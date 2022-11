Più di un'auto. Volvo EX90, tutto sul nuovo big SUV elettrico

Fuori una ''C'', che guardacaso sta per ''Carbon'', datemi una ''E'', e non serve alcuna spiegazione. Il 9 novembre 2022 è il giorno in cui Volvo XC90 (sebbene ancora in senso metaforico) rassegna le dimissioni (resta in gamma ancora per un po' in formato plug-in hybrid) e cede il proprio ruolo di ''top manager'' a Volvo EX90, il proprio naturale successore full electric. Volvo EX90 un ultramoderno SUV elettrico di grandi dimensioni (e a 7 posti), ma soprattutto il primo modello Volvo della futura generazione di cosiddetti Software Defined Vehicle, cioè - per farla breve - la fusione tra automobile e informatica. Una visione forse meno romantica di un tempo ma - assicurano i maestri scandinavi - determinante per restituire un livello di sicurezza e un piacere di guida mai sperimentati prima. Su EX90, nelle scorse settimane Volvo aveva realizzato una sorta di miniserie a puntate. Ognuna delle quali metteva in luce alcuni degli aspetti principali. Il design interno, la tecnologia di bordo, il look esterno. Ora, tutti quegli aspetti si fondono insieme e acquistano un significato ancor più chiaro. Sotto, una breve video panoramica. Riguarda anche la diretta streaming della world premiere.

Volvo EX90 un SUV a sette posti veri a propulsione 100% elettrica e che al 100% rispecchia, anzi eleva al quadrato, gli standard stilistici del brand svedese. Come da tradizione, forma che segue la funzione. Design minimalista, ma robusto. Elegante, ma mascolino. 504 cm di lunghezza (una misura superiore a XC90), 196 cm di larghezza, 175 cm di altezza, per un passo di 299 cm. Dimensioni importanti, tuttavia dissimulate bene dalle proporzioni armoniche.

Uno schermo centrale da 14,5 pollici è la porta d'accesso a uno dei migliori sistemi di infotainment sul mercato, con Android Automotive integrato e tutti i servizi Google ad asso associato, tra cui la guida in vivavoce dell'Assistente Google, la navigazione di Google Maps e molte altre delle app di Google Play. Volvo EX90 sarà anche compatibile con Apple CarPlay in modalità wireless.

IN 5G Volvo EX90 non è solo un'auto nuova, bensì un autentico computer su ruote altamente avanzato. E proprio come il tuo smartphone o il tuo laptop, è progettata per migliorare nel tempo, grazie ai regolari aggiornamenti software via etere, anche in 5G ove disponibile. A riprodurre la musica in streaming è il nuovo sistema audio Bowers & Wilkins di qualità di riferimento, dotato di Dolby Atmos e altoparlanti integrati nel poggiatesta.

ECO SUV Tutta questa tecnologia si unisce in uno degli interni automobilistici più piacevoli ed eleganti sul mercato, ricco di materiali naturali e di provenienza responsabile. E a proposito di sostenibilità: Volvo EX90 contiene circa il 15% di acciaio riciclato, il 25% di alluminio riciclato e 48 kg di plastica riciclata e materiali a base biologica, che corrispondono a circa il 15% della plastica totale utilizzata nell'auto, cioè un valore più alto di qualsiasi auto Volvo fino ad oggi.

Anche lo standard di sicurezza della Volvo EX90 è superiore a qualsiasi altra vettura Volvo precedente. Lo ''scudo'' di sicurezza invisibile, reso possibile dalle più recenti tecnologie di rilevamento, all'interno e all'esterno, consta di sensori all'avanguardia come telecamere, radar e soprattutto Lidar collegati ai computer core ad alte prestazioni dell'auto, dove Nvidia Drive esegue il software interno di Volvo Cars per creare una visione in tempo reale a 360 gradi del mondo.

ANGELO CUSTODE Anche all'interno, lo scudo virtuale si prende cura del guidatore tramite sensori e telecamere speciali, alimentati da algoritmi sviluppati internamente che misurano la concentrazione dello sguardo dell'occhio. La tecnologia consente a Volvo EX90 di capire quando sei distratto, o assonnato. Ti avvisa, prima delicatamente, poi più insistente. E se accade l'impensabile e ti addormenti durante la guida, EX90 è progettata per fermarsi in sicurezza e chiedere aiuto.

AUTONONOUS HORIZON Infine, grazie al set di sensori all'avanguardia che include il Lidar a lungo raggio (portata fino a 250 metri e precisione al millimetro), Volvo EX90 è la prima Volvo pronta per l'hardware per la guida autonoma livello 5. Dove sia sistemato il Lidar, ce lo illustra anche un breve video.

Last but not least, la dinamica. La versione a trazione integrale Twin Motor inizialmente disponibile sarà alimentata da una batteria da 111 kWh e da due motori elettrici a magneti permanenti che insieme forniscono, nella sua versione ad alte prestazioni, 380 kW (517 CV) e 910 Nm di coppia. Parallelamente, la variante bimotore sarà disponibile anche in versione depotenziata da 300 kW (408 CV) e 770 Nm. In emtrambi in caso, fino a 600 km di autonomia con una singola carica secondo il ciclo di prova WLTP, ricarica dal 10 all'80% in DC in meno di 30 minuti.

DOPPI SENSI Infine, la Volvo EX90 è la nostra prima auto con tutto l'hardware necessario per abilitare la ricarica bidirezionale, cioè quella tecnologia in base alla quale puoi utilizzare la batteria della tua auto come fonte di energia aggiuntiva, ad esempio per alimentare altri dispositivi elettrici, o anche un'altra auto elettrica.

Volvo EX90 entrerà in produzione nello stabilimento Volvo di Charleston, negli USA (e successivamente, anche in Cina) entro fine 2023, con le prime consegne in Italia entro gennaio 2024, in realtà tuttavia l'auto è già preordinabile. Prezzi rispettivamente a partire da 104.500 euro (Twin Motor 408 CV) e 109.500 euro (Twin Motor Performance 517 CV). Cifre non certo popolari, per un SUV che - quanto a soluzioni tecniche - ha pochi eguali al mondo. Forse, nemmeno uno.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/11/2022