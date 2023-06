È la Volvo più piccola, ma anche la più importante: ecco EX30

Video: al debutto Volvo EX30, il nuovo - e più piccolo - SUV full electric della casa svedese. Ecco come è fatto, e quanto costerà in Italia

Cresce la gamma di SUV 100% elettrici di Volvo, che dopo il sette posti EX90 presentato lo scorso anno si muove nella direzione opposta con il piccolo EX30: l’abbiamo anticipato nei giorni scorsi, ed è il veicolo a ruote alte più piccolo mai costruito dalla casa di Goteborg, nonché quello con il minor impatto ambientale. Un modello premium nato per presidiare un segmento che si annuncia tra i più caldi dei prossimi anni, quello dei SUV elettrici compatti da città (in cui rientra anche la nuova Jeep Avenger, già auto dell’anno 2023). Andiamo a scoprirlo più da vicino.

Nuova Volvo EX30, vista frontale

Dimensioni compatte (da un paraurti all’altro misura poco più di 4,2 metri), passo lungo e sbalzi ridotti all’osso lo rendono adatto a muoversi tanto in città quanto sugli sterrati. Le linee sono ben proporzionate ed equilibrate: all’anteriore la calandra è chiusa, come da tradizione per le Volvo elettriche, con una nuova interpretazione a pixel del “martello di Thor” per i gruppi ottici. Più originale il posteriore, con i fari su due livelli a sviluppo verticale, con una “C” nella parte bassa e una striscia a LED rossa che prosegue accanto al lunotto.

Nuova Volvo EX30, vista dall'alto

MISURE E COLORI Lungo 4.233 mm, largo 1.836 mm e alto 1.549 mm, ha un passo di 2.650 mm e un’altezza da terra di 165 mm. Il diametro di sterzata è da piccola citycar: 10,6 metri. La carrozzeria sarà disponibile in cinque tonalità: il Cloud Blue di lancio opaco che vedete anche in queste immagini, e i metallizzati nero, grigio e bianco. Non ancora disponibile in Italia (anche se presente a listino) il Moss Yellow ispirato ai licheni che crescono sulle rocce lungo la costa occidentale svedese.

Nuova Volvo EX30, interni visti di 3/4

Lo stile in abitacolo è quello raffinato e minimal a cui ci ha abituato Volvo, con l’aggiunta di una rinnovata attenzione alla sostenibilità, a cominciare dalla presenza di una soundbar che corre sotto il parabrezza, e che consente quindi di razionalizzare materiali ed emissioni, liberando al tempo stesso spazio in abitacolo, a cominciare dalle portiere. Sempre nell’ottica di una ottimizzazione degli spazi i pulsanti per comandare i finestrini sono solo due (con il comando per quelli posteriori, come su ID.3), al centro della plancia.

Nuova Volvo EX30, particolare dell'abitacolo

COME SULLE TESLA Quest’ultima è a sviluppo lineare, dominata dal display centrale da 12,3” disposto verticalmente, che svolge la duplice funzione di schermo per l’infotainment (con Google Automotive nativo e Apple CarPlay wireless) e per la strumentazione di bordo, come sulle Tesla Model 3 e Model Y. Il selettore della modalità di guida è sul lato destro del piantone.

Nuova Volvo EX30, la soundbar Harman Kardon

SOSTENIBILE Un simile processo di razionalizzazione degli spazi ha permesso la costruzione di numerosi e capienti vani portaoggetti, nella console centrale ma anche sotto il bracciolo centrale. Non manca un elemento scorrevole al centro per le bottiglie e una vaschetta per gli occhiali da sole. Sostenibili i materiali delle plastiche, ottenute da processi di riciclo dei materiali, e il denim dell’allestimento Core che sfrutta fibre di recupero dalla fabbricazione industriale dei jeans altrimenti non riutilizzabili. Su richiesta i rivestimenti di Volvo EX30 possono essere in Nordico, materiale ottenuto da bottiglie di PET riciclate con bio-materiale proveniente da foreste svedesi e finlandesi.

Nuova Volvo EX30, il bagagliaio

DOPPIO BAULE Il bagagliaio ha una capacità nella media per questo segmento, con 318 litri disponibili con tutti i sedili in posizione d’uso, che diventano 904 abbassando gli schienali del divano della seconda fila (frazionato 60/40). Come sulla maggior parte delle auto elettriche, anche Volvo EX30 prevede un piccolo frunk anteriore, che in questo caso è davvero minuscolo: 7 litri, dove farci stare giusto il cavo di ricarica.

Nuova Volvo EX30, vista laterale

Nuova Volvo EX30 è disponibile con tre motorizzazioni e due tagli di batteria: il modello d’attacco Single Motor, con motore sull’asse posteriore, potenza di 272 CV (200 kW) e 343 Nm di coppia, abbinato a una batteria da 51 kWh (49 kWh netti) per un’autonomia nel ciclo WLTP combinato di 344 km. Come per tutte le Volvo, velocità massima limitata a 180 km/h, scatto 0-100 km/h in 5,7 secondi.

VEDI ANCHE

LONG RANGE Sempre con singolo motore c’è la variante Extended Range, con batteria da 69 kWh /64 kWh netti), con un’autonomia dichiarata di 480 km e uno “zerocento” coperto in 5,3 secondi. I più esigenti possono invece contare sulla variante Twin Motor Performance, con la stessa batteria e l’aggiunta di un secondo motore sull’asse anteriore da 156 CV (115 kW): trazione integrale elettronica, potenza combinata di 428 CV (315 kW), coppia massima di 543 Nm e scatto da ferma a 100 km/h in soli 3,6 secondi. L’autonomia cala, ma non troppo, a 460 km.

Nuova Volvo EX30, il SUV elettrico compatto svedese

FAST CHARGE La ricarica rapida in corrente continua delle versioni a motore singolo hanno una potenza massima di 134 kW, che diventano 153 sulla versione Twin Motor: la batteria si può ricaricare dal 10 all'80% in poco più di 25 minuti. Per quanto riguarda la ricarica in corrente alternata, quella della maggior parte delle colonnine pubbliche, la versione con batteria più piccola carica fino a 11 kW, quella long range arriva a 22 kW.

Nuova Volvo EX30, vista posteriore

La versione di attacco del listino Core prevede di serie cerchi in lega da 18”, fari Full LED davanti e dietro, specchietti regolabili e richiudibili elettricamente, vernice metallizzata Vapour Grey. All’interno troviamo Apple CarPlay wireless, i servizi connessi di Google Automotive (qui il nostro approfondimento), la app dedicata per ricarica, localizzazione e climatizzazione da remoto, radio DAB+, retrocamera e assistente di parcheggio. Ancora, impianto da 5 altoparlanti e 100 W di potenza, Bluetooth, climatizzatore monozona automatico con pompa di calore (per la Extended Range).

Nuova Volvo EX30, materiali raffinati e sostenibili

Ampia la dotazione di sicurezza per tutte le versioni:

Monitoraggio dell’angolo cieco

Cruise control adattivo

Rilevamento segnali stradali

Freno di stazionamento automatico e assistenza per le partenze in salita

Frenata e sterzata automatica di emergenza, anche di notte, anche per pedoni e ciclisti, anche per il traffico passante

Allerta apertura porte per rilevare l’arrivo di altre auto, ciclisti o pedoni

Monitoraggio della stanchezza del conducente

Limitatore di velocità

Assistenza al mantenimento di corsia

ALLESTIMENTO PLUS L’allestimento intermedio aggiunge l’impianto Harman Kardon Premium da 1.040 W e nove altoparlanti, il clima bizona con funzione di controllo qualità dell’aria, sensori di parcheggio anteriori, guida assistita di secondo livello, cerchi in lega da 19”, elementi a contrasto di colore nero onice (specchietti retrovisori, tetto e spoiler), illuminazione ambientale avanzata, portellone elettrico.

Nuova Volvo EX30, il volante con i comandi touch

ALLESTIMENTO ULTRA Il top di gamma aggiunge la telecamera a 360° fuori dall’auto, l’assistente per le manovre di parcheggio, il tetto panoramico, caricatore di bordo da 22 kW, sedili anteriori regolabili elettricamente con memoria (solo per il conducente).

Volvo EX30 è già ordinabile con i seguenti prezzi per il mercato italiano:

Modello Core Plus Ultra Single Motor 272 CV 51 kWh 35.900 euro 39.100 euro Single Motor 272 CV 69 kWh 41.400 euro 43.300 euro 48.200 euro Twin Motor Performance 47.700 euro 50.900 euro

Il SUV elettrico sarà disponibile anche con il pacchetto di abbonamento Care by Volvo.

Nuova Volvo EX30, la versione Cross Country in arrivo il prossimo anno

ANCHE OFFROAD Il prossimo anno arriverà la variante Cross Country, che vedete qui sopra, con maggiori protezioni per la carrozzeria, cerchi neri da 19” e una maggiore altezza da terra, adatta per affrontare percorsi più impegnativi. Particolare esclusivo: la piccola bandiera svedese incastonata nel cofano. Le prenotazioni apriranno nel 2024, con prezzi ancora da definire.

Single Motor 272 CV 51 kWh Single Motor 272 CV 69 kWh Twin Motor Performance Dimensioni 4.233 x 1.836 x 1.549 Passo 2.560 mm Diametro di sterzata 10,6 metri Peso 1841 kg 1860 kg 1963 kg Bagagliaio 318 / 904 litri Motore Singolo, posteriore Singolo, posteriore Doppio, anteriore + posteriore Potenza massima 272 CV (200 kW) 272 CV (200 kW) 428 CV (315 kW) Coppia massima 343 Nm 343 Nm 543 Nm Velocità massima 180 km/h Accelerazione 0-100 km/h 5,7 secondi 5,3 secondi 3,6 secondi Batteria 51 kWh 69 kWh 69 kWh Autonomia 344 km 480 km 460 km Ricarica AC 11 kW 22 kW 22 kW Ricarica DC 134 kW 134 kW 153 kW Prezzo Da 35.900 euro Da 41.400 euro Da 47.700 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/06/2023