Renault 5 E-Tech Electric Five: ordini aperti per la versione più economica da 24.900 euro

Renault 5 E-Tech Electric Five: ordini aperti per la la city car elettrica da 24.900 euro con autonomia fino a 310 km

Renault ha aperto ufficialmente gli ordini della Renault 5 E-Tech Electric Five, la variante più accessibile della gamma, proposta a partire da 24.900 euro. Scopriamo insieme cosa offre in tema di prestazioni, autonomia, ricarica e dotazioni, nel confronto con gli altri allestimenti.

Renault 5 Five ha di serie cerchi da 18 pollici e retrotreno multilink

La Renault 5 E-Tech Electric Five è alimentata da un motore da 95 CV (70 kW) con una coppia di 215 Nm, abbinato alla batteria Urban Range da 40 kWh.

La piattaforma AmpR Small garantisce alla versione Five una dinamica di guida evoluta, grazie al retrotreno multilink e al baricentro ribassato, senza rinunciare a un'elevata maneggevolezza in città data dal contenuto riametro di svolta (10,3 m).

L’auto accelera da 0 a 100 km/h in 12 secondi, con una velocità massima limitata a 130 km/h, che rappresenta un limite nell'utilizzo autostradale dove, tra l'altro, mantenere la velocità massima riduce l'autonomia reale delle batterie.

Autonomia e tempi di ricarica a misura di commuter

L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP raggiunge i 310 km, che rendono l'utilitaria elettrica adatta agli spostamenti quotidiani in ambito urbano e periurbano. È l'auto perfetta per i commuter, insomma: non per gli agenti di commercio.

Il caricabatterie AC da 11 kW consente la ricarica dal 15% all’80% in 2 ore e 37 minuti, compatibile sia con colonnine domestiche sia pubbliche.

La plancia essenziale della Renault 5 E-Tech Electric Five

La gamma Renault 5 E-Tech Electric propone cinque allestimenti in totale, con tre motorizzazioni e due capacità di batteria:

Five - 95 CV e 310 km di autonomia, prezzo da 24.900 euro

- 95 CV e 310 km di autonomia, prezzo da 24.900 euro Evolution - 120 CV e 312 km di autonomia, prezzo da 27.900 euro

- 120 CV e 312 km di autonomia, prezzo da 27.900 euro Techno - con 120 o 150 CV e un'autonomia da 309 oppure 412 km secondo la batteria (40/52 kWh). Prezzi da 29.900 o 32.900 euro

- con 120 o 150 CV e un'autonomia da 309 oppure 412 km secondo la batteria (40/52 kWh). Prezzi da 29.900 o 32.900 euro Iconic Cinq - con 120 o 150 CV e un'autonomia da 309 oppure 412 km secondo la batteria (40/52 kWh). Prezzi da 31.900 o 34.900 euro

- con 120 o 150 CV e un'autonomia da 309 oppure 412 km secondo la batteria (40/52 kWh). Prezzi da 31.900 o 34.900 euro Roland-Garros - 150 CV e 411 km di autonomia, prezzo da 36.400 euro

Dotazioni di serie dell'allestimento Five

L'allestimento base Five offre di serie caricabatterie da 11 kW, frenata automatica di emergenza, assistente al mantenimento di corsia, abbaglianti automatici e sensori di parcheggio posteriori.

Fanno parte del pacchetto anche il clima manuale, la strumentazione digitale da 7'', l'infotainment da 10,1 '' con 4 altoparlanti, Apple Carplay e Android Auto. Solo per citare le dotazioni principali.

Scopri le possibilità di personalizzazione sul configuratore online.

L'allestimento base a confronto con i livelli superiori: cosa ti offrono di più

Il secondo livello Evolution aggiunge alla Renault 5 (qui il confronto a tavolino con la nuova Nissan Micra) la ricarica bi-direzionale e il clima automatico monozona con pompa di calore, che migliora l'autonomia.

Il vero salto di qualità, però, si fa passando allo step successivo Techno. Qui troviamo luci ambient, caricatore wireless per lo smartphone, cerchi in lega da 18 pollici e cruise control adattivo.

La strumentazione guadagna un display da 10,25'' e i fari diventano Full LED. L'infotainment, poi, è più evoluto: con ChatGPT integrato, navigatore, servizi Google e audio Arkamys Classic con 6 altoparlanti.

Salgono a bordo della Techno anche il retrovisore elettrocromico - che si scurisce da solo se l'auto dietro ha gli abbaglianti, 4 modalità di guida, retrocamera, vetri privacy e sedili con più regolazioni.

Il livello Iconic Cinq porta in dote parcheggio automatico insieme con sensori di manovra anteriori e laterali, insieme con sedili anteriori e volante riscaldabili e un ambiente più curato.

Top di gamma, l'allestimento Roland Garros punta su uno stile più connotato, ispirato al mondo del tennis, ma senza particolari aggiunte sul piano delle dotazioni.

I sedili della Renault 5 E-Tech Electric Five hanno un look sportivo

Qual è il prezzo della Renault 5 E-Tech Electric Five?

Il prezzo di partenza è di 24.900 euro, e ciò ne fa la versione più economica della gamma.

Quanta autonomia ha Renault 5 E-Tech Electric Five?

Dispone di una batteria da 40 kWh con autonomia fino a 310 km nel ciclo WLTP.

In quanto tempo si ricarica?

Con una colonnina AC da 11 kW, il tempo di ricarica dal 15 all’80% è di circa 2 ore e 37 minuti.

Dove viene prodotta Renault 5 E-Tech Electric?

La produzione avviene in Francia, presso il sito di Douai, con certificazione Origine France Garantie.

Quali sono gli allestimenti disponibili?

La gamma comprende cinque versioni: Five, Evolution, Techno, Iconic Cinq e Roland-Garros.

Scopri di più sulla Renault 5 E-Tech Electric sul sito ufficiale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/06/2025