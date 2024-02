Prova Volvo EX30: interni, prezzi, opinioni sul SUV elettrico

Riciclabile al 95%, realizzata all'insegna della razionalità e con ampio uso di materiali a loro volta riciclati, oppure scarti di lavorazione di altre industrie, Volvo EX30 è il passo più importante compiuto fin qui da Volvo per tagliare le emissioni dei veicoli: a partire dalle fasi di produzione. Un'auto soprattutto razionale, il nuovo SUV elettrico, ma con quel tocco scandinavo nel design che conquista, pur in un minimalismo portato all'estremo. Le opinioni dopo la prova su strada.

AVolvo EX30, il frontale

Visto da fuori, lo riconosci subito come una vera Volvo: il nuovo SUV elettrico compatto EX30 ha tutti gli elementi chiave per riallacciarsi alla tradizione delle auto di Goteborg. D'accordo, il ''martello di Thor'' disegnato dai LED nelle luci anteriori aggiunge un tocco di modernità, ma in definitiva non è uno shock generazionale andare alla scoperta della EX30. Fino a quando non salgo a bordo. All'interno lo shock lo provo eccome: sono più le cose che noto per la loro assenza di quelle che effettivamente ci sono. Mi spiego meglio. Qui minimalismo e pulizia del design scandinavo raggiungono livelli inesplorati, a dare un senso quasi di spoglio. Soprattutto nei pannelli porta. Spoglio, ma bello. E utile...

LESS IS MORE Per tagliare le emissioni in fase di produzione, tutti i comandi e le dotazioni sono state razionalizzate: via tutto ciò che è - o può essere - reso ridondante. Gli alzacristalli sono tra i sedili, sul bordo anteriore del bracciolo, facili da raggiungere per pilota e passeggero, e con un commutatore che li fa azionare i finestrini anteriori oppure i posteriori. In questo modo si risparmiano tre tasti fisici, con tutti i cavi, i contatti, i materiali e le lavorazioni del caso (per chi siede dietro ci sono altri due tasti, dietro al mobiletto centrale). Via anche gli altoparlanti dai pannelli porta (e altri metri di cavo elettrico): accorpati in una soundbar alla base del parabrezza che a richiesta può essere firmata Harman Kardon. Il pensiero corre alle soudbar per le TV piatte, che non di rado sanno creare anche un effetto surround: un suono avvolgente che qui manca, va detto, anche se rimane possibile indirizzare il suono in vari punti dell'abitacolo e con una pulizia notevole quando si abbia l'impianto audio premium firmato Harman Kardon.

Nuova Volvo EX30, la soundbar Harman Kardon

IL LATO GREEN I materiali degli interni, come già avevo descritto in dettaglio in altro articolo, sono in gran parte di riciclo o di recupero: dalla plastica PET agli sfridi di tessuto Denim dell'industria dell'abbigliamento, con l'aggiunta di bio-materiali rinnovabili come il lino. Insomma, se è vero che l'auto più green è quella che nemmeno costruisci, Volvo fa il possibile per lenire i sensi di colpa di chi avesse assoluta necessità di comprarne una nuova. L'effetto è gradevole, anche se le plastiche in giro per l'abitacolo sono in gran parte dure. Dure ma rifinite benissimo e dall'aria solida. E soprattutto belle: Volvo gioca sapientemente con colori e texture a creare un ambiente mai monotono e all'altezza della sua reputazione di marchio premium.

ABITABILITÀ Luci e (qualche) ombra quanto allo sfruttamento degli spazi, visto che a dispetto dell'architettura elettrica - che dovrebbe premiare l'abitabilità - i centimetri non abbondano. Chi siede dietro, poi, deve fare i conti con schienali dei sedili anteriori che arrivano vicini al pavimento e rendono scomodo infilarci sotto i piedi come farei su tante altre auto dopo aver regolato il sedile sulla mia altezza, che è poco meno di un metro e 80. Anche il bagagliaio, pur con un perimetro piuttosto lineare, non è da record: da 318 a 904 litri non sono poi molti per un SUV di 4,23 metri, se pensiamo che la Volkswagen Golf di metri 4,28, con la sua altezza da berlina, ha una capienza minima di 380 litri. EX30 si riscatta con i vani portaoggetti. Il pianale piatto ha permesso la realizzazione di un mobiletto centrale innovativo e capiente, con il portabibite scorrevole e un doppiofondo nella vaschetta sottostante, che una volta aperto crea un vano abbastanza alto da ospitare la borsa della vostra compagna. Le tasche nei pannelli porta, poi, sono particolarmente ampie, visto che non devono litigarsi i centimetri con gli altoparlanti del sistema audio.

Nuova Volvo EX30, i comandi dei finestrini nella console centrale

Fin dai primi metri mi disorienta un po' il senso di novità che suscitano i comandi di bordo, ma penso sia normale visto che è la prima volta che li ho sottomano. Strumentazione e infotainment si spartiscono il touch-screen a centro plancia, che con i suoi 12,3 pollici è ampio e ben leggibile, ma doverlo usare contemporaneamente per tutti i comandi touch e anche per la navigazione, oltre che per leggere la velocità a cui sto andando, fa sembrare tutto un po' affollato e poco immediato: una strumentazione tradizionale con comandi fisici dedicati avrebbero aiutato a distrarsi di meno. Intendiamoci, alla fine è tutto piuttosto intuitivo: se sapete usare uno smartphone Android capirete presto come si usano i menu della EX30, che sono basati su Google Automotive. Intuitivo, però, non vuol dire facile, visto che per quasi tutte le funzioni c'è un menu da aprire e questo, in alcuni casi, può far perdere di vista la strada.

Nuova Volvo EX30, lo schermo a centro plancia è l'unico in abitacolo

IO PARCHEGGIO DA SOLA Per fortuna c'è un sistema di guida assistita di livello 2 efficace ed evoluto, che si adegua al traffico e ai limiti di velocità ed effettua da solo persino i cambi di corsia, quando aziono l'indicatore di direzione: ci pensa lui a crearmi un margine di sicurezza quando per qualche istante butto lo sguardo sul display a centro plancia. Altro colpo di teatro ce l'ho in parcheggio dove il pilota automatico fa tutto da solo: tocco l'icona della telecamera mentre guido a bassa velocità e lui cerca spazi adeguati, quando li trova, io seleziono ad auto ferma quello che ho scelto e da qui in poi fa tutto lui.

EFFETTO NOVITÀ Comunque è divertente andare alla ricerca delle funzioni che Volvo ha reinventato: dal tasto virtuale per aprire il cassetto ''portaguanti'' al menu da selezionare per regolare gli specchi retrovisori, attraverso cui scelgo su quale agire per poi muoverlo con le frecce sulla razza del volante. Fighissimo il comando per regolare i sedili elettrici: è un pomello quadrato alla base della seduta, che si sposta nelle quattro direzioni per avanzare o rialzare il cuscino, e ruota per regolare l'inclinazione dello schienale. Un tasto sul lato esterno attiva poi l'inclinazione della seduta stessa: un capolavoro di razionalizzazione e di eleganza.

Nuova Volvo EX30, il bagagliaio

SILENZIOSA IN CITTÀ Facile facile è la guida, come sempre accade con le auto elettriche. Che sono monomarcia e non c'è un cambio - nemmeno automatico - a modificare la risposta perfettamente lineare dell'acceleratore. In parte è solo suggestione, sia chiaro, esaltata dalla silenziosità del motore e dall'assoluta mancanza di vibrazioni. Ma quando torni a guidare un'auto tradizionale dopo un'elettrica ti accorgi che c'è qualcosa di profondamente diverso nello stare al volante dell'unta o dell'altra. Per risparmiare qualche chilo sulla bilancia, va detto, l'insonorizzazione non è però curatissima e se in città si viaggia effettivamente in silenzio, in autostrada siamo sui 74 db a 130 km/h: ci sono auto a motore termico che fanno di meglio.

AGILE E DINAMICA Fin dal modello base, la Volvo EX30 mette a disposizione 272 CV che ti incollano al sedile a ogni ripresa e l'assetto trova un buon compromesso tra guida dinamica e comfort, pur risultando un po' troppo tonico sulle ondulazioni. Lo sterzo è molto filtrato, ma anche molto diretto ed esalta il temperamento decisamente agile e brillante dell'auto. Risponde presente la modalità di guida one-pedal, per gestire la frenata dell'auto modulando il rilascio dell'acceleratore, ma la decelerazione non è intensa come su tante altre auto elettriche e bisogna farci l'occhio per non aver mai bisogno di usare il freno nella guida in città. I consumi misurati a bordo della Extended Range sono stati di circa 20 kWh/100 km in media, a dare un'autonomia nel mondo reale attorno ai 320 km, mentre a 130 km/h siamo tra 25 e 30 kWh/100 km e nei viaggi lunghi ocorre programmare soste per il rabbocco ogni 200 km circa.

Nuova Volvo EX30, le maniglie delle portiere

Sono tre gli allestimenti possibili per la Volvo EX30: Core, Plus e Ultra. Già il livello base Core, che costa 35.900 euro prima di applicare eventuali incentivi, è ben dotato in fatto di aiuti alla guida: non si arriva alla guida assistita di livello 2 (che pare sarà resa disponibile con un aggiornamento OTA a pagamento, ma non si sa ancora quando), ma la sicurezza è garantita dai sistemi anti-collisione anteriore e posteriore, oltre all'assistente al mantenimento di corsia e al cruise control adattivo. L'infotainment con schermo da 12,3 pollici e Google Automotive ha Apple CarPlay wireless e apre la porta a numerose funzioni connesse. Il clima, però, è monozona. Plus, da 39.100 euro, aggiunge il clima bi-zona, il portellone elettrico, l'impianto audio Harman Kardon con 9 altoparlanti e 1.040 W di potenza, oltre alla guida assistita di secondo livello e luci ambient più ricche. Ultra, da 48.200 euro, introduce un sistema di parcheggio assistito, sedili elettrici e il tetto panoramico non apribile.

GUIDA ALL'ACQUISTO Va da sé che la proposta più equilibrata è quella dell'allestimento Plus, disponibile per tutte e tre le motorizzazioni proposte. Core è prevista solo sulla EX30 entry level, chiamata Single Motor, con batteria al Litio Ferro Fosfato (LFP) per 344 km di autonomia, e sul livello successivo Extended Range, con batteria al Litio Nichel Manganese Cobalto di maggiore capacità a raggiungere i 475 km di autonomia massima. L'allestimento Ultra salta la versione Single Motor ed è proposto solo su Extended Range e sul top gamma Twin Motor Performance, che con due motori offre un'accelerazione bruciante e la trazione integrale. Anche qui, in medio stat virtus e la scelta migliore pare la Extended Range in allestimento Plus, che vale 43.300 euro e tra l'altro prevede di serie il climatizzatore a pompa di calore (come la Ultra), che migliora l'autonomia. Restano alcune opzioni per personalizzazioni à-la-carte, ma non moltissime: principalmente si parla di tinte per la carrozzeria, cerchi a richiesta, volante e sedili riscaldabili (360 euro) e vetri posteriori privacy (400 euro), ad esempio.

Versione Single Motor Single Motor Extended Range Twin Motor Performance Motore elettrico elettrico due, elettrici Potenza 272 CV - 343 Nm 272 CV - 343 Nm 428 CV - 543 Nm Prestazioni 180 km/h - 0-100 km/h in 5,7'' 180 km/h - 0-100 km/h in 5,3'' 180 km/h - 0-100 km/h in 3,6'' Batteria 51 kWh (49 kWh utilizzabili) 69 kWh (64 kWh utilizzabili) 69 kWh (64 kWh utilizzabili) Autonomia 344 km 475 km 449 km Ricarica 26' a 150 kW / 6h a 11 kW 26'30'' a 175 kW / 4h a 22 kW 26'30'' a 175 kW / 4h a 22 kW Trazione posteriore posteriore integrale elettrica Dimensioni 4,23 x 1,84 x 1,55 m 4,23 x 1,84 x 1,55 m 4,23 x 1,84 x 1,55 m Peso 1.765 kg 1.775 kg 1.85 kg Bagagliaio da 318 a 904 litri da 318 a 904 litri da 318 a 904 litri Prezzo Da 35.900 euro Da 41.400 euro Da 50.900 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/02/2024