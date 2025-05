Nissan Micra, la citycar diventa elettrica e cambia volto. Scopriamola insieme

La Nissan Micra ha segnato un capitolo importante nella storia delle citycar, guadagnandosi premi come “Auto dell’Anno” e “World Car” nel 1993.

Nuova Nissan Micra: al debutto la sesta generazione, oggi solo elettrica

Oggi, la casa giapponese (qui, il sito ufficiale di Nissan Italia) presenta la sesta generazione del modello, completamente rinnovato sia nello stile che nella meccanica: la Nissan Micra (leggi la prova di Nissan Micra Bi-Fuel) arriva esclusivamente in versione elettrica. Il design cambia radicalmente, con linee più squadrate e uno stile ispirato ai SUV. Lunga 4 metri e larga 1,80, la nuova Micra mantiene un buon equilibrio tra agilità cittadina e abitabilità, grazie anche a un passo di 2,54 metri.

Nuova Nissan Micra: progettata in Europa

Progettata presso il centro Nissan Design Europe di Londra, presenta finiture curate, fari anteriori sporgenti e luci posteriori a LED con elementi circolari. I cerchi da 18 pollici e i passaruota marcati ne accentuano la robustezza.Sono disponibili cinque tinte base, combinabili con tetto nero o grigio, per un totale di 14 combinazioni cromatiche.

Nuova Nissan Micra: batterie da 40 kWh e 52 kWh e motori da 90 e 110 kW

La nuova Nissan Micra elettrica (guarda il video sulla nuova Micra BEV) presenta interni semplificati e raffinati, con riferimenti stilistici alla cultura giapponese. Un esempio è il profilo del Monte Fuji, riprodotto nello spazio tra i sedili anteriori.

L’abitacolo è caratterizzato da:

Schermo configurabile da 10,1” dietro al volante

Display touchscreen centrale da 10,1” per infotainment

Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto

Integrazione con i nuovi servizi NissanConnect con Google

Funzioni vocali con comando “Hey Google”

Accesso diretto a Google Maps, musica, contatti e dispositivi smart

È il secondo veicolo Nissan in Europa a offrire la suite Google integrata, con aggiornamenti over-the-air e accesso a Google Play. È presente anche l’app Nissan Connect Services per la gestione da remoto.

Nuova Nissan Micra: abitacolo hi-tech con luci ambiente fino a 48 colori diversi

Nuova Nissan Micra: luci ambiente multicolor

L’illuminazione ambientale interna può essere personalizzata in 48 colori, mentre i sedili sono disponibili in tre finiture: Modern, Audacious e Chill.L’abitacolo offre superfici morbide al tatto, spazio per le ginocchia e materiali di qualità, a cui si aggiunge un bagagliaio da 326 a 1.106 litri grazie ai sedili posteriori abbattibili 40/60.

Nuova Nissan Micra: ricarica in CC a 80 o 100 kW e15-80% in 30 minuti

La nuova Micra BEV debutta con due tagli di batteria:

40 kWh: 90 kW (122 CV), 225 Nm di coppia, 310 km di autonomia

52 kWh: 110 kW (150 CV), 245 Nm, 408 km di autonomia

Nuova Nissan Micra: quale potenza di ricarica?

La ricarica rapida è supportata fino a 100 kW per la batteria maggiore (80 kW per quella da 40 kWh), con tempi di ricarica dal 15% all’80% in circa 30 minuti. Entrambe le versioni dispongono di pompa di calore e sistemi di raffreddamento/riscaldamento per ottimizzare l’efficienza.

Nuova Nissan Micra: i sedili anteriori

Nissan Micra 2025: può ricaricare gli elettrodomestici

La tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) consente inoltre di alimentare dispositivi esterni tramite la batteria del veicolo.

Nuova Nissan Micra: dispositivo V2L (Vehicle to Load) per alimentare dispositivi esterni

Nissan Micra 2025: promette piacere di guida

Il comportamento su strada è migliorato grazie al baricentro basso della piattaforma EV, alle sospensioni anteriori indipendenti e al retrotreno Multilink. Tre modalità di guida – Comfort, Sport ed Eco – regolano risposta di acceleratore, sterzo, illuminazione interna e informazioni visualizzate nel quadro strumenti.

Nuova Nissan Micra: dotazione di sicurezza fino al livello 2 della guida semi-autonoma

Completa la dotazione tecnologica la presenza del ProPilot Assist, con sistemi avanzati di assistenza fino alla guida semi-autonoma di Livello 2. La nuova Nissan Micra arriverà in Italia a fine 2025, con prezzi che saranno comunicati in prossimità del lancio commerciale. Voi cosa ne pensate della nuova citycar di Nissan? Vi convince l'inedito corso elettrico per il nuovo modello di segmento B? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/05/2025