Volvo EX90, l'infotainment "le sa tutte". Video preview

Di nuova Volvo EX90, erede in pectore di XC90 in chiave full electric, si conosceranno tutti i minini particolari il prossimo 9 novembre, data individuata per la world pemiere in streaming. Nel frattempo, dalla Svezia ci dispensano pillole di saggezza e soprattutto, di tecnologia. EX90 un SUV elettrico ultra sostenibile, dal design che è musica per gli occhi, inoltre dal sistema di infotainment super evoluto, e per davvero. Un breve video spiega, a grandi linee, anche il perché.

INTUITO Dalle prime immagini ufficiali, prendiamo nota innanzitutto di come il cruscotto di Volvo EX90 faccia pieno uso della digitalizzazione, pur mantenendo la filosofia stilistica minimalista del brand nordico. Il nuovo hub di controllo mantiene un design del volante simile a XC90 e un display di infotainment touchscreen a orientamento verticale. Il layout, spiega Volvo, è disegnato apposta per perfezionare l'esperienza delle comunicazione uomo-macchina. Più comfort e più sicurezza. A vettura ferma, o in movimento.

COPILOTA Il sottile quadro strumenti digitale è un intuitivo assistente visivo dei sistemi di guida assistita: una volta disponibile, sarà abilitato anche come interfaccia per la guida totalmente autonoma.

MUSIC La plancia, ingine, ospita un altoparlante quasi identico a quello che equipaggia Polestar 3, il che significa che è altamente probabile che su EX90 sarà presente anche il nuovo sistema audio surround Bowers & Wilkins. Alla prossima anticipazione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/10/2022