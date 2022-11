Nuova Volvo EX90: dopo l'abitacolo, un flash degli esterni. Video

Man mano che ci avviciniamo alla presentazione, il 9 novembre, di EX90, il big SUV 100% elettrico di Volvo erede concettuale di XC90, dalla Svezia la pioggia di teaser e di brevi video di anticipazione si intensifica. Dopo una sguardo sul nuovo sistema di infotainment e sul look interno, gli ultimi documenti mostrano alcuni elementi del design esterno.

FAMILY FEELING Da un paio di immagini sfocate (vedi gallery), si apprende così che l'auto presenterà un volto familiare, con il classico martello di Thor sulla calandra e un ''lato B'' squadrato, con i gruppi ottici montanti in alto.

MAGIC BOX Un dettaglio che non passa inosservaro è inoltre quella ''scatoletta'' sul tettuccio, con tanto di slogan ''Volvo for Life''. No, non è una presa d'aria in stile rally. Quei giorni, ahimé, per Volvo sono assai lontani. L'accessorio misterioso è invece un sensore Li-DAR e farà parte dell'equipaggiamento standard di ogni EX90. Uno speciale radar ottico a fascio laser rileva i pedoni fino a 250 metri di distanza: è la pietra miliare del prossimo software di guida autonoma Ride Pilot di Volvo. Alla prossima pillola.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/11/2022