Nella prossima Volvo elettrica batterà il “cuore” di Fortnite

Pur senza dimenticare l’esperienza di guida e la qualità costruttiva, l’esperienza a bordo di un’automobile passa sempre più dall’infotainment, e dall’interfaccia uomo macchina che definisce i modi in cui interagiamo con l’automobile. Lo sa bene Volvo, che alla tecnologia è sempre stata molto attenta, e che da qualche tempo propone una stretta integrazione con Google Automotive (che abbiamo approfondito a bordo del SUV elettrico XC40).

Volvo ed Epic Games per l'infotainment delle prossime auto elettriche svedesi

LA GRAFICA DEL BAR Il costruttore svedese ha appena siglato un accordo con Epic Games, la software house che sviluppa videogiochi (tra cui il popolare Fortnite) ma anche e soprattutto Unreal Engine, uno dei più potenti e avanzati strumenti di creazione di universi 3D, che si occupa della grafica, della fisica e delle interazioni all’interno dei mondi virtuali con esso realizzati. L’accordo tra le due aziende prevede di portare la tecnologia dell’Unreal Engine a bordo delle future auto elettriche di Volvo, sui nuovi schermi ad alta definizione dell’infotainment, fornendo una grafica di alta qualità e senza precedenti nel mondo automotive. Grazie alla potenza di calcolo offerta dai processori Snapdragon Cockpit di terza generazione, potremo trovarci di fronte a una grafica curata e dettagliata, con visualizzazioni e animazioni 3D nitide e veloci, che oggi siamo abituati a vedere solo nei videogame per PC, Xbox o PlayStation. I primi progetti si concentreranno sul Driver Information Module (DIM), uno dei display all'interno dell'abitacolo che fornisce informazioni di guida e legate all’infotainment.

QUANDO LO VEDREMO La prima auto dotata di Unreal Engine sarà l’ammiraglia completamente elettrica che Volvo presenterà nel corso dell'anno. Si tratta del primo modello di una nuova generazione di auto completamente elettriche della casa svedese, che punta ad avere una gamma di sole BEV entro il 2030.

LE DICHIARAZIONI “Per offrire ai nostri clienti la migliore esperienza d'uso possibile e contribuire a una guida sicura e personale, abbiamo bisogno di una visualizzazione ricca, coinvolgente e reattiva all'interno delle nostre auto”, ha dichiarato Henrik Green, Chief Product Officer di Volvo Cars. “L'utilizzo di Unreal Engine consente di ottenere questo risultato e rende ancora più piacevole trascorrere del tempo all'interno di una Volvo”.

“Quando si introduce nell'auto una grafica ad alta risoluzione che funziona in tempo reale, si apre la porta a una vasta gamma di nuovi modi per informare e intrattenere tutti i passeggeri”, ha dichiarato Heiko Wenczel, Direttore del settore Automotive e HMI di Epic Games per Unreal Engine. “I team di progettazione e sviluppo prodotto di Volvo hanno colto questa opportunità per realizzare qualcosa di nuovo che continuerà a evolversi con funzionalità che sfruttano le capacità di Unreal Engine”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/06/2022