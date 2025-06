Nuova Renault Symbioz E-Tech 160, è vero che consuma meno? Mini test

Quindi Renault Symbioz, proprio come Renault Captur, smonta dal proprio cofano un propulsore full hybrid e deglutisce un altro motore full hybrid.

Sì, ma Symbioz E-Tech 160 è più prestante del vecchio motore E-Tech 145. E in tutti i sensi, dice la Losanga.

Dice il vero? Mettiamo alla prova la nuova versione di Symbioz Full Hybrid nei dintorni del circuito UTAC Mortefontaine, Centro prove Renault a Nord di Parigi.

(spoiler: Renault sostiene il vero)



Renault Symbioz E-Tech 160: più potenza, più efficienza

Renault Symbioz è un'auto che non ha bisogno di presentazioni, essendo sul mercato ormai da quasi un anno (leggiti una delle nostre prove).

Nel 2025 resta tutto come prima. Tutto come prima... in superficie. Dall'esterno, non diresti mai che il SUV compatto fratello maggiore di Captur si è sottoposto a trapianto di cuore.

Renault Symbioz E-Tech 160 in allestimento Esprit Alpine

Come la precedente unità Full Hybrid E-Tech 145, anche la nuova motorizzazione Full Hybrid E-Tech 160 è sempre composta da un motore termico 4 cilindri, due motori elettrici, una batteria a ioni di litio e una nuova trasmissione smart multimodale con innesto a denti. Ma ogni componente cresce nei valori. Sia come volume, sia in ottica qualità.

Il nuovo motore a benzina da 1,8 litri

Il motore termico 4 cilindri passa da 1,6 a 1,8 litri. Ora eroga 80 kW, ossia 109 CV, rispetto ai 69 kW o 94 CV precedenti, mentre la coppia aumenta del 25% (172 Nm, ossia + 22 Nm).

Senza contare che la coppia la raggiungi prima, attorno ai 2.000 giri/min.: Symbioz un'atleta dai riflessi pronti.

Cilindrata incrementata, ma non solo.

Nuovo è il sistema di iniezione diretta ad alta pressione ( 350 bar ) anziché a iniezione indiretta: ottimizzazione della vaporizzazione del carburante, quindi migliore combustione, quindi migliori prestazioni, minori emissioni, minori consumi.



Nuova la tecnologia a ciclo Atkinson anziché a ciclo Otto: riduce i consumi grazie all’apertura prolungata delle valvole di aspirazione nella fase di compressione, che diventa così più breve della fase di espansione.



Nuovo filtro antiparticolato benzina, quindi compatibilità con la futura normativa Euro 7.



La nuova motorizzazione Renault E-Tech Full Hybrid 160 CV

Motori elettrici e batteria

Sempre due i motori elettrici dell'architettura ibrida:

un e-motor con una potenza di 36 kW/ 50 CV e coppia di 205 Nm, per azionare le ruote e ricaricare la batteria in fase di frenata e decelerazione;



un motorino di avviamento/generatore ad alta tensione di tipo HSG (High-Voltage Starter Generator) da 15 kW/20 CV, che agisce sulle cambiate.



Entrambi sono alimentati da una nuova batteria da 1,4 kWh di energia e 280V di tensione (ora raffreddata dalla climatizzazione), rispetto agli 1,2 kWh della precedente versione:

un aumento di capacità utile di circa il +20%;

una maggiore autonomia in modalità elettrica.



Motorizzazione Renault E-Tech 160: dati tecnici

Renault sostiene che in città e dintorni è possibile guidare in modalità elettrica fino all’80% del tempo, fino a una velocità di 105 km/h. Ciò consentirebbe di risparmiare sul carburante fino al 40%, rispetto a un 1.8 termico puro.

1.8 Full Hybrid vs 1.6 Full Hybrid

Riepiloghiamo le differenze tra l'attuale e il precedente powertrain.

1.8 Full Hybrid 1.6 Full Hybrid Motore termico 109 CV 94 CV +15 CV Motore elettrico 50 CV 50 CV invariato Motogeneratore 20 CV 20 CV invariato Potenza di sistema 160 CV 145 CV +15 CV Batterie 1,4 kWh 1,2 kWh +0,2 kWh

Ah, se vi sorge il sospetto che Symbioz abbia ''copiato'' Dacia Bigster, siete sulla buona strada...

Le novità della trasmissione multimode

Il nuovo gruppo motopropulsore è ancora abbinato alla solita, sofisticata, trasmissione automatica smart multimodale a 4+2 rapporti (2 per la componente elettrica, 4 per il motore termico) in cui l'innesto a denti sostituisce sia il pignone, sia l’anello di sincronizzazione, in un sistema totalmente privo di frizione.

La riduzione delle componenti che fanno attrito, sostiene la Régie, si traduce in una maggiore semplicità meccanica, quindi in una maggiore affidabilità.

La trasmissione è stata sottoposta a una serie di perfezionamenti elettronici volti a restituire cambiate più rapide e fluide.

Sono stati introdotti anche unrapporto di trasmissione più adatto alla guida in autostrada e (unica novità visibile a occhio nudo) una nuova leva del cambio elettronica (e-shifter), che ottimizza l’ergonomia e consente ora di passare da D Mode a B Mode per massimizzare la frenata rigenerativa.

Renault Symbioz E-Tech 160, la nuova leva del cambio

Dalla teoria, alla pratica. Pulsante Start e vai di micro-test preliminare.

Come da libretto di istruzioni, Symbioz 1.8 Full Hybrid si avvia in modalità EV e avanza in EV per gran parte della guida alle andature basse (anche non ''bassissime''). L'accensione del motore termico si sente, ma non dà fastidio.

La carica elettrica puoi anche conservarla

L'upgrade alla release ''milleotto'' del pacchetto Full Hybrid E-Tech manifesta subito un miglioramento di ripresa e accelerazione da fermo piuttosto sensibile: ora Symbioz scatta da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi, invece che 10,6 secondi.

Sulle performance, non avevamo dubbi. Ma al capitolo efficienza, come siamo messi?

La prova consumi

Renault sostiene come il consumo misto nel ciclo WLTP sia diminuito di -0,4 l/100 km, scendendo cioè da 4,7 l/100 km a 4,3 l/100 km. Con coseguente calo di emissioni CO2 da 105 g/km a 98 g/km.

Symbioz raggiungerebbe quindi due traguardi molto lusinghieri:

emissioni CO2 inferiori ai 100 g/km (unico SUV full hybrid sulla piazza);

un’autonomia combinata superiore ai 1.000 km (idem come sopra).



Renault Symbioz E-Tech 160, autonomia superiore ai 1.000 km

Può interessarvi che la nuova motorizzazione Full Hybrid E-Tech 1.8 l 160 aumenta anche la capacità di traino, che ora raggiunge i 1.000 kg, rispetto ai precedenti 750 kg? (Per sicurezza, noi il dato lo riportiamo).

Andiamo al sodo. Durante una scampagnata di circa 70 km in cui attraversiamo piccoli centri abitati, percorriamo lunghi tratti extraurbani e imbocchiamo pure l'autostrada (un paio di uscite, non di più), il trip computer avvalora i dati dichiarati. Anzi, li abbatte.

A fine test, la cifra è la seguente (vedi foto per credere):

3,9 l/100 km



La media consumi registrata a fine prova

NOTA BENE: non è il dato registrato dopo settimane di uso quotidiano, è il dato emerso al termine di una prova simbolica. Ma è un dato molto incoraggiante.

Il feeling di guida

Siamo sinceri: in assenza di un confronto diretto ravvicinato nel tempo, non siamo in grado di stabilire se le novità della trasmissione multimode senza frizione siano percepibili.

Quel che invece è certo, è che i cambi di marcia sono reattivi e fluenti. L''effetto scooter'' tipico dei CVT a variazione continua è (quasi) del tutto scongiurato: di conseguenza, vibrazioni e rumore del motore termico in accelerazione sono ridotti.

Un ''senza frizione'' che funziona meglio di un ''doppia frizione''? Se ne può discutere.

Renault Symbioz E-Tech 160, la guida è un piacere

Per tutto il resto, Symbioz si guida come sempre come prima.

Ciop come uno squisito SUV compatto maneggevole in manovra grazie a dimensioni relativamente contenute (4 metri e 41 di lunghezza) e uno sterzo scorrevole.

Un SUV che ispira confidenza grazie alla seduta semi-alta che offre buona visibilità.

Infine, un SUV tecnologicamente moderno e confortevole grazie all'efficacie sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, al tetto panoramico SolarBay a comandi vocali e ad altri effetti speciali.

Un SUV intelligente. Un po' di intelligenza artificiale, tanta intelligenza... sociale.

Renault Symbioz E-Tech 160, l'abitacolo

Nuova Renault Symbioz 1.8 E-Tech Full Hybrid 160 è in vendita da giugno 2025 ai prezzi riportati sotto.

Renault Symbioz 1.8 E-Tech Full Hybrid 160 Evolution 32.450 euro Techno 33.950 euro Esprit Alpine 35.450 euro Iconic 36.950 euro

Rispetto alla motorizzazione precedente, il delta prezzo ammonta giusto a +350 euro. Non è affatto una tragedia.

Renault Symbioz E-Tech 160 da 32.450 euro

Symbioz ''micro ibrida''

Presto ordinabile anche Renault Symbioz Mild Hybrid 140:

motore 3 cilindri 1,2 litri 140 CV;

140 CV; tecnologia mild hybrid 12V ;

; cambio manuale a 6 rapporti;

a 6 rapporti; prezzo di 28.250 euro ;

; allestimento entry level Evolution.

Ma questa, è un'altra storia...

Configura Symbioz a tua immagine e somiglianza sul sito web di Renault Italia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/06/2025