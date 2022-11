Volvo EX90, scopri il nuovo SUV elettrico in diretta streaming

È il giorno di uno storico passaggio di consegne, è il giorno in cui uno dei primi SUV dell'epoca moderna cede il testimone al proprio erede. È il giorno in cui Volvo XC90 esce di scena (ma rimarrà in vendita anche nei prossimi mesi) per far posto a Volvo EX90, naturale successore full electric. Alle ore 15.00 di oggi mercoledì 9 novembre 2022 conosceremo le sembianze e le specifiche tecniche della futura ammiraglia del marchio svedese. E le immagini sfocate lasceranno il posto ad una gallery ad alta risoluzione. Clicca Play qui sotto e assisti in streaming alla cerimonia di presentazione da Stoccolma.

SUPER COMPUTER Su EX90, nelle scorse settimane Volvo ha realizzato una sorta di miniserie a puntate. Ognuna delle quali ha messo in luce alcuni degli aspetti principali. Il design interno, la tecnologia di bordo, il look esterno. Volvo EX90 un SUV elettrico di grandi dimensioni, ma soprattutto il primo modello Volvo della futura generazione di cosiddetti Software Defined Vehicle, cioè la fusione tra automobile e informatica. Una visione forse meno romantica di un tempo ma - assicurano i maestri scandinavi - determinante per restituire un livello di sicurezza e un piacere di guida mai sperimentati prima. Monta come panna la curiosità. A risentirci dopo la premiere.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/11/2022