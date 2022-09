Volvo EX90, sicurezza prima di tutto. La presentazione il 9 novembre

Lo zero è la cifra che rappresenta questo decennio, in particolare quando si parla di automobili, dove il mantra più diffuso è lo “zero emissioni”. Dal tubo di scarico, ovviamente, nel caso delle auto elettriche, ma anche nei processi industriali, di produzione delle batterie, e di tutta la logistica e la parte operativa delle aziende.

C’È UN ALTRO ZERO Volvo, che come le altre case è impegnata da anni nel processo di elettrificazione della propria gamma, punta anche a raggiungere un altro zero: quello dei decessi e degli incidenti automobilistici. Del resto, storicamente la casa di Goteborg è sinonimo di sicurezza in auto, a partire dal 1959, quando il tecnico Volvo Nils Bohlin inventò le cinture a tre punti, ancora oggi le più diffuse e utilizzate.

Volvo EX90, visuale laterale nella grafica al computer

UN NUOVO INIZIO Per raggiungere questo ambizioso obiettivo Volvo sta sviluppando una serie di tecnologie che renderanno le macchine ancor più sicure: un vero e proprio “scudo invisibile” attorno all’automobile che legge la realtà, anticipa i possibili rischi e assiste il conducente nelle manovre pericolose. Per farlo, l’auto sfrutterà una nutrita serie di sensori: cinque radar, otto telecamere, sedici sensori a ultrasuoni e un lidar, che invece funziona con la luce. Montato nella parte superiore del parabrezza, il lidar è in grado di osservare continuamente l’ambiente circostante, anche in condizioni di buio assoluto, creando una mappa tridimensionale utilizzata dal computer di bordo per intervenire - per esempio - in caso di ostacoli sulla strada.

Volvo EX90, l'auto che leggerà le nostre emozioni

NON SOLO FUORI Ma la sicurezza non è solo fuori dall’auto. Come ci ricorda Jim Rowan, CEO di Volvo, le emozioni viaggiano sempre con noi, e influenzano il modo in cui guidiamo, che ci piaccia oppure no. Possiamo essere felici o arrabbiati, distratti o nervosi, per motivi indipendenti dalle condizioni della strada. E poi c’è il traffico, ci sono gli altri automobilisti... Tra le nuove tecnologie che Volvo sta sviluppando c’è anche quella che “legge” l’umore del conducente, analizzando i suoi movimenti e il suo stile di guida, per capire quando la sua attenzione è rivolta altrove. Questo sistema è in grado di intervenire anche in situazioni più critiche, per esempio nel caso che ci si addormenti o si perda conoscenza al volante: in quel frangente l’auto accosta e si ferma da sola, e se necessario chiama i soccorsi in autonomia.

Volvo EX90, la tecnologia lidar per la sicurezza

NUOVA EX90 La nuova ammiraglia di Volvo si chiamerà EX90, sarà un SUV completamente elettrico, e il primo modello di serie a montare tutta la tecnologia legata alla sicurezza che è stata annunciata oggi: una tecnologia, anticipa Rowan, che potrebbe ridurre del 20% gli incidenti mortali e del 90% quelli non mortali.

Volvo EX90, come potrebbero essere gli interni

COME SARÀ Non abbiamo ancora immagini ufficiali dell’auto, ma sappiamo che sarà basata su XC90 e verrà presentata il prossimo 9 novembre, con l’arrivo sul mercato previsto nel 2023, insieme alla nuova generazione dell’attuale maxi-SUV svedese. Su entrambi debutterà la nuova piattaforma SPA2, adatta a ospitare propulsori endotermici tradizionali e powertrain elettrici. La nuova ammiraglia a zero emissioni affiancherà i due modelli elettrici attualmente in gamma, Volvo XC40 Recharge e la versione coupé C40 Recharge.

