Volvo ELEC3City, più di un semplice car sharing. Istruzioni per l'uso

Non c'è auto elettrica senza il concetto di condivisione, non c'è car sharing che non abbia un occhio di riguardo per l'ambiente. ELEC3City come unione di due mondi, la sublimazione del principio di mobilità ecologica, economica, comunitaria. Come annunciato lo scorso novembre in occasione dell'inaugurazione della stazione di ricarica Volvo Powerstop, prende ufficialmente il via a Milano Portanuova il servizio di car sharing elettrico confezionato da Volvo Car Italia in collaborazione con COIMA. Alla cerimonia di inaugurazione, oltre all'ad di Volvo Italia Michele Crisci e al founder e Ceo di COIMA Manfredi Catella, anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Volvo ELEC3City, un momento dell'inaugurazione

Primo esempio in Italia di car sharing elettrico legato a un distretto o quartiere specifico di una città, ELEC3City è destinato a tutti i privati e alle aziende che operano, si muovono o insistono sull’area di Portanuova. Il servizio mette a disposizione del pubblico una flotta di 15 Volvo XC40 Recharge nella versione con motore elettrico singolo da 231 cv e autonomia batterie di 423 km. Le auto si trovano nel parcheggio sotterraneo Varesine Portanuova: ad esse si accede attraverso una specifica app, scaricabile dagli store iOS e Android e disponibile anche all’interno dell'app Portanuova Milano.

ELEC3City: tutto tramite app

Si può affittare un esemplare per un tempo che va da 30 minuti a più giorni. Tariffa di 25 centesimi al minuto, o di 15 euro l'ora. Dopo le tre ore e mezza di utilizzo si applica la tariffa giornaliera di 50 euro. Il servizio supera il semplice concetto di car sharing anche perché non prevede di fatto il drop-off dell’auto, che andrà dunque sempre riconsegnata nel parcheggio dalla quale è stata prelevata.

ELEC3City, più di un semplice car sharing

Il progetto si inserisce dunque in un percorso che prevede l’elettrificazione e la decarbonizzazione dell'intero distretto. Saranno 600 le ricariche elettriche installate nel quartiere Portanuova entro il 2022, mentre ipotizzando a regime un utilizzo pari all’80% della capacità e considerando le caratteristiche di percorrenza e di consumo elettrico del modello XC40 impiegato, si può stimare una percorrenza media annua della flotta di circa 240.000 km. Rispetto a una analoga percorrenza fatta con vetture a motore endotermico – per le quali si può calcolare una quota media di emissioni di 120 g/km – il risparmio minimo in termini di CO2 sarà pari a circa 30 tonnellate.

La stazione di ricarica Volvo Powerstop di Portanuova

BILANCIO Sempre in chiave ''green'', passando dalle proiezioni all’esperienza reale, altrettanto interessanti risultano i dati consuntivati a oggi circa l’utilizzo della stazione di ricarica Powerstop di Portanuova. Dall’apertura della colonnina (novembre 2021) alla fine di marzo 2022 sono state effettuate 265 ricariche, per un totale di 4.863 kWh erogati. Sulla base della percorrenza media di un’auto elettrica, questo significa una percorrenza di circa 22.000 km. Distanza che - se fosse stata percorsa con auto endotermiche - avrebbe prodotto 3,5 tonnellate di CO2.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/04/2022