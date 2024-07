Grintosa e divertente: il video al volante della Hyundai Santa Fe 2024

Giunta alla quinta generazione, la nuova Hyundai Santa Fe 2024 cambia volto, con un ''design rivoluzionato, ispirato alle linee squadrate dei fuoristrada degli anni Novanta'', dice la Casa. Rimangono i suoi tradizionali punti di forza: spazio a bordo generosissimo, finiture quasi a livello premium e una dotazione di prim'ordine, con 4x4 e 7 posti in opzione. A prezzi che però ne fanno un'acquisto impegnativo. Un solo motore per non sbagliare: l'ibrido a benzina da 215 CV - grintoso ma non sempre parco - con cambio automatico di serie. La prova.

Nuova Hyundai Santa Fe 2024, la prova su strada

Di fronte colpisce la modernità delle luci scolpite a forma di H, di lato si coglie invece un tocco rétro, dato dalla linea pulitissima, delineata da pochi tratti che fanno scorrere lo sguardo senza alcun inciampo. Hyundai dice di essersi ispirata ai fuoristrada degli anni Novanta, per disegnare la Santa Fe di quinta generazione. Ma più che a un periodo, il pensiero corre spontaneo alla scuola di design inglese e a certi modelli con il marchio Land Rover sul cofano. Studia da instant classic, la Santa fe, e guadagna un'eleganza notevole, con passaruota spigolosi e pronunciati e vetrature che rammentano la moderna Defender. Lunga 4,83 m e alta 1,72 m, la Santa Fe è decisamente imponente, ma non manca di un certo slancio per via dell'andamento delle vetrature laterali, che vanno rastremandosi verso la coda. Molto cool il dettaglio della maniglia a scomparsa nel montante C per agevolare l'accesso a un'eventuale tenda o box da tetto. Meno riuscito il posteriore, che mi sembra un po' troppo massiccio per luci troppo sottili e basse, che lasciano troppi centimetri di lamiera tra loro e il lunotto. Scelta tecnica, mi dicono, per permettere il posizionamento dei sostegni del portellone a fronte di una luce di carico gigantesca, che aiuta non poco a caricare bici e altri oggetti ingombranti.

Nuova Hyundai Santa Fe 2024, i sedili anteriori

ALL'INTERNO Se fuori il pensiero corre a Land Rover, dentro i sedili dall'aria squadrata mi ricordano invece il mondo Jeep, ma a parte questo dettaglio ritrovo molti elementi che mi riportano sull'amata Tucson: la plancia digitale con due display da 12,3 pollici appaiati, comandi fisici comodi e ben separati per audio e clima e il comodissimo comando della trasmissione accanto al volante, a cui si combinano le palette dietro al volante per adoperare il cambio automatico a 6 rapporti in modalità manuale-sequenziale. L'aspetto della plancia, va detto, è massiccio e non molto moderno, ma il livello di costruzione e finitura si avvicina a dare sensazioni premium, che alla Santa Fe sfuggono per un pelo a causa di pannelli porta che lasciano un po' troppa plastica nuda in vista. In compenso l'ergonomia è ben studiata e ho tutto sotto mano. Trovo comoda, per esempio, la posizione della piastra di ricarica wireless per lo smartphone davanti al bracciolo: che nell'auto in prova è matrimoniale e ha posto per due telefonini, mentre di serie è a una piazza sola.

Nuova Hyundai Santa Fe 2024, la console centrale con doppia piastra di ricarica opzionale

QUESTO LO HA SOLO LEI Altrettanto opzionali e altrettanto comodi sono i sedili Relaxation con funzione chaise longue, che allungano il supporto per le gambe fino ad assumere una posizione perfetta per un pisolino ristoratore nei viaggi più lunghi: una coccola da business class che il passeggero anteriore può godersi anche in viaggio, in effetti. Sempre scomodo, invece, utilizzare il vano portaoggetti ''a giorno'' sotto le piastre di ricarica, vista la presenza delle gambe di guidatore e passeggero. Ma il vero colpo d'ala della Santa Fe è il Cassetto UV-C, nella parte alta della plancia sopra il cassetto portaguanti. Sfrutta una lampada a raggi ultravioletti per sterilizzare il contenuto, come fanno quelle scatole bianche dal coperchio trasparente in cui i barbieri conservano rasoi e forbici. Si tratta di un'idea nata ai tempi del Covid e ora rimane utile, per esempio, quando il bebé fa cadere il ciuccio per terra. Di certo Hyundai è una delle prime a proporlo su un modello di serie. Altra trovata ingegnosa è l'apertura double face del mobiletto centrale: che si ribalta indietro o in avanti per consentire l'accesso a chi siede in seconda fila. E a cui è dedicato anche un ampio cassetto sottostante.

Nuova Hyundai Santa Fe 2024, il bagagliaio coi sedili della terza fila ripiegati

QUANTO SPAZIO! Allo stato dell'arte la dotazione di aiuti alla guida, che con l'allestimento top di gamma arriva a offrire quasi tutto quello che c'è sul mercato (mancano solo l'assistenza all'evitamento ostacolo con azione sul volante e la funzione per permettere all'auto di accostare da sola in caso di malore del conducente). Di sicuro effetto è la trovata del parcheggio automatico comandato a distanza tramite il telecomando dell'auto: per infilarla tra due ostacoli troppo vicini da consentire un'agevole apertura delle portiere. D'altra parte, con un'auto larga 1,90 m prima ancora di calcolare gli specchietti non è una possibilità tanto remota. Bene, anzi benissimo, lo spazio a bordo, con un bagagliaio che va da 711 a 2.032 litri: 83 litri in meno nel caso della versione a 7 posti, la cui terza fila si ripiega con discrezione sotto al piano di carico quando non serve, rubando poco spazio alle valigie. Chiaramente questi due sedili non sono comodissimi, perché ci vuole agilità per arrivarci e poi perché costringono a tenere le gambe più alte del normale, ma c'è di buono che anche l'ultima fila ha un pomello per regolare l'aria condizionata, oltre a prese di ricarica e a portabicchieri dedicati. E i centimetri non mancano: grazie all'abitacolo grande, al divanetto scorrevole e alle forme ''boxy'' della carrozzeria, che con i fianchi verticali concede parecchi centimetri all'altezza delle spalle.

Nuova Hyundai Santa Fe 2024, un momento del test

VEDI ANCHE

Se ti aspetti che ci vogliano trucchi da mago Silvan per rendere guidabile un SUV da due tonnellate, beh, Hyundai Santa Fe è qui apposta per smentirti. Senza bisogno di quattro ruote sterzanti e assetto a controllo elettronico, che non sono disponibili neppure tra gli optional, si è comportata benissimo nella mia prova sulle colline del Barolo, lungo una strada di collina tutta curve e saliscendi. A bordo della Santa Fe a trazione integrale, ho apprezzato lo sterzo diretto e il buon assetto capace di assecondarlo a dovere. La verità è che ti diverti in modo inaspettato al volante della mega-Hyundai, che segue i curva e controcurva con precisione e compostezza. Certo richiede di essere accompagnata e non strattonata, ma se seguite questa regola vi asseconda con un dinamismo insospettabile. Complice della piacevole esperienza di guida è il motore full hybrid da 215 CV e 265 Nm di coppia, che ha una prontezza sotto il piede e un vigore in ripresa che farebbero pensare a una coppia molto più elevata. Di gran livello pure il comfort, frutto di un buon molleggio da parte delle sospensioni e di un accurato lavoro di insonorizzazione che rende l'abitacolo un posto decisamente tranquillo.

Nuova Hyundai Santa Fe 2024, la plancia

LUCI E OMBRE Luci e ombre sul cambio automatico a 6 rapporti, che svolge il suo compito alla perfezione finché lo lascio fare di testa sua, mentre si dimostra pigro e indolente quando provo a indicargli io i passaggi di marcia tramite le palette dietro al volante. Una funzione, quella della cambiata manuale-sequenziale, disponibile solo scegliendo la modalità di guida Sport, mentre nella predefinita Eco le palette regolano il freno motore e l'intensità del recupero di energia al rilascio dell'acceleratore. I consumi rilevati in prova, lungo il percorso di cui sopra affrontato sempre a velocità codice, sono stati di 8 l/100 km, pari a 12,5 km/l: un valore tutto sommato accettabile per un maxi SUV a trazione integrale, ma rimane il dubbio che un motore Diesel - magari con tecnologia mild-hybrid - avrebbe saputo fare di meglio. Peccato che per ora non sia previsto, mentre pare che all'attuale motorizzazione benzina full hybrid si aggiungerà presto una plug-in hybrid ricaricabile alla spina. Stay tuned!

Nuova Hyundai Santa Fe 2024, un momento della prova

Nuova Hyundai Santa Fe è disponibile con il solo motore millesei turbo full hybrid a benzina, con trazione anteriore o integrale e con cabina a 5 o 7 posti. I prezzi partono da 49.600 euro per la 5 posti a trazione anteriore in allestimento Business: la trazione integrale vale 2.000 euro di sovrapprezzo e i sedili della terza fila aggiungono 1.200 euro al conto finale. Semplicissimo! Quanto agli allestimenti, sono solo due. La base Business ha già la guida autonoma di secondo livello, portellone elettrico, sistema keyless e climatizzatore automatico per prima e seconda fila.

Nuova Hyundai Santa Fe 2024, prese e regolazione clima per la terza fila

ALZA L'ASTICELLA L'allestimento top chiamato Xclass, per 4,750 euro, aggiunge un maggior numero di sensori per il monitoraggio e l'intervento degli aiuti alla guida contro collisioni posteriori e laterali, oltre a interni in pelle, parcheggio telecomandato, fari full led più potenti, interni in pelle, cerchi da 20 pollici invece che da 18 e vetri posteriori oscurati, solo per citare le dotazioni principali. Una Xclass a 7 posti e trazione integrale arriva a 57.550 euro, ma per averla come quella in prova manca ancora il pacchetto Calligraphy Pack da 3.900 euro, con Sound System Bose, Head-Up Display, caricabatterie wireless per smartphone aggiuntivo e una caratterizzazione specifica che passa per interni in pelle nappa e sedili Relaxation con chaise longue per guidatore e passeggero. In questo pacchetto trovo anche il colpo d'ala del Cassetto UV-C, con luce ultravioletta per sterilizzare il contenuto: come quello che hanno i barbieri. Utile, ad esempio, per cellulare e portafogli, dice Hyundai. Totalone dell'auto in prova, 61.450 euro. E ancora resta fuori il tetto apribile, che si paga 1.100 euro in più.

Alla guida della nuova Hyundai Santa Fe 2024

QUALE SCEGLIERE? L'allestimento base Business ha già tanto da offrire e rappresenta probabilmente il miglior compromesso, specie per una Santa Fe a due ruote motrici e magari 7 posti, se pensate vi possano servire: fa 50.800 euro. Poi sta a voi decidere quali siano le dotazioni per voi irrinunciabili, e a questo proposito va detto che l'allestimento Business non può avere alcuni extra, tra cui tetto apribile e contenuti come il sedile guidatore con funzione memory e volante con regolazione elettrica. Esclusi anche il Sound System Bose, lo Head-Up Display e il caricatore wireless aggiuntivo, che possiamo ottenere nel Pack Bose & Tech al prezzo di 1.500 euro o nel più costoso pacchetto Calligraphy che comprende anche la caratterizzazione estetica e degli interni. Se siete molto esigenti, ma non volete esagerare, potrebbe fare al caso vostro una Xclass AWD con Pack Bose & Tech, da 57.850 euro.

Motore 4 cilindri, 1,6 litri, turbo benzina full-hybrid Potenza 215 CV Coppia 265 Nm Velocità 180 km/h 0-100 km/h 9,6 secondi (9,8 secondi) Cambio automatico a 6 marce Trazione anteriore (integrale) Dimensioni 4,83 x 1,90 x 1,72 m Bagagliaio da 711 a 2.032 litri (7 posti da 628 a 1.949 litri) Peso da 1.920 kg a 2.040 kg Prezzo da 49.600 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/07/2024