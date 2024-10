Hyundai Inster Cross: da crossover a mini SUV elettrico il passo è breve

Nel mondo dei mini crossover da città non ha ancora avuto l'opportunità di farsi spazio Hyundai Inster che già arriva una pericolosissima rivale a metterla in ombra: la Casa coreana presenta infatti Inster Cross, versione dal look più avventuroso del city-SUV elettrico, che ne ripropone i pregevoli contenuti tecnici in un abito ancora più ricco di personalità. Come dice il vecchio adagio, ''parenti serpenti''.

Hyundai Inster Cross, 3/4 posteriore

COME CAMBIA La caratterizzazione offroad di Inster Cross passa per paraurti anteriori e posteriori più evidenti e spigolosi, passaruota neri in rilievo, elementi protettivi anteriori e posteriori, insieme alle minigonne laterali e ai cerchi in lega da 17 pollici con disegno specifico: più a loro agio sulle strade sconnesse. Fari a LED e barre portatutto sul tetto sono di serie, con la possibilità di aggiungere un portapacchi studiato per le attrezzature necessarie per gli sport all’aria aperta, ai viaggi e alle escursioni. Alla gamma colori già nota sia aggiunge poi la tinta dedicata Amazonas Green Matte, che le sta davvero bene addosso.

Hyundai Inster Cross, dettaglio del posteriore

ALL'INTERNO In abitacolo, Inster Cross presenta una speciale combinazione di tessuto grigio e finiture giallo lime, elemento cromatico che viene ripreso anche in dettagli della plancia, mentre volante e sedili anteriori riscaldabili sono forniti di serie. I sedili sono tutti reclinabili per consentire di dormire a bordo, previo imbarco di un materasso che si appoggia sul piano di carico perfettamente regolare. Due gli schermi da 10,25’’ per strumentazione ed infotainment, con quest'ultimo che prevede navigatore, Apple CarPlay e Android Auto. L'equipaggiamento comprende poi sensori di parcheggio posteriori, retrocamera, climatizzatore automatico e un sofisticato sistema di guida autonoma di secondo livello, mentre un sistema di telecamere a 360 gradi dovrebbe essere incluso tra le dotazioni a richiesta.

Hyundai Inster Cross, gli interni

ARRIVO E PREZZI Le caratteristiche tecniche non variano rispetto a Inster in allestimento base: l’autonomia arriva fino a 360 km con la batteria maggiorata da 49 kWh e motore da 115 CV, per una velocità massima di circa 150 km/h, mentre non è stata annunciata la disponibilità su questa versione della batteria più piccola da 42 kWh. La ricarica avviene a una potenza massima di 11 kW in corrente alternata, mentre la ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 10 all’80% in circa 30 minuti. La produzione di Inster Cross inizierà nei prossimi mesi, per arrivare in Italia alla fine del primo trimestre del 2025. I prezzi non sono ancora stati annunciati, ma la Inster in abiti civili attacca a poco meno di 25.000 euro con la batteria più piccola: che la Cross si posizionerà più in alto nel listino è una scommessa vinta in partenza.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/10/2024