Nuova Nissan Micra: il ritorno elettrico di un'icona in video

Il nome non ha ancora tutti i crismi dell'ufficialità, ma una nuova Nissan Micra si prepara a tornare sulle strade europee in una veste completamente elettrica, pronta a sfidare modelli come Renault 5, Peugeot e-208 e Volkswagen ID.2. Questo modello rappresenta una delle cinque auto elettriche che Nissan lancerà in Europa entro il 2026. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche tecniche, il design e cosa possiamo aspettarci da questa iconica city car.

Nuova Nissan Micra, la firma luminosa

Prodotta dal Gruppo Renault

La nuova Nissan Micra sarà costruita dal Gruppo Renault attraverso la sua divisione dedicata ai veicoli elettrici, Ampere, nello stabilimento di Douai, in Francia. Utilizzerà la piattaforma AmpR Small, la stessa che supporta la Renault 5, condividendo con quest’ultima anche la gamma di motorizzazioni.

La gamma elettrica Nissan in espansione

Questo modello sarà parte di una strategia più ampia di Nissan, che prevede il lancio di cinque veicoli 100% elettrici in Europa entro il 2026, tra cui la prossima generazione di Leaf e Juke.

Nuova Nissan Micra, dettaglio del posteriore

Due opzioni di batteria

La nuova Nissan Micra dovrebbe offrire le stesse opzioni di motorizzazione della Renault 5:

Batteria Urban (40 kWh) : Autonomia : fino a 310 km Motore : 120 CV Accelerazione : 0-100 km/h in 9 secondi

Batteria Comfort (52 kWh) : Autonomia : fino a 407 km Motore : 150 CV Accelerazione : 0-100 km/h in 8 secondi



Ricarica veloce

Secondo il tipo di batteria, è lecito aspettarsi da Mica EV una potenza di ricarica rapida fino a 100 kW, che consentirebbe una ricarica dal 15% all’80% in 30 minuti.

Versione sportiva Nismo

Secondo Mayra González, vicepresidente di Nissan Europa, il marchio potrebbe lanciare anche una versione Nismo della Micra, seguendo le orme dell’Ariya Nismo e sulla scorta della Alpine A290, che della Renault 5 è la gemella ad alte prestazioni. Del resto, la piattaforma in comune tra le due francesi già dispone di sofisticate sospensioni posteriori multilink, che ben si prestano alla guida dinamica.

Nuova Nissan Micra, vista laterale del concept

Un look iconico rivisitato

I primi teaser della nuova Micra suggeriscono un design più morbido e arrotondato rispetto all'ultima generazione (leggi qui la prova della versione a GPL), in linea con le generazioni precedenti e lontano dalle linee spigolose della Renault 5. Tra gli elementi distintivi:

Fari diurni rotondi , che richiamano la terza generazione della Micra.

Un’estetica che combina il DNA di Nissan con nuove soluzioni stilistiche.

Concept e teaser

Nel 2022, Nissan ha svelato le prime immagini teaser del modello e, l’anno successivo, il Concept 20-23, che ha anticipato alcune caratteristiche della nuova city car elettrica in una veste più audace, avvalorando l'ipotesi di una versione Nismo (guarda le foto e leggi qui tutto ciò che devi sapere sulla Concept 20-23).

Nuova Nissan Micra, il concept dall'alto

La nuova Micra dovrà affrontare una competizione serrata nel mercato delle city car elettriche. Tra i principali rivali:

Ognuno di questi modelli punta su innovazioni tecnologiche e design distintivi per conquistare il pubblico europeo. Vista l'uscita della Renault 5 e le tempistiche preannunciate, la nuova Nissan Micra (se davvero si chiamerà così) non dovrebbe farsi attendere più di tanto: continua a seguirci per rimanere aggiornato sull'avanzamento dei lavori.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/01/2025