigio Supersonic Gray. La plancia è diritta e semplice come un mobile di casa su cui campeggiano i due schermi da 12 o 12,3 pollici per gli strumenti e da 12,3 pollici per l’infotainment, affiancati a formare un unico schermo. Al centro della consolle trovo tradizionali pomelli per la regolazione della temperatura con un pannello touch da 6,6 pollici per tutte le regolazioni della climatizzazione.

Gli interni: originali, ma assai servizievoli

PACKAGING Il tunnel centrale è ampio con classico doppio portabottiglie, due prese USB-C (per una posso selezionare se solo carica o anche carica+dati) e con una grande vaschetta che può ospitare fino a due caricatori wireless appaiati. Sotto al tunnel trovo un vano per oggetti più ingombranti, mentre davanti al passeggero trovo due cassetti nella plancia: quello superiore è, a seconda degli allestimenti, dotato di lampada UV-C per disinfettare il contenuto. Il cassetto centrale sotto al bracciolo, poi, può essere aperto anche da chi siede dietro, che ha a disposizione anche un grande cassetto.

Seconda fila: avanti, c'è posto

SALA RIUNIONI La coda lunga e i vetri laterali continui come quelli di un pullman la fanno sembrare anche più lunga dei suoi 483 centimetri. Sufficienti però per potersi offrire anche con una terza fila di sedili abitabili anche da adulti per un totale di sette posti. Lo stile boxy, poi, aiuta nello sfruttare al meglio lo spazio a bordo. Tanto spazio anche per chi indossa taglia XXL, ma anche per i bagagli con un volume disponibile da 711 a 2.032 litri per la versione a 5 posti, 83 in meno per la 7 posti. La terza fila di sedili (+1.200 euro) si ripiega e sparisce sotto al piano di carico e si perdono soltanto i due gavoni disponibili sotto al piano di carico. La seconda fila di sedili si adatta alle esigenze di carico o di comfort scorrendo longitudinalmente e regolando l’inclinazione degli schienali. Con le luci in basso e i montanti liberi, la bocca di carico è a tutta larghezza, con una soglia di carico piuttosto agevole. Del portellone elettrico si possono regolare sia l’angolo, sia la velocità di apertura.

Capacità di carico da 711 a oltre 2.000 litri

SEDILI SOGNI D'ORO Al volante trovo una posizione di guida panoramica ma non verticale, piuttosto rilassata e comoda. La Hyundai Santa Fe che sto provando ha in dotazione i sedili anteriori Relaxation che, al tocco di un pulsante sul fianco del sedile, si trasformano in chaise lounge, utili per un comodo riposino durante le soste, ma il sostegno per le gambe si può anche utilizzare sollevato parzialmente durante la marcia, magari durante i lunghi viaggi. Soltanto le bocchette centrali mi infastidiscono un poco: anche regolando il climatizzatore nella selezione più soft delle tre disponibili della scelta AUTO, creano un flusso di aria troppo intenso.

Poltroncine ''relax'' (ma ricorda di chiudere le bocchette...)

TELEPATICA Tutto è a portata di mano, a partire dal comando del cambio sul piantone ai comandi del clima. Grazie ai comandi al volante riesco a raggiungere gran parte delle funzioni utili alla guida, compresa la attivazione/disattivazione del mantenitore di corsia che lavora piuttosto bene anche sulle strade di montagna, ma preferisco fare da solo, e se non voglio usare le mani ed evitare distrazioni, la Santa Fe comprende bene e rapidamente i miei comandi vocali, anche non espliciti come il classico “Ho caldo” per modificare la temperatura del clima e attivare la ventilazione del sedile, comprendendo anche se chi impartisce il comando siede al volante o come passeggero. Trovo sempre eccellente il sistema BVM (Blind-Spot View Monitor) che mostra nel quadro strumenti la vista laterale quando aziono le frecce. Pratico il volante multifunzione

A spingere la nuova Hyundai Santa Fe c’è, per ora, soltanto un ''millesei'' turbo benzina full hybrid con una potenza di sistema di 215 cavalli e 265 Nm di coppia massima, in arrivo anche la versione plug-in hybrid PHEV. Provo la versione a trazione anteriore (per la prova della versione AWD, +2.000 euro, potete leggere il test di Emanuele) e mi trovo subito a mio agio. Gli ingombri della sua carrozzeria squadrata sono facili da valutare dal primo metro e, se così non fosse, trovo un sistema di telecamere a 360 gradi che mi offre anche una visione come da un drone dell’auto e di quanto si trova intorno.

Motore 1,6 litri full hybrid, 215 CV di sistema

RITENZIONE IDRICA I due motori, elettrico e termico, formano una gran bella coppia. In città la Hyundai Santa Fe è molto più agile di quanto possano lasciar pensare le sue dimensioni: si muove silenziosa e veloce, la guido senza dover pensare. Penso soltanto ad utilizzare al meglio il sistema full hybrid: se adotto una guida attenta a rigenerare energia, ho un riconoscimento immediato con consumi di 10/12 km/litro che, per un suvettone da due tonnellate, in città non è male. Se guido senza attenzione il risultato cambia parecchio, anche 7 km/litro. Alla fine della mia prova, tra città, autostrada e montagna, il computer di bordo segna poco più di 10 km/litro, ma si possono ottenere anche risultati migliori. Posso regolare su tre livelli la rapidità di intervento della funzione coasting, ovvero posso scegliere quanto rapidamente dal momento in cui sollevo il piede dall’acceleratore si scollega la trasmissione e si spegne il motore termico, e anche scegliere se attivare il coasting intelligente, che attiva il freno motore della rigenerazione quando mi avvicino a un altro veicolo.

Consumo medio di circa 10 l/100 km: non è un peso piuma...

SILENZIO IN AULA In autostrada la nuova Hyundai Santa Fe è una della auto più confortevoli che ho guidato negli ultimi anni. Il silenzio, innanzitutto, è un aspetto che è stato curato con grande attenzione ed è facile superare i limiti senza accorgesene: tra 130 e 170 km/h il rumore a bordo cambia davvero di poco ed è sempre molto contenuto. La qualità della insonorizzazione è pari a quella di SUV e berline di livello - e prezzo - decisamente superiori.

Assetto ben calibrato, abitacolo ben insonorizzato

IL MOLLEGGIATO (MA NON TROPPO) L’altra componente di comfort sono le sospensioni. Ne avevo già riscontrato le qualità in città, capaci di assorbire bene sconnessioni e pavé quanto dossi rallentatori. Anche in autostrada assorbono bene avvallamenti e sconnessioni, sono confortevoli senza però essere troppo morbide e in grado di tenere a bada il corpicione della Santa Fe senza spiacevoli dondolii. A conferma della qualità delle sospensioni arriva la strada di montagna, dove la nuova Santa Fe si guida con la stessa agilità cittadina e grande precisione, data da uno sterzo preciso e comunicativo e dall’assetto bello fermo. Giusto in montagna, carico e con famiglia, in salita ogni tanto il ''millesei'' si fa sentire quando deve salire di giri per arrampicarsi.

In modalità ECO, i paddle non servono a cambiare marcia...

AUTOMATICO DOPPIA FUNZIONE Il cambio automatico a sei marce è sempre all’altezza della situazione nello scegliere la marcia giusta e senza che mi accorga delle sue decisioni. Privilegia sempre regimi bassi per tenere alto il comfort e bassi i consumi, ma è pronto a scalare se chiedo più prontezza premendo con più decisione il pedale del gas. Le palette al volante svolgono una doppia funzione. In modalità ECO, variano l’intensità della rigenerazione e, quindi, del freno motore. In modalità Sport, consentono di scegliere manualmente una delle sei marce disponibili.

Mi piace la nuova Hyundai Santa Fe, mi piace il suo stile originale e boxy, da valorizzare attingendo alla sua variegata gamma colori, e mi sembra che non piaccia soltanto a me. Ma, oltre allo stile, è una di quelle auto che non vorrei restituire a fine prova. È proprio comoda, e non parlo soltanto della sua eccellente insonorizzazione e delle sue sospensioni ben progettate e ben tarate. E piacevole da utilizzare, rilassante nella sua guida agile e sena pensieri, ed è dotata di molte funzioni intelligenti per adattarsi alla mia guida. Oltre che essere versatile nella sua capacità di carico.

Nuova Hyundai Santa Fe: pazza? Tutt'altro...

Anche il prezzo è interessante: la 2WD in allestimento Business parte da 49.600 euro e ha già una dotazione di base interessante, da un set fornito di ADAS al clima bizona, da sedili anteriori e volante riscaldabili alle tendine per i vetri posteriori, dai fari e luci posteriori full LED al portellone a comando elettrico, dalle barre sul tetto ai sensori di posteggio anteriori e posteriori, dal sistema di infotainment completo con Android Auto e Apple CarPlay wireless alla telecamera posteriore fino alla connettività Bluelink per 10 anni. Purtroppo il tetto apribile è disponibile soltanto sull’allestimento XClass per 1.100 euro. Apple CarPlay e Android Auto wireless sono di serie

UPGRADE Il passaggio all’allestimento XClass è costoso, 4.750 euro, e completa il set di ADAS con ulteriori funzioni tra cui SEA, che blocca le portiere posteriori se sta sopraggiungendo un veicolo per tenere al sicuro bambini o adulti poco attenti, e il già citato BVM, oltre ad aggiungere i cerchi in lega da 20” al posto di quelli da 18” e il lusso di sedili in pelle con gli anteriori a regolazione elettrica e anche ventilati, i sedili posteriori riscaldabili, il quadro strumenti da 12,3”, i fari full LED attivi Wide Protection e i vetri posteriori oscurati. Se non siete paghi, potete aggiungere per 3.900 euro il pacchetto Calligraphy con sedile di guida con memorie e volante regolabile elettricamente, Premium Sound System Bose, Head-Up display, doppio caricatore wireless, sedili in pelle nappa, Relaxation seat anteriori, cassetto UV-C e una maniglia a scomparsa sul terzo montante per facilitare l’accesso al carico sul tetto.

