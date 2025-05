BYD Dolphin Surf e le altre citycar EV: qual è la più economica... davvero?

Mister BYD getta nella mischia il nuovo centravanti Dolphin Surf e il campionato citycar elettriche 2025 ottiene ascolti record.

Elettriche segmento A promosse in Serie A?

Se Dolphin Surf sia per davvero l'auto elettrica per la città che costa meno in assoluto (prezzo di attacco: 18.990 euro), ce lo siamo chiesti in tanti. È giunta l'ora di verificarlo, listini alla mano (una promessa, è una promessa).

BYD Dolphin Surf ravviva il segmento delle citycar EV

Dopo una prima prova su strada, mettiamo a confronto Dolphin Surf con le avversarie. E la schieriamo ai nastri di partenza di due gare differenti:

le citycar elettriche propriamente dette, tra le quali a farla da padrone sono:

Dacia Spring Leapmotor T03

propriamente dette, tra le quali a farla da padrone sono:



Dacia Spring, la EV ''value for money'' per definizione

le citycar che ballano al confine col segmento city SUV , ovvero:

Citroen e-C3 Fiat Grande Panda Elettrica Hyundai Inster

, ovvero:



Hyundai Inster

Di ciascun modello, riportiamo alcune voci chiave delle rispettive versioni entry level e confezioniamo un paio di tabelle, utili a capire al volo differenze e analogie di ordine pratico.

Escludiamo voci secondarie come i successivi livelli di equipaggiamento, gli optional, le formule promozionali nel dettaglio, etc. (non ne usciremmo vivi).

Nota metodologica: le promozioni si riferiscono a maggio 2025 e sono soggette a periodiche oscillazioni: se hai intenzioni serie, butta un occhio anche ai siti ufficiali delle Case, non vuoi mai che le campagne evolvano da un giorno all'altro.

Citroen e-C3

Vai con la comparazione spannometrica (ma che è sempre meglio di niente).

DOLPHIN SURF vs SPRING vs T03

Il primo confronto vede il nuovo modello BYD contrapposto ad altri due prodotti che nell'immaginario appartengono al segmento low cost. Ed entrambi (Dacia Spring inclusa), come Dolphin Surf, di origine cinese. Che succede?

BYD Dolphin Surf: da 18.990 euro, promo escluse

BYD Dolphin Surf Dacia Spring Leapmotor T03 Lunghezza 3,99 metri 3,70 metri 3,62 metri Posti 4 4 4 Bagagliaio 308 litri 308 litri 210 litri Potenza 88 CV 45 CV 95 CV Autonomia WLTP 220 km 225 km 265 km Prezzo di listino 18.990 euro 17.900 euro 18.900 euro Prezzo promo 17.660 euro 17.900 euro 15.500 euro

Al netto delle offerte, Dolphin Surf è quella che costa di più del trio. Ma in seguito alla promo, costa un po' meno di Spring. Rispetto alla quale, a parità di autonomia o quasi, è più prestante, oltre che di dimensioni maggiori.

Dal canto suo, la citycar Leapmotor risulta la più economica in assoluto, oltre che la più ''autonoma'' e la più potente. Ma è anche la più piccina e la meno capiente. Quali sono le tue priorità?

Leapmotor T03: piccola, ma ben dotata

DOLPHIN SURF vs GRANDE PANDA vs ë-C3 vs INSTER

Da un triangolare a un quadrangolare. Alziamo l'asticella e osserviamo come Dolphin Surf se la cava contro le citycar / city SUV a propulsione elettrica di brand generalisti.

Fiat Grande Panda (RED): citycar o city SUV?

BYD Dolphin Surf Fiat Grande Panda E. Citroën ë-C3 Hyundai Inster Lunghezza 3,99 metri 4,00 metri 4,02 metri 3,83 metri Posti 4 5 5 4 Bagagliaio 308 litri 361 litri 310 litri 280 litri Potenza 88 CV 113 CV 113 CV 97 CV Autonomia WLTP 220 km 320 km 320 km 327 km Prezzo di listino 18.990 euro 24.900 euro 23.900 euro 24.900 euro Prezzo promo 17.660 euro 22.950 euro 19.900 euro 24.400 euro

In questo caso, BYD risulta la concorrente dal prezzo più basso (insediata solo da ë-C3, dopo l'offerta), pur pagando dazio in termini di percorrenza.

Il minor sviuppo in altezza non la penalizza, invece, sotto il profilo della capacità di carico, esercizio nel quale si difende bene.

BYD Dolphin Surf, 308 litri di vano bagagli

IN CONCLUSIONE

Come misure, BYD Dolphin Surf si avvicina ai mini crossover di segmento A, mentre per ordine di prezzo appartiene alla fascia delle utilitarie da città in senso stretto.

Non è il prodotto che costa meno in termini assoluti, ma è un prodotto dal rapporto prezzo/servizi effettivamente molto interessante.

BYD Dolphin Surf dà la scossa alla categoria delle citycar ''alla spina''

Se sostenere che l'ingresso di Dolphin Surf rivoluziona il mercato delle citycar a batterie è leggermente improprio, diciamo allora che lo... movimenta. E con scossoni di una certa intensità.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 26/05/2025