Nuova Nissan Micra vs Renault 5, il match obbligatorio

Una cosa che separa nuova Nissan Micra da Renault 5 E-Tech la esprime la foto di copertina stessa. La prima è ancora ferma immobile sul piedistallo, la seconda già cammina con le proprie gambe.

Discrepanze di data di nascita messe da parte: forse pure a voi, guardandola, avrà preso un dejà vu. O forse avrete letto altrove, online, che nuova Nissan Micra e Renault 5 E-Tech sono parenti strette.

Nessuna delle due? Beh, allora la notizia ve la diamo noi. Micra 2025, al test del dna, risulta condivida buona parte del suo codice genetico con R5 di ultima generazione.

Nuova Nissan Micra e Renault 5, uguali ma diverse

Nel freddo lessico industriale: stessa piattaforma AmpR Small, stesso sito produttivo a Rouen, in Francia.

Una buona notizia, visti i giudizi di critica oltremodo positivi che la francesina di ritorno ha rastrellato nel suo primo anno di vita.

Quindi nuova Nissan Micra solo full electric. Quindi nuova Nissan Micra e nuova Renault 5 sono uguali? Dipende da quale prospettiva si affronta la cosa.

In generale, la risposta è al tempo stesso Sì, ma anche No, ma anche Sì, ma solo in parte.

Nissan Micra 2025 è lunga 3 metri e 97, quindi è 5 cm più lunga di R5, mentre il passo di 2,54 metri è identico.

Il bagagliaio offre una capienza da 326 a 1.106 litri, un volume che a sua volta coincide con quello della gemella di marca Renault.

Nuova Nissan Micra è 5 cm più lunga di Renault 5

Nissan Micra Renault 5 Lunghezza 3,97 metri 3,92 metri Larghezza 1,77 metri 1,80 metri Altezza 1,50 metri 1,49 metri Passo 2,54 metri 2,54 metri Bagagliaio (min.) 326 litri 326 litri Bagagliaio (max.) 1.106 litri 1.106 litri

Le due vetture condividono dimensioni pressoché equivalenti. Anche interne. Sia per i bagagli, sia (apparentemente) per i passeggeri.

Anche per nuova Micra, bagagliaio da 326 litri

Il design di nuova Micra richiama fortemente la terza generazione (2002), con fari anteriori e posteriori caratterizzati da elementi luminosi circolari. Triplice scelta per i cerchi da 18 pollici.

Anche lo stile di Renault 5, come noto, trae ispirazione dal modello storico e viene reinterpretato in chiave moderna.

Sagoma complessivamente simile, ma forme più geometriche e squadrate Renault 5, più ammorbidite per la giapponese. De gustibus.

Nuova Nissan Micra e Renault 5 E-Tech: ''fototessere'' a confronto

All’interno, differenze progettuali minime (poi, chiaro, ognuna ha le sue peculiarità stilistiche).

Entrambi i modelli montano un display digitale dietro al volante multifunzione e un touchscreen da 10 pollici al centro della plancia, con sistema operativo basato su Google Automotive.

Nuova Nissan Micra vs Renault 5: gli interni

Piccole variazioni potrebbero derivare dagli allestimenti disponibili. Su Renault 5 è possibile scegliere tra due misure per la strumentazione digitale (7 o 10 pollici): attendiamo il configuratore Micra.

Idem come sopra, o quasi.

Al lancio, nuova Nissan Micra sarà disponibile in due combinazioni di motore e batteria.

La prima prevede un motore da 122 CV e 225 Nm di coppia, alimentato da una batteria da 40 kWh per un’autonomia di 310 km secondo il ciclo WLTP.



di coppia, alimentato da una batteria da per un’autonomia di secondo il ciclo WLTP. La seconda variante dispone di un propulsore da 150 CV e 245 Nm, con batteria da 52 kWh che consente di percorrere fino a 408 km.



Per quanto riguarda la ricarica, la versione con batteria più piccola supporta la ricarica rapida fino a 80 kW, mentre quella più capiente arriva a 100 kW.

Renault 5 condivide le stesse opzioni meccaniche, ma aggiunge la entry level Five con motore da 95 CV (e batteria da 40 kWh), capace di coprire circa 300 km. Il modello è già ordinabile, ma non è ancora in consegna (è in corso di omologazione).

Non è ancora noto se anche Micra adotterà la terza opzione. Ricapitoliamo.

Nissan Micra Renault 5 Potenza 110 / 150 CV 95 /110 / 150 CV Capacità batteria 40 / 52 kWh 40 / 52 kWh Autonomia (WLTP) 310 / 408 km 300 / 310 / 408 km Ricarica in DC (max.) 80 / 100 kW 80 / 100 kW

Stesse configurazioni di motori e batterie. O quasi

Di Renault 5 esiste anche la versione supersportiva Renault 5 Turbo 3E. Ma è un'auto a parte proprio e la escludiamo dal ragionamento.

Conosceremo i prezzi di nuova Nissan Micra entro luglio 2025.

In attesa che entri definitivamente a listino anche la versione base Five (da 25.000 euro), Renault 5 parte da 27.900 euro.

Scommetteremmo, per Micra, su una cifra di attacco un pelo inferiore. Quest'estate avremo la risposta.

La domanda più banale della storia (ma non si sa mai che nasca un bel dibattito): a voi quale piace di più?

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 30/05/2025