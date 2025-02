Prova Nissan X-Trail Mild Hybrid: tutto quello che devi sapere

La nuova Nissan X-Trail Mild Hybrid ha affiancato la nota versione full hybrid con tecnologia e-Power. La versione ''ibrida leggera'' perde la trazione integrale e-4ORCE in favore della trazione anteriore: non è altrettanto efficace in fuoristrada, questo va da sé, ma i prezzi sono più bassi. Leggi la prova per scoprire come si guida e quanto consuma.

Alla guida della Nissan X-Trail Mild Hybrid

Sistema Mild Hybrid: come funziona?

Ls versione Mild Hybrid della X-Trail Nissan è equipaggiato dalla stessa unità 3 cilindri benzina da 1,5 litri di X-Trail e-Power, che però qui non fa più solo da generatore per alimentare batteria e motori di trazione elettrici, bensì fornisce direttamente la potenza alle ruote.

Durante i rallentamenti, ci pensa un piccolo motogeneratore elettrico a ricaricare un apposito accumulatore (molto più piccolo di quello dell'e-Power), che restituisce l’energia in accelerazione, per abbattere consumi ed emissioni. La potenza complessiva è di 163 CV, la coppia arriva a 300 Nm.

Una curiosità: il motore a tre cilindri ha la particolarità del ''rapporto di compressione variabile'', un'esclusiva Nissan che, con uno speciale imbiellaggio, va alla ricerca di una maggiore efficienza nelle varie condizioni di guida.

Consumi ed efficienza

Abbinato al cambio automatico Xtronic, che è del tipo a variazione continua (CVT), il 3 cilindri a benzina è aiutato dunque dal sistema ibrido a 48 volt, a dare un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,6 secondi, velocità massima di 195 km/h e consumi dichiarati compresi nel range 6,9-7,2 l/100 km.

Il nostro breve test drive non ha permesso di confermare i dati di consumo dichiarati (forse un po' ottimistici): verificheremo sul nostro MotorRing nonappena avremo a disposizione la Nissan X-Trail Mild Hybrid per il tempo necessario.

Quelli dichiarati sono comunque valori più elevati di quelli della X-Trail e-Power, che nella versione con trazione anteriore promette (e conferma in prova) consumi nell'ordine dei 5,7/6,1 l/100 km. Inoltre mette sul piatto anche uno sprint più brillante: lo 0-100 km/h con la e-Power 2WD si completa in 8 secondi, ma la velocità massima è limitata a 170 km/h. Guarda qui la video-prova della X-Trail e-Power.

Il test della Nissan X-Trail Mild Hybrid

Impressioni di guida

Al volante la Nissan X-Trail Mild Hybrid conferma in gran parte le doti della versione e-Power. Non trasmette, questo va detto, l'impressione di guidare un'auto elettrica, ma è ugualmente molto silenziosa per via di un'insonorizzazione del motore davvero curata.

Meno efficace l'insonorizzazione dei vani ruota, visto che sull'asfalto rovinato si avverte in abitacolo un certo rumore di rotolamento, anche se il comfort rimane di alto livello.

L'assetto piuttosto sostenuto permette al grande SUV Nissan buone doti di maneggevolezza e precisione in curva: non è un velluto sui dossi di rallentamento e sui tombini più pronunciati, ma sugli ostacoli le sospensioni lavorano con precisione, senza alcuna rumorosità o gioco, a trasmettere l'impressione di una tenuta di strada sempre rigorosa.

La guida della X-Trail Mild Hybrid, infatti, è davvero piacevole e mai impacciata, a dispetto delle dimensioni. Il peso, del resto, è inferiore di circa 150-200 kg rispetto alla e-Power (secondo gli allestimenti) e ciò le permette di mantenere una guida dinamica nonostante i cavalli in meno.

Il cambio CVT, del resto, fa benissimo il suo dovere con buona reattività, scongiurando il fastidioso effetto scooter (quando la velocità cresce molto meno dei giri motore) grazie a un controllo elettronico che simula cambiate fittizie per accordare almeno in parte il sound con l'accelerazione.

Motore 1,5 litri, 3 cilindri, benzina, compressione variabile, mild-hybrid Potenza 163 CV Coppia 300 Nm Cambio Automatico a variazione continua Trazione Anteriore Velocità 195 km/h Da 0 a 100 km/h 9,6 secondi Comsumo Da 6,9 a 7,2 litri/100 km Dimensioni 4,68 x 1,84 x 1,73 m Posti 5/7 Bagagliaio Da 510-585 a 1.424 litri litri (120/485/1.298 litri la 7 posti) Prezzo Da 38.300 euro

Stile rinnovato e aerodinamica migliorata

La Nissan X-Trail 2025 Mild Hybrid non si discosta dal modello che già conosciamo, distinguendosi per un design moderno, con linee spigolose e imponenti, e dettagli aerodinamici ottimizzati per migliorare l’efficienza. La calandra V-Motion e i fari full LED conferiscono un look dinamico, mentre le dimensioni generose garantiscono un’ottima abitabilità interna.

Spazio e praticità

Disponibile anche con configurazione a 7 posti, la X-Trail offre un ampio bagagliaio e numerosi vani portaoggetti. Perfetta per famiglie e viaggi lunghi.

Lunga 4,68 metri, la X-Trail ha un bagagliaio che va da 510 a 585 litri, nella versione a 5 posti, senza dover sacrificare le sedute, grazie al divanetto centrale che scorre di ben 22 cm per modulare lo spazio secondo le esigenze.

Nella versione a 7 posti, la capienza minima è di 120 litri, e aumenta a 391-485 litri reclinando i sedili dell'ultima fila.

Nissan X-Trail Mild Hybrid, la plancia

Infotainment e connettività

La Nissan X-Trail 2025 è dotata del nuovo sistema di infotainment con schermo touch da 12,3 pollici, con l'assistente virtuale Alexa e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Sistemi di assistenza alla guida

Grazie ai più recenti sistemi ADAS, la X-Trail offre di serie funzioni avanzate come:

Frenata automatica d’emergenza anche in retromarcia.

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Monitoraggio dell'angolo cieco.

Riconoscimento dei segnali stradali.

Cruise control adattivo.

Mantenimento di corsia .

Sistema keyless

Clima automatico bi-zona (tri-zona sull'allestimento top)

Luci a LED (adattive sul top di gamma)

ProPilot Assist per la guida semiautonoma e telecamere a 360° si pagano a parte sull'allestimento base, mentre sugli altri sono di serie. Al top della gamma troviamo anche lo Head-Up Display, il parcheggio automatico, volante e sedili anteriori riscaldabili.

Nissan X-Trail Mild Hybrid, volante e strumentazione

Abbiamo confrontato la Nissan X-Trail Mild Hybrid con alcune delle sue principali concorrenti:

Toyota RAV4 Hybrid: proposta con motori full o plug-in hybrid, ha consumi più bassi ma è meno spaziosa e non prevede l'opzione a 7 posti;

Honda CR-V Hybrid: niente 7 posti né mild hybrid: la proposta è una full-hybrid abbastanza simile alla e-Power - che ha consumi leggermente più bassi - accanto a una versione plug-in hybrid ricaricabile alla spina;

Peugeot 5008 Hybrid: anche lei è disponibile in versione mild-hybrid e con 7 posti di serie, ha un bagagliaio ancora più grande della X-Trail, ma è meno efficiente nei consumi. C'è anche plug-in hybrid e in versione full electric.

Nissan X-Trail Mild Hybrid, 3/4 anteriore

Nuova X-Trail Mild Hybrid a 5 o 7 posti è disponibile esclusivamente a trazione anteriore 2WD, nei tre allestimenti Acenta, N-Connecta e Tekna che prevedono di serie contenuti migliorati rispetto al passato.

Manca, sul Mild Hybrid, la versione N-Trek, che resta un'esclusiva di X-Trail e-Power, proposta anche con trazione integrale e-4ORCE.

I prezzi di listino partono da 38.300 euro (+900 euro per i 7 posti), vale a dire 2.800 euro in meno rispetto alla Nissan X-Trail full hybrid di pari versione ed equipaggiamento, che attacca a 41.100 euro.

Attenzione alla promo: l'offerta lancio è davvero generosa!

Attenzione, però: la Mild Hybrid gode ora di un'offerta lancio generosa che porta il prezzo d'attacco in promozione ad appena 31.800 euro: davvero equilibrato a fronte dei notevoli contenuti dell'auto.

Certo la full hybrid e-Power è l’unica delle due X-Trail Nissan che si trova anche usata o a chilometri zero, il che potrebbe creare qualche indecisione tra le due.

Per chiarirti le idee sulla nuova Nissan X-Trail Mild Hybrid, fatti un giro sul configuratore ufficiale, così capisci se prezzo ed equipaggiamento sono davvero quelli giusti per te.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/02/2025